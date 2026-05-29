Ella es Natasha Newman-Thomas, la stylist detrás de los looks más icónicos de 'Euphoria'

Después de 4 años de espera, estamos a nada del gran final de Euphoria, y hasta el momento, ¡es exactamente lo que esperábamos! La reconocida serie de HBO Max, siempre estuvo en el foco por la crudeza de sus tramas, la complejidad de sus personajes y sobre todo, la estética neón extravagante que inspiró a tantos looks diarios.

Esta vez no podía ser la excepción; ya que incluso antes de estrenarse, se habló del cambio de look de los personajes, ¿la responsable del cambio? Natasha Newman-Thomas. El vestuario de las dos temporadas anteriores estuvo a cargo de Heidi Bivens.

Su trabajo popularizó la serie, además de revivir varias tendencias. Pero para esta tercera entrega, la diseñadora fue reemplazada por Natasha, quien previamente trabajó en la serie The Idol. Y, aunque no esperábamos este cambio, su trabajo se llevó varios aplausos.