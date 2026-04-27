¿Quién es Victoria Kühne, la nueva novia de Cristian Castro?

¿Quién es Victoria Kühne?

Victoria Kühne, novia de Cristian Castro, es una exitosa empresaria, productora y cantante originaria de San Pedro Garza García, Nuevo León. Nació el 28 de julio de 1986 y, siendo la menor de cuatro hijos de Alejandro Morales y Victoria Kühne, desde muy joven mostró interés por la música. A los 13 años estudió canto clásico y un año después obtuvo su primer papel en teatro musical.

Victoria Kühne es una reconocida productora musical. (Instagra,/@victoriakuhne)

Su vínculo con la industria creció cuando su padre fundó la disquera Southern Signal, lo que le permitió acercarse al medio de forma profesional desde los 16 años, iniciando poco después como compositora. Tras terminar la preparatoria, viajó a Florencia para continuar su formación en italiano, canto y música tanto contemporánea como clásica.

Victoria Kühne comenzó su carrera musical desde joven. (Instagram/@victoriakuhne)

Además, estudió actuación en instituciones como el National Institute of Dramatic Art en Australia y en Los Ángeles, donde tuvo la oportunidad de relacionarse con artistas de Disney Channel y productores como Benny Faccone.

Cristian Castro y Victoria Kühne (Instagram)

A los 26 años, su padre planeaba vender la disquera, ya bajo el nombre de La Mansión, pero antes de hacerlo, le propuso asumir el liderazgo. Aunque inicialmente dudó, tras algunos consejos decidió aceptar el reto. Tres años después, transformó el proyecto en Victoria Records.

Victoria Kühne está al mando de Victoria Records. (Instagram/@victoriakuhne)

Victoria Records: la disquera que marcó su carrera

El crecimiento de Victoria con su disquera ha sido notable, posicionándola como un estudio de alto nivel que incluso fue reconocido por Mix Magazine como uno de los 13 mejores a nivel global en 2018.

Por Victoria Records han pasado artistas de talla internacional como The Strokes, Morrissey, Rauw Alejandro, Gloria Trevi, The Warning y M.I.A. También ha participado en la musicalización de proyectos cinematográficos junto a figuras como Jonás y Alfonso Cuarón.



Uno de los aspectos más destacados es que se trata de una compañía liderada por una mujer dentro de una industria donde predominan los hombres en puestos directivos. Por ello, Kühne ha impulsado iniciativas para abrir más espacios, como impartir clases en Berklee College of Music y el Art Institute de Houston, además de procurar que exista la misma cantidad de hombres y mujeres en sus composiciones.