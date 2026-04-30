Los simicrocs, la colaboración más inesperada y 100% real llega a México

Simicrocs: Una colección 100% REAL

Este 23 de abril, pudimos conocer la colaboración oficial entre Crocs y Dr. Simi bajo el concepto “100% REAL”, la cual nos presenta una colección que une a dos mundos totalmente distintos para crear una versión de las classic clogs en algo inesperado y divertido con la finalidad de conectar con la Gen Z y millennials para invitarlos a mostrarse tal y como son, sin explicaciones y sin compromisos.

Esta alianza nos refleja un espíritu compartido entre la individualidad y la conexión,y que ha cobrado vida a través de esta propuesta que busca conectar e inspirar en un mundo lleno de filtros y expectativas.

Dr. Simi x Crocs es una colección que nos invita a apostar por lo diferente y llevarlo con toda la actitud. (Vía Instagram @crocs.mexico y @drsimi_oficial)

Otra de las razones que hace tan especial a esta colaboración es porque Dr. Simi se ha convertido en más que un personaje para ser un fenómeno cultural, que se ha ganado el cariño de diferentes generaciones en la vida cotidiana de México.

Su llegada al universo de Crocs con esta colección la ha convertido en un lienzo de expresión cultural, a través de su diseño único que acompaña con unos Jibbitz personalizados que son súper cool y que sin duda alguna han capturado la esencia divertida y totalmente reconocible del Dr. Simi.

El lado más creativo de Crocs con el Dr. Simi

La colección ya está disponible y la podemos encontrar en tiendas seleccionadas, así como en su página web, y está conformada por los Dr. Simi Crocs Classic Clog, un pack de cinco Jibbitz y un bag charm que refleja toda la personalidad tan característica de este personaje que ya nos ha conquistado, y la mejor parte es que todo está pensado para que podamos personalizarlos y hacerlos parte de nuestro estilo.