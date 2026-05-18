Sí, los tenis plateados siguen en tendencia y así se llevan en 2026

Los tenis plateados dejaron de sentirse arriesgados para convertirse en ese par que automáticamente hace que cualquier outfit se vea más cool. La realidad es que son mucho más fáciles de combinar de lo que parecen y funcionan prácticamente con todo.
Este metálico se volvió el balance perfecto entre lo básico y lo trendy. Hoy los vemos dominar el street style, redes y nuestros moodboards favoritos gracias a su capacidad de elevar hasta el outfit más simple. Y aunque no lo creas el mercado no está ignorando este fenómeno. Entre tantas opciones aquí te decimos las más cool del momento para que puedas elegir tu par favorito y crear looks espectaculares, elevados y con ese toque trendy.
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Onitsuka Tiger tenis MEXICO 66 Silver Off White
Estos son, probablemente, los tenis que iniciaron la obsesión por los plateados. Con una silueta retro inspirada en los tenis deportivos de los años 60, lograron encontrar el balance perfecto entre nostalgia y modernidad, convirtiéndose en ese par que funciona prácticamente con cualquier look. Aunque el acabado metálico podría parecer complicado de combinar, la realidad es que su diseño minimalista los hace muy versátiles. Se ven igual de bien con denim relajado, tailoring, vestidos o athleisure, el truco de estos sneakers es que tienen el poder de elevar hasta el outfit más básico sin sentirse exagerados.
ASICS GEL-1130 Cream Pure Silver
Con un diseño mucho más robusto y una estética claramente inspirada en los runners de los 2000, este diseño de ASICS es ideal para quienes buscan un look mucho más sporty y effortless. Su combinación de tonos metálicos con detalles en crema logra que, a pesar de su silueta chunky, sigan sintiéndose fáciles de usar en el día a día.
Este modelo lleva varios años formando parte del ADN de ASICS, la marca ha sabido reinventarse constantemente para mantenerse vigente entre nuevas generaciones y tendencias. Hoy se han convertido en uno de los favoritos del street style gracias a esa vibra cómoda, relajada y ligeramente nostálgica que domina la moda actual.
Golden goose super star
Los sneakers más controversiales también tienen su versión plateada y, para sorpresa de nadie, se han convertido en unos de los favoritos del street style. Este diseño mantiene esa estética desgastada que divide opiniones, pero justamente es la razón por la que muchos los aman, parecen un par vivido, relajado y con muchísima personalidad. La marca reinventa este modelo cada temporada a través de distintos acabados y combinaciones de materiales, y esta versión en piel plateada con detalles negros los hace un par base para cualquier clóset. Además de su diseño icónico, también destacan por su buena calidad apostando por piezas pensadas para acompañarte durante años. La increíble noticia es que esta tendencia llegó para quedarse.
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Adidas SL 72 OG
Los sneakers de Adidas se han mantenido en los primeros lugares cuando hablamos de street style. Tener un par de la marca, sin importar el modelo, se ha convertido en un verdadero mustseason tras season, especialmente gracias al regreso de siluetas retro como los Superstar, Samba o Gazelle, diseños que llevan décadas formando parte de la cultura sneaker. Por eso, era prácticamente imposible que no existiera una versión plateada que se sumará a esta tendencia.
Los Adidas SL 72 OG recuperan una de las siluetas más icónicas de la marca, originalmente lanzada para el mayor evento deportivo del mundo en 1972 y reconocida por ser uno de los primeros modelos en incorporar el ahora emblemático logo del Trifolio. Esta versión reinventa el diseño clásico con un acabado metalizado que logra verse llamativo sin perder esa esencia vintage y sporty que caracteriza al modelo. Los detalles en contraste y la clásica punta en T terminan de darle ese aire retro que hace que funcionen perfecto tanto con looks casuales como con outfits mucho más elevados.
New Balance 530
Durante los últimos años, los dad sneakers regresaron con fuerza y pocos modelos lograron mantenerse tan vigentes como los 530 de New Balance. Inspirados en los tenis de running de finales de los 90 y principios de los 2000, este par combina perfectamente la nostalgia deportiva con la estética relajada que busca esta tendencia, perfectos para cualquier género y edad. Su diseño ligero y la tecnología ABZORB hacen que sean una gran opción para usar durante todo el día sin sacrificar estilo. Los detalles plateados le dan un giro mucho más moderno al modelo, permitiendo que funcionen igual de bien con el look de tu elección.
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Cómo combinar sneakers plateados sin complicarte
Aunque puedan parecer difíciles de usar, la realidad es que los sneakers plateados funcionan mucho más fácil de lo que imaginamos. La clave está en balancearlos con prendas básicas y siluetas relajadas que permitan que el calzado destaque sin hacer que el look se sienta exagerado. Denim recto, pantalones oversized, leggings o conjuntos monocromáticos son algunas de las mejores opciones para lograr outfits mucho más effortless y modernos.
Otra razón por la que este tipo de sneakers se volvieron tan populares es su versatilidad. Dependiendo de cómo los combines, pueden sentirse sporty, minimalistas o incluso mucho más elevados. Además, el acabado metálico ayuda a darle personalidad hasta a los outfits más simples, convirtiéndolos en ese detalle que automáticamente hace que cualquier look se vea mucho más cool e intencional.