Pinky rings: la tendencia de joyería que sella tu amistad con estilo

Después de ser un referente del estilo clásico y familiar, los pinky rings se vuelven un statement piece súper femenino. Estos anillos se pueden alinear perfectamente a tu estilo, ya sea que te guste algo minimalista o prefieras accesorios más chunky.
A todas nos encantan los anillos y la joyería , y por eso no te puedes quedar atrás con esta tendencia que se puede convertir en algo atemporal. Compra tu pinky ring con tu mejor amiga, con tu pareja o solo para ti.
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Pinky rings: cómo llevarlos y en dónde comprarlos
Tipos de pinky rings
Hay pinky rings minimalistas que son perfectos para el día a día, son delgados y los puedes combinar con más accesorios. Si buscas un statement piece, te recomendamos un anillo más grande tipo sello, con algún símbolo o inicial. Por último, si buscas algo más girly, sin duda tienes que comprar un anillo con diferentes piedras o más colorido. Todos estos se pueden adaptar a diferentes ocasiones, dándole un toque único a cada look.
Dónde comprar tus pinky rings
Todas estamos en busca de un pinky ring que se adapte a nuestro estilo y a nosotras nos encanta tener matching pinky rings con nuestras amigas. Puedes comprarlos en marcas reconocidas como TOUS que tiene una colección increíble de pinky rings, Cartier también tiene anillos para meñique que nos encantan y GAGAN que tiene diseños y piedras únicas. Si buscas algo más accesible los puedes encontrar en bazares y marcas de fast fashion que vendan accesorios.
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La tendencia que está por todos lados
Después de que los pinky rings se volvieran tendencia, las marcas sacaron sus propias versiones reflejando su esencia y te aseguramos que hay uno para ti. Desde anillos con incrustaciones de diamante como los que llevan Jacob Elordi, Emrata y Dua Lipa, o anillos más sencillos como el que lleva Meghan Markle.
Es una de nuestras piezas favoritas y se nos hace increíble poder tener marching rings con nuestras amigas o comprarlos en una ocasión especial. Lo que más nos gusta es que hay diseños para todos los gustos y sin duda son un statement piece que hace la diferencia en cualquier look. No lo pienses más y compra el pinky ring que más te guste.