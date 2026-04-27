Uno de los cantantes más reconocidos y queridos en México, Cristian Castro , volvió a dar de qué hablar después de que su nueva pareja, Victoria Kühne, hiciera pública su relación con una imagen de un viaje en pareja a Nueva York.
Aquí te contamos quién es la mujer que conquistó al intérprete de Azul.
¿Quién es Victoria Kühne, la nueva novia de Cristian Castro?
Uno de los cantantes más reconocidos y queridos en México, Cristian Castro , volvió a dar de qué hablar después de que su nueva pareja, Victoria Kühne, hiciera pública su relación con una imagen de un viaje en pareja a Nueva York.
¿Quién es Victoria Kühne?
Victoria Kühne, novia de Cristian Castro, es una exitosa empresaria, productora y cantante originaria de San Pedro Garza García, Nuevo León. Nació el 28 de julio de 1986 y, siendo la menor de cuatro hijos de Alejandro Morales y Victoria Kühne, desde muy joven mostró interés por la música. A los 13 años estudió canto clásico y un año después obtuvo su primer papel en teatro musical.
Su vínculo con la industria creció cuando su padre fundó la disquera Southern Signal, lo que le permitió acercarse al medio de forma profesional desde los 16 años, iniciando poco después como compositora. Tras terminar la preparatoria, viajó a Florencia para continuar su formación en italiano, canto y música tanto contemporánea como clásica.
Además, estudió actuación en instituciones como el National Institute of Dramatic Art en Australia y en Los Ángeles, donde tuvo la oportunidad de relacionarse con artistas de Disney Channel y productores como Benny Faccone.
A los 26 años, su padre planeaba vender la disquera, ya bajo el nombre de La Mansión, pero antes de hacerlo, le propuso asumir el liderazgo. Aunque inicialmente dudó, tras algunos consejos decidió aceptar el reto. Tres años después, transformó el proyecto en Victoria Records.
Victoria Records: la disquera que marcó su carrera
El crecimiento de Victoria con su disquera ha sido notable, posicionándola como un estudio de alto nivel que incluso fue reconocido por Mix Magazine como uno de los 13 mejores a nivel global en 2018.
Por Victoria Records han pasado artistas de talla internacional como The Strokes, Morrissey, Rauw Alejandro, Gloria Trevi, The Warning y M.I.A. También ha participado en la musicalización de proyectos cinematográficos junto a figuras como Jonás y Alfonso Cuarón.
Uno de los aspectos más destacados es que se trata de una compañía liderada por una mujer dentro de una industria donde predominan los hombres en puestos directivos. Por ello, Kühne ha impulsado iniciativas para abrir más espacios, como impartir clases en Berklee College of Music y el Art Institute de Houston, además de procurar que exista la misma cantidad de hombres y mujeres en sus composiciones.
Los logros de Victoria Kühne
Gracias al crecimiento de Victoria Records, la compañía ha conseguido múltiples nominaciones al Grammy. La propia productora también ha sido reconocida: en 2019 fue nominada en la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical por su trabajo con Felipe Peláez en Ponle Actitud, siendo la única mujer productora en esa categoría.
Su segunda nominación llegó en 2021 por el álbum Actívate de 123 Andrés, consolidando su trayectoria dentro de la industria.
Su primera victoria en la premiación llegó en 2024 con Mejor Álbum de Música Tejana para Imperfecto del grupo El Plan. En 2025 llegó su primer Grammy americano por Brillo, Brillo! de Lucky Diaz and the Family Jam Band, con los que ganó Mejor Álbum para Niños.
Además de la música, Kuhne también fundó Victoria Films, una empresa dedicada a la producción de cine con la cual ha mostrado su ambición por ir más allá y conseguir un Oscar. Por ahora, Victoria continúa posicionándose como una referencia para mujeres interesadas en desarrollarse dentro de la industria musical.