El reloj de lujo que se convirtió en protagonista del Mundial 2026

En esta temporada mundialista, además de estar pensando en apoyar a nuestra Selección y en nuestros outfits con la playera del equipo, hay un nuevo y lujoso elemento que no podemos sacarnos de la cabeza. El nuevo reloj de Hublot, una edición especial inspirada en la selección Nacional de México , confirmando que siempre puedes tener un upgrade en un tu look con solo una pieza de la casa joyera.

Hublot tiene más de diez ediciones limitadas creadas especialmente para nuestro país, entre ellas algunas inspiradas en símbolos tan emblemáticos como el Día de Muertos, así que esta entrega es la consolidación de la amistad de la marca con México y así, es única y digna de colección.