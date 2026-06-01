Dolce & Gabbana x Diadora, los tenis que unen la pasión por el futbol con el lujo italiano

Hay colaboraciones que nos sorprenden por la fusión de ideas y conceptos, pero hay otras que definitivamente se llevan más de cinco estrellas. Así es la unión entre Dolce&Gabbana y Diadora, la mezcla perfecta entre el glamour italiano y la autenticidad deportiva que promete conquistar tanto a los amantes de la moda como a los fanáticos de los sneakers y, ¿por qué no decirlo?, a los que esperan con mucha emoción este mundial .

La línea Diadora Brasil es una de las entregas históricas e icónicas de calzado de fútbol, reconocida a nivel mundial por su confección clásica en piel premium, una gran comodidad y fabricación italiana de primera calidad. Uno de los modelos más emblemáticos de Diadora fue lanzado en 1984 para dominar las canchas de futbol, sin embargo, el diseño ha trascendido generaciones hasta convertirse en un verdadero ícono del estilo deportivo. Ahora, Dolce&Gabbana le dio un gran twist y lo trae de vuelta con una actitud renovada y una dosis extra de personalidad.