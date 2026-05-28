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Moda

El reloj de lujo que se convirtió en protagonista del Mundial 2026

La pasión por el Mundial está por todas partes y ahora, también puede ser parte de tu día y de tu outfit.
jue 28 mayo 2026 12:18 PM
Hublot
Hublot tiene al verdadero protagonista de este mundial (Cortesía)

En esta temporada mundialista, además de estar pensando en apoyar a nuestra Selección y en nuestros outfits con la playera del equipo, hay un nuevo y lujoso elemento que no podemos sacarnos de la cabeza. El nuevo reloj de Hublot, una edición especial inspirada en la selección Nacional de México , confirmando que siempre puedes tener un upgrade en un tu look con solo una pieza de la casa joyera.

Hublot tiene más de diez ediciones limitadas creadas especialmente para nuestro país, entre ellas algunas inspiradas en símbolos tan emblemáticos como el Día de Muertos, así que esta entrega es la consolidación de la amistad de la marca con México y así, es única y digna de colección.

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Hublot revela el nuevo reloj inspirado en México

Oficialmente Hublot nos presentó la nueva pieza con un mood muy mundialista. ¿El escenario? Nada menos que la Federación Mexicana de Futbol, el lugar donde arranca toda la magia del fútbol. Durante la presentación, Julien Tornare, CEO de Hublot, dejó claro que México ocupa un lugar súper importante para la marca gracias a su energía, creatividad y amor por el fútbol.

La gran estrella fue el nuevo Classic Fusion Chronograph SNM Titanium con una edición limitada de solo 100 relojes con diseño en titanio, detalles verdes inspirados en México y el escudo de la Selección Nacional. Además, el segundero rojo le da un toque muy dinámico y deportivo. Y para hacerlo todavía más mexicano, la correa tiene un acabado verde nopal que sigue la línea de otros modelos icónicos de Hublot. Sí, es un reloj pensado para fans del fútbol y también para los que estamos orgullosos de nuestra nación.

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Reloj edición especial de Hublot inspirado en la Selección Nacional de México.
 (Gustavo Kuri)

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Esta será la pieza insignia de Javier Aguirre en todos los partidos

Esta fiesta de lanzamiento también reunió a Mikel Arriola, Oribe Peralta, Braulio Luna y Robe Grill. Esta edición especial de Hublot estará presente en partidos y eventos importantes, pues también se anunció que a partir de este momento, será el reloj que llevará el director técnico de la Selección Nacional de México, lucirá en cada juego.

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Luna y Oribe Peralta luciendo la colaboración de Hublot.
 (Cortesía)

La alianza llega en un momento clave para el fútbol y para México, desde octubre del año pasado Hublot ya había empezado a hacerse notar en la cancha, apareciendo en el famoso tablero de cambios durante partidos amistosos y en la Nations League. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, comentó que esta colaboración une a dos mundos que comparten la misma pasión por la excelencia, la disciplina y el trabajo bien hecho, además de reconocer la importancia de México en el escenario internacional.

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Braulio Luna, Franck Suznjevic y Mikel Arriola durante lanzamiento del nuevo reloj de Hublot. (Cortesía)

Al final, tanto Hublot como la Selección Mexicana comparten una misma filosofía: ir siempre hacia adelante con audacia, precisión y una mentalidad moderna. Ya sea dentro o fuera de la cancha, ambas representan estilo, ambición y ganas del triunfo.

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