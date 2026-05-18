Sí, los tenis plateados siguen en tendencia y así se llevan en 2026

Onitsuka Tiger tenis MEXICO 66 Silver Off White

Estos son, probablemente, los tenis que iniciaron la obsesión por los plateados. Con una silueta retro inspirada en los tenis deportivos de los años 60, lograron encontrar el balance perfecto entre nostalgia y modernidad, convirtiéndose en ese par que funciona prácticamente con cualquier look.

Aunque el acabado metálico podría parecer complicado de combinar, la realidad es que su diseño minimalista los hace muy versátiles. Se ven igual de bien con denim relajado, tailoring, vestidos o athleisure, el truco de estos sneakers es que tienen el poder de elevar hasta el outfit más básico sin sentirse exagerados.

Los sneakers que están rompiendo las redes y poniendo en alto la tendencia de los sneakers plateados (Onitsuka Tiger tenis MEXICO 66 Silver Off White $3,156. Vía www.farfetch.com)

ASICS GEL-1130 Cream Pure Silver

Con un diseño mucho más robusto y una estética claramente inspirada en los runners de los 2000, este diseño de ASICS es ideal para quienes buscan un look mucho más sporty y effortless. Su combinación de tonos metálicos con detalles en crema logra que, a pesar de su silueta chunky, sigan sintiéndose fáciles de usar en el día a día.

Este modelo lleva varios años formando parte del ADN de ASICS, la marca ha sabido reinventarse constantemente para mantenerse vigente entre nuevas generaciones y tendencias. Hoy se han convertido en uno de los favoritos del street style gracias a esa vibra cómoda, relajada y ligeramente nostálgica que domina la moda actual.

Estilo chunky que no se ve exagerado, al contrario acompaña a a cualquier outfit (ASICS GEL-1130 Cream Pure Silver $2,525. Vía www.farfetch.com)

Golden goose super star

Los sneakers más controversiales también tienen su versión plateada y, para sorpresa de nadie, se han convertido en unos de los favoritos del street style. Este diseño mantiene esa estética desgastada que divide opiniones, pero justamente es la razón por la que muchos los aman, parecen un par vivido, relajado y con muchísima personalidad.

La marca reinventa este modelo cada temporada a través de distintos acabados y combinaciones de materiales, y esta versión en piel plateada con detalles negros los hace un par base para cualquier clóset. Además de su diseño icónico, también destacan por su buena calidad apostando por piezas pensadas para acompañarte durante años. La increíble noticia es que esta tendencia llegó para quedarse.