Ella es Natasha Newman-Thomas, la stylist detrás de los looks más icónicos de 'Euphoria'

Después de 4 años de espera, estamos a nada del gran final de Euphoria, y hasta el momento, ¡es exactamente lo que esperábamos! La reconocida serie de HBO Max, siempre estuvo en el foco por la crudeza de sus tramas, la complejidad de sus personajes y sobre todo, la estética neón extravagante que inspiró a tantos looks diarios.
Esta vez no podía ser la excepción; ya que incluso antes de estrenarse,se habló del cambio de look de los personajes, ¿la responsable del cambio? Natasha Newman-Thomas. El vestuario de las dos temporadas anteriores estuvo a cargo de Heidi Bivens.
Su trabajo popularizó la serie, además de revivir varias tendencias. Pero para esta tercera entrega, la diseñadora fue reemplazada por Natasha, quien previamente trabajó en la serie The Idol. Y, aunque no esperábamos este cambio, su trabajo se llevó varios aplausos.
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Una nueva estética y una nueva stylist en 'Euphoria'
El trabajo de un diseñador de vestuario va más allá de elegir la ropa, el diseñador tiene que entender el personaje. En este caso, Natasha Newman-Thomas, trabajó previamente con el director y guionista Sam Lveinson y esa complicidad ayudó a lograr una armonía perfecta en cada capítulo.
El salto en el tiempo le dio la libertad creativa de jugar con una nueva faceta de los personajes, ¿su mayor reto? La transición de estudiantes de preparatoria a jóvenes adultos que buscan su lugar en el mundo; cambiando el enfoque de tendencias pasajeras a concentrarse en crear un estilo que identifica quienes son los personajes, sus sueños y sus aspiraciones.
Ya que nos acercamos al final de esta temporada, es evidente que cada atuendo fue seleccionado cuidadosamente y también refleja la audacia de Newman-Thomas para seguir en la esencia de cada personaje y claro, las expectativas de los fans.
Creo que hay personajes donde la estética tiene un peso importante, como con Cassie. Con ella sí trabajamos deliberadamente para mostrar cómo ciertas referencias y fijaciones estéticas influyen en la manera en que ella se presenta. Como diseñadora de vestuario, normalmente incorporo elementos de la sociedad que puedan relacionarse con cada personaje mientras los vamos desarrollando.
Comentó Natasha
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Natasha Newman-Thomas confesó varias de sus inspiraciones para los personajes de Euphoria
HBO Max entrevistó a la stylist del momento y durante esa plática dejo al descubierto varios detalles de su trabajo y su visión para cada personaje. Por ejemplo, una de las apuestas más importantes de la diseñadora para esta temporada, es la incorporación de piezas de archivo alta costura al vestuario de la serie. Natasha cometó que trabajar con Alexa Demie, la actriz que interpreta al icónico personaje de Maddy, fue de lo mejor en la serie, ya que ambas comparten una afición por las piezas de archivo de alta costura.
En esta temporada vemos a Maddy como representante de celebridades en Hollywood, y eso permitía poder incorporar piezas de marcas como Jean Paul Gaultier, Missoni, Versace e incluso zapatos Jimmy Choo, sin que se afectara la credibilidad de su personaje; creando una historia aspiracional alrededor del Maddy, donde ella se viste para el éxito que busca tener, colocándola nuevamente como el personaje más amado por los fans y sí ¡nos encantó!
Por otro lado; Jules el personaje de Hunter Schafer, también comenzó a utilizar prendas exclusivas de alta costura, sin embargo, ella lo hace desde una posición mucho más oscura. Cambiando los looks coloridos y femeninos de las primeras temporadas, por una versión mucho más elegante; pues. el personaje explora la faceta de su personalidad donde reprime su parte artística, se siente atrapada emocionalmente en un penthouse en Nueva York, siendo la acompañante de un cirujano por dinero.
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Además, la stylist estrella del momento, contó la manera en la que enfocó aquellos personajes cuya historia los hizo quedarse estancados en el tiempo, como es la protagonista Rue, personaje interpretado por la ganadora del Emmy, Zendaya; quien sigue usando los mismo Converse y en general, mantiene las mismas vibes que en las primeras dos temporadas.
Por otro lado, están aquellos personajes, en los que el impacto de las redes sociales juega gran parte dentro de su historia; como lo es, por ejemplo, Cassie,interpretado por Sydney Sweeney, quien juega un papel mucho mayor esta temporada. Ella tiene como objetivo llamar la atención, por lo que usa prendas en tendencia, con una estética muy Y2K y del estilo new rich. Mientras que la decisión detrás del clóset del personaje de Nate Jacobs, Jacob Elordi; tiene como marca principal a Bottega Veneta, ya que su motivación principal es el dinero.
Toda la idea detrás de vestir a Jacob desde el punto de vista de vestuario tenía más que ver con esta especie de ropa de trabajo performativa. Conforme los espectadores vean avanzar la temporada, parte de esa mentira empieza a desmoronarse un poco. Hay que fingirlo, hasta lograrlo.