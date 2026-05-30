Todo lo que debes saber sobre la colección de Balenciaga x Manolo Blahnik

Esta colaboración representa la unión de dos grandes marcas en la industria, y se presentó en la colección Otoño 2026 de Balenciaga, llamada Body and Being.
Lo que nos tiene fascinadas es que los diseños vienen de directo del archivo de Manolo Blahnik con detalles de Balenciaga y les dieron el toque perfecto con cristales en forma de hojas que pasan por encima de los zapatos.
Concebidos en una amplia gama de tacones que, aunque siguen la misma línea, todos tienen un toque especial. Desde mules satinados, hasta slingbacks clásicos , la colección tiene tacones de todos los tamaños y que sin duda todos queremos tener en nuestro clóset.
La colección es el balance perfecto entre feminidad, gracias a Manolo Blahnik y lo estructurado gracias a Balenciaga, bajo la dirección de Pierpaolo Piccioli.
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Todo lo que tienes que saber de la colaboración Balenciaga x Manolo Blahnik
La colección entre Balenciaga y Manolo Blahnik ha llamado mucho la atención y está teniendo un súper boom dentro de la industria de la moda, esto gracias a las dos visiones tan diferentes que aporta cada una de las marcas.
Balenciaga es actualmente reconocida por ser una marca dramática y teatral, mientras que Manolo Blahnik sigue siendo elegante y femenina. Esto hizo que naciera una colección increíble con toques únicos de cada maison.
Coincidencia o no, ambas marcas son de origen español y esto también le aporta gran fuerza a esta colaboración.
Lo que le da una identidad única y una conexión especial a la colección es el significado que tiene detrás, esto gracias que se inspiraron en el legado de Cristóbal Balenciaga y en la tradición de la alta costura española.
Fuera de crear una unión pensada en lo viral o en la mercadotecnia, se siente como algo muy genuino y que ha sido diseñado desde el amor por la moda.
Los puntos visuales más importantes de los zapatos sin duda son la tela satinada y los cristales, pero aun así cada uno de los diseños tiene algo único que se logra adaptar a los diferentes gustos que hay en el mercado.
Tenemos una amplia gama de colores y eso nos encanta, desde negro, gris penacho, hasta hierba, lima y violeta. Todos tienen talón abierto y lo que cambia es la altura del tacón, algunos de 50 milímetros y otros de 105 milímetros.
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La esencia de Manolo Blahnik se ve reflejada en los diseños femeninos, los tacones delgados y la tela satinada, mientras que Balenciaga aporta ese toque dramático y sofisticado con los cristales en forma de hoja que se convierten en el statement piece del tacón.
El resultado es una colección que conecta con el lujo actual, pero sin dejar de ser clásico e inspirado en los diseños de archivo.
Balenciaga x Manolo Blahnik: una colección que sorprende y es de las más amadas
Hay muchas razones por las cuales esta colección sorprendió a la industria y a los amantes de la moda, pero la que más llama la atención está ligada con la estética que Balenciaga tenía.
Estábamos acostumbrados a relacionar la marca con sneakers o piezas más ligadas al streetwear, y con esta colección nos demuestran una nueva etapa, donde se alinean más a los diseños clásicos, femeninos y atemporales.
Muchas personas están considerando esta colección como una de las más sofisticadas y amadas del año, gracias a que se logró unir dos estéticas y estilos diferentes en un par de tacones que demuestran la esencia de cada marca.
En una industria llena de colaboraciones rápidas y efímeras, llega esta colaboración con una vibe más artística y súper pensada e inspirada en la esencia de ambas marcas.