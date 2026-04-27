Espectáculos

Natalia Boneta se compromete con Sebastián Azua: Así fue el anuncio

La productora y hermana del actor Diego Boneta va a casarse con Sebastián Azua luego de más de dos años de relación.
lun 27 abril 2026 07:42 PM
Natalia Boneta se comprometió con Sebastián Azua luego de dos años de noviazgo. (Instagram)

Habrá boda en la familia Boneta. Natalia Boneta, fundadora de la productora Three Amigos y hermana del actor Diego Boneta, anunció su compromiso con Sebastián Azua tras más de dos años de relación.

La noticia fue dada a conocer a su familia y amigos por la propia pareja: compartieron fotos disfrutando de su relación, ella con un espectacular anillo de compromiso. Aunque han mantenido su relación con bajo perfil, este anuncio ha llenada de emoción a su círculo más cercano y a sus seguidores en las redes sociales.

A diferencia de su hermano —cuya vida personal es pública— Natalia ha optado por un perfil mucho más reservado, enfocado principalmente en su carrera dentro de la industria del entretenimiento. Desde la creación de Three Amigos, ha impulsado proyectos creativos que la posicionan como una figura activa detrás de cámaras, consolidando su propio camino profesional.

Por ahora, no se han dado a conocer detalles sobre la fecha o el lugar de la boda. Sin embargo, el anuncio ya generó expectativa, especialmente entre quienes siguen de cerca a la familia Boneta, conocida por ser muy unida.

