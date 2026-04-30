Los simicrocs, la colaboración más inesperada y 100% real llega a México
Dos íconos culturales como Dr. Simi y Crocs se han unido en una colaboración única para mostrarnos su lado más cómodo, pero al mismo tiempo para recordarnos que el estilo también puede ser divertido y super auténtico.
Hoy en día, la comodidad se ha convertido en una de nuestras prioridades al momento de vestirnos y distintas marcas lo han entendido y han creado piezas que, sin dudarlo, nos han conquistado y se han vuelto parte de nuestro día a día.
Y en esta ocasión, el Dr. Simi y Crocs se han unido para sorprendernos con una colaboración que se ha convertido en una declaración cultural, donde la estética audaz y expresiva que caracteriza a Crocs se ha unido con la personalidad divertida y cercana que todos conocemos del Dr. Simi para presentarnos una colección única que no sabíamos que necesitábamos, pero que sin duda ya queremos que sea parte de nuestro clóset.
Publicidad
Simicrocs: Una colección 100% REAL
Este 23 de abril, pudimos conocer la colaboración oficial entre Crocs y Dr. Simi bajo el concepto “100% REAL”, la cual nos presenta una colección que une a dos mundos totalmente distintos para crear una versión de las classic clogs en algo inesperado y divertido con la finalidad de conectar con la Gen Z y millennials para invitarlos a mostrarse tal y como son, sin explicaciones y sin compromisos.
Esta alianza nos refleja un espíritu compartido entre la individualidad y la conexión,y que ha cobrado vida a través de esta propuesta que busca conectar e inspirar en un mundo lleno de filtros y expectativas.
Otra de las razones que hace tan especial a esta colaboración es porque Dr. Simi se ha convertido en más que un personaje para ser un fenómeno cultural, que se ha ganado el cariño de diferentes generaciones en la vida cotidiana de México.
Su llegada al universo de Crocs con esta colección la ha convertido en un lienzo de expresión cultural, a través de su diseño único que acompaña con unos Jibbitz personalizados que son súper cool y que sin duda alguna han capturado la esencia divertida y totalmente reconocible del Dr. Simi.
El lado más creativo de Crocs con el Dr. Simi
La colección ya está disponible y la podemos encontrar en tiendas seleccionadas, así como en su página web, y está conformada por los Dr. Simi Crocs Classic Clog, un pack de cinco Jibbitz y un bag charm que refleja toda la personalidad tan característica de este personaje que ya nos ha conquistado, y la mejor parte es que todo está pensado para que podamos personalizarlos y hacerlos parte de nuestro estilo.
Publicidad
Una celebración de quiénes somos como mexicanos
Esta colección, sin duda alguna, nos ha emocionado a todos y Carolina Herrera, gerente de mercadeo de Crocs, lo demostró al comentar: “Incluir al Dr. Simi en una colaboración como esta es una forma de celebrar quiénes somos: cercanos a la gente, auténticos y profundamente conectados con la cultura popular en México”.
Confirmándonos que esta colección no busca encajar, sino que busca mostrarnos que es posible apropiarnos de nuestro propio estilo a través de las prendas que vestimos y que podemos hacerlas completamente nuestras y lucir increíbles sin dejar de lado nuestra personalidad.
Esta colaboración ha llegado para confirmarnos que la comodidad también es parte del estilo, y que puede convivir con nuestro lado más creativo y divertido para crear looks únicos y que sin duda son una extensión de nuestra personalidad y de nuestro día a día.