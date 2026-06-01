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Moda

Dolce & Gabbana x Diadora, los tenis que unen la pasión por el futbol con el lujo italiano

Dolce&Gabbana y Diadora lanzaron una colección de tenis que conjuga el glamour italiano con la tradición brasileña de calzado para futbol.
lun 01 junio 2026 03:34 PM
Diadora y dolce
Dolce & Gabbana x Diadora es el nuevo must have de este mes. (Cortesía: Dolce&Gabbana)

Hay colaboraciones que nos sorprenden por la fusión de ideas y conceptos, pero hay otras que definitivamente se llevan más de cinco estrellas. Así es la unión entre Dolce&Gabbana y Diadora, la mezcla perfecta entre el glamour italiano y la autenticidad deportiva que promete conquistar tanto a los amantes de la moda como a los fanáticos de los sneakers y, ¿por qué no decirlo?, a los que esperan con mucha emoción este mundial .

La línea Diadora Brasil es una de las entregas históricas e icónicas de calzado de fútbol, reconocida a nivel mundial por su confección clásica en piel premium, una gran comodidad y fabricación italiana de primera calidad. Uno de los modelos más emblemáticos de Diadora fue lanzado en 1984 para dominar las canchas de futbol, sin embargo, el diseño ha trascendido generaciones hasta convertirse en un verdadero ícono del estilo deportivo. Ahora, Dolce&Gabbana le dio un gran twist y lo trae de vuelta con una actitud renovada y una dosis extra de personalidad.

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Dolce & Gabbana y Diadora se unen en una colección exclusiva

Esta entrega apuesta por un estilo mucho más atrevido y un gran protagonista: el estampado de leopardo, emblema de la casa italiana. Ya sea en sutiles detalles o cubriendo totalmente los sneakers, este estampado está presente en cada uno de los modelos de esta fusión de savoir-faire italiano. La colección incluye dos versiones y, para ser sinceros, ¡no podemos elegir cuál es nuestra favorita! Por un lado, el clásico Brasil de fútbol, diseñado para las canchas pero con mucho más estilo, y por el otro, el modelo Brasil ID, una reinterpretación urbana que toma la esencia del botín original y la transforma en un modelo más cómodo con un mood urbano que combina perfecto con cualquier look.

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El animal print es el protagonista de esta coleción (Cortesía: Dolce&Gabbana)

Más allá de su diseño y la nueva propuesta, los modelos mantienen el ADN técnico que convirtió a Brasil en una leyenda. El upper de piel napa, las costuras estratégicas para un mejor control y la suela SOFTY PRO 91 garantizan comodidad. A ello se suma su plantilla anatómica que aporta ligereza y flexibilidad en cada movimiento. No importa si estás dentro o fuera de la cancha, este modelo de garantiza comodidad y estilo al mismo tiempo.

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Dolce & Gabbana x Diadora, atención al detalle

Si estás buscando las mejores opciones para crear tus outfits mundialistas, la versión Brasil ID te dará ese upgrade instantáneo, pues lleva la herencia deportiva al terreno lifestyle con una silueta estilizada. Su detalle más distintivo es la lengüeta doblada sobre los cordones, un guiño nostálgico a los botines clásicos que añade autenticidad y eleva las vibes del futbol a un mood más elegante.

Esta versión la puedes encontrar en piel de grano completo con detalles de pelo de poni estampado de leopardo, así como en una versión totalmente en animal print. Lo sabemos, este par está listo para convertirse en el nuevo objeto de deseo de la temporada.

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Esta colección será el complemento perfecto para tus outfits con vibras mundialistas (Cortesía: Dolce&Gabbana)

¿Dónde y cuándo puedes tener esta colección?

La colección Dolce&Gabbana x Diadora estará disponible a partir del 1 de junio en boutiques de Dolce&Gabbana en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, además de su tienda en línea. ¡Este es el momento de correr por ellos!

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Sí, ¡combinan con todo! (Cortesía: Dolce&Gabbana)

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Dolce & Gabbana

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