Todo lo que debes saber sobre la colección de Balenciaga x Manolo Blahnik

Todo lo que tienes que saber de la colaboración Balenciaga x Manolo Blahnik

La colección entre Balenciaga y Manolo Blahnik ha llamado mucho la atención y está teniendo un súper boom dentro de la industria de la moda, esto gracias a las dos visiones tan diferentes que aporta cada una de las marcas.

Balenciaga es actualmente reconocida por ser una marca dramática y teatral, mientras que Manolo Blahnik sigue siendo elegante y femenina. Esto hizo que naciera una colección increíble con toques únicos de cada maison.

El color perfecto con los detalles más chic. (Balenciaga Manolo Blahnik Zapato Talón Abierto para Mujer en Gris Penacho, 1,150€, Balenciaga x Manolo Blahnik, balenciaga.com)

Coincidencia o no, ambas marcas son de origen español y esto también le aporta gran fuerza a esta colaboración.

Lo que le da una identidad única y una conexión especial a la colección es el significado que tiene detrás, esto gracias que se inspiraron en el legado de Cristóbal Balenciaga y en la tradición de la alta costura española.

Fuera de crear una unión pensada en lo viral o en la mercadotecnia, se siente como algo muy genuino y que ha sido diseñado desde el amor por la moda.

Los puntos visuales más importantes de los zapatos sin duda son la tela satinada y los cristales, pero aun así cada uno de los diseños tiene algo único que se logra adaptar a los diferentes gustos que hay en el mercado.

Tenemos una amplia gama de colores y eso nos encanta, desde negro, gris penacho, hasta hierba, lima y violeta. Todos tienen talón abierto y lo que cambia es la altura del tacón, algunos de 50 milímetros y otros de 105 milímetros.