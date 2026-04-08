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Moda

Pinky rings: la tendencia de joyería que sella tu amistad con estilo

Los pinky rings están en tendencia y qué mejor que hacer pinky promise con tus amigas con una pieza de joyería increíble.
mié 08 abril 2026 03:16 PM
(Obligatorio)
El mejor plan es ir por matching rings con tu bestie (via Instagram (@mosshighi))

Después de ser un referente del estilo clásico y familiar, los pinky rings se vuelven un statement piece súper femenino. Estos anillos se pueden alinear perfectamente a tu estilo, ya sea que te guste algo minimalista o prefieras accesorios más chunky.

A todas nos encantan los anillos y la joyería , y por eso no te puedes quedar atrás con esta tendencia que se puede convertir en algo atemporal. Compra tu pinky ring con tu mejor amiga, con tu pareja o solo para ti.

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Pinky rings: cómo llevarlos y en dónde comprarlos

Tipos de pinky rings

Hay pinky rings minimalistas que son perfectos para el día a día, son delgados y los puedes combinar con más accesorios. Si buscas un statement piece, te recomendamos un anillo más grande tipo sello, con algún símbolo o inicial. Por último, si buscas algo más girly, sin duda tienes que comprar un anillo con diferentes piedras o más colorido. Todos estos se pueden adaptar a diferentes ocasiones, dándole un toque único a cada look.

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Un accesorio minimalista que se ve increíble con cualquier look (via Instagram (@thesilvercollective))

Dónde comprar tus pinky rings

Todas estamos en busca de un pinky ring que se adapte a nuestro estilo y a nosotras nos encanta tener matching pinky rings con nuestras amigas. Puedes comprarlos en marcas reconocidas como TOUS que tiene una colección increíble de pinky rings, Cartier también tiene anillos para meñique que nos encantan y GAGAN que tiene diseños y piedras únicas. Si buscas algo más accesible los puedes encontrar en bazares y marcas de fast fashion que vendan accesorios.

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Si quieres algo más statement, un pinky ring con un diamante es tu opción (via Instagram (@sofiakaman))

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La tendencia que está por todos lados

Después de que los pinky rings se volvieran tendencia, las marcas sacaron sus propias versiones reflejando su esencia y te aseguramos que hay uno para ti. Desde anillos con incrustaciones de diamante como los que llevan Jacob Elordi, Emrata y Dua Lipa, o anillos más sencillos como el que lleva Meghan Markle.

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Si alguien sabe como lucir un pinky ring es Jacob Elordi (via Instagram (@elihalili))

Es una de nuestras piezas favoritas y se nos hace increíble poder tener marching rings con nuestras amigas o comprarlos en una ocasión especial. Lo que más nos gusta es que hay diseños para todos los gustos y sin duda son un statement piece que hace la diferencia en cualquier look. No lo pienses más y compra el pinky ring que más te guste.

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Algo más sencillo con un toque especial (via Instagram (@kayge_studio))
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Animal print: el estampado clásico que dominará la primavera (y cómo llevarlo) No hay estampado más atemporal que el animal print, y en primavera no es la excepción.

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Tags

Joyería Cartier Accesorios

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abril 2026

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