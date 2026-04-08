Pinky rings: la tendencia de joyería que sella tu amistad con estilo

Pinky rings: cómo llevarlos y en dónde comprarlos

Tipos de pinky rings

Hay pinky rings minimalistas que son perfectos para el día a día, son delgados y los puedes combinar con más accesorios. Si buscas un statement piece, te recomendamos un anillo más grande tipo sello, con algún símbolo o inicial. Por último, si buscas algo más girly, sin duda tienes que comprar un anillo con diferentes piedras o más colorido. Todos estos se pueden adaptar a diferentes ocasiones, dándole un toque único a cada look.

Un accesorio minimalista que se ve increíble con cualquier look (via Instagram (@thesilvercollective))

Dónde comprar tus pinky rings

Todas estamos en busca de un pinky ring que se adapte a nuestro estilo y a nosotras nos encanta tener matching pinky rings con nuestras amigas. Puedes comprarlos en marcas reconocidas como TOUS que tiene una colección increíble de pinky rings, Cartier también tiene anillos para meñique que nos encantan y GAGAN que tiene diseños y piedras únicas. Si buscas algo más accesible los puedes encontrar en bazares y marcas de fast fashion que vendan accesorios.