El look perfecto para jugar pádel sí existe (y es más fácil de lo que crees)
El pádel nos ha demostrado que no solo se trata de un deporte donde la estrategia y el trabajo en equipo son esenciales, sino que también elegir un look que sea cómodo puede convertirse en el detalle que sume puntos.
Y aunque podría parecer difícil, al día de hoy encontrar tu estilo para jugar pádel es más sencillo de lo que crees, ya que diferentes marcas han encontrado la forma de combinar la funcionalidad de las prendas con el estilo que vemos en las últimas tendencias, para crear una visión más contemporánea del premium sportswear.
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Looks perfectos para jugar pádel
Elegir un look que nos haga sentir cómodas y seguras es uno de los puntos más importantes cuando se trata de jugar pádel, ya que influye en la manera en que nos desenvolvemos y comunicamos en la cancha. Y al elegir prendas con las cuales nos sintamos bien, reflejarán un cambio positivo tanto en nuestra actitud como en nuestro rendimiento, pero sobre todo convirtiéndose en una extensión de nuestro estilo.
Y con la popularidad que ha ganado el pádel en los últimos años, sin duda la forma en cómo se vive ha ido cambiando. Y diferentes marcas como Original Penguin se han aliado con deportistas como Camila Ramme, quien es su nueva embajadora, para impulsar la disciplina deportiva, pero con una visión que resulta más moderna, donde el rendimiento y el estilo van de la mano.
Siendo así que Original Penguin nos muestra con su nueva línea de womenswear que el pádel también representa la autenticidad, la disciplina y la proyección con esta propuesta que llegará a México entre agosto y septiembre. Donde su visión hace match con el deporte y la moda, y crea una estética que sin duda inspirará al momento de elegir nuestros looks para que se sientan y vean relajados, auténticos, funcionales y contemporáneos.
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Así que si lo que estabas buscando era un un poco de inspiración para verte increíble mientras juegas pádel, aquí te van algunas ideas.
Un look femenino pero funcional
Optar por una falda para tu look es una de las opciones más icónicas y favoritas para jugar pádel, ya que con su diseño ligero te permitirá moverte con total libertad y comodidad, dándole ese toque femenino a tu look sin esfuerzo.
Un look effortless y femenino
Optar por un vestido para jugar pádel es una de las opciones favoritas de las chicas, ya que transmite una vibra effortless, femenina y muy versátil en tu look que te permitirá moverte con facilidad y es ideal para estilizar la silueta, dando ese toque sofisticado sin dejar de lado la comodidad.
El look clásico que no puede faltar
Si lo que buscas es una opción para tu look que sea más versátil, los shorts son ideales y muy cómodos, y te permitirán jugar con mayor libertad y seguridad. Y su facilidad para combinarlos con cualquier estilo, sin duda alguna, los convierte en uno de nuestros básicos favoritos que no podrá faltar en tu closet.
Un look cómodo pero sin perder estilo
Los leggings son la opción perfecta si lo que buscas es un look más minimalista, pero que mantenga la comodidad durante el juego, ya que su diseño se caracteriza por tener una mayor cobertura, así como el soporte y fit que tienen y que te ayudan a estilizar la silueta, siendo uno de los básicos icónicos del mundo deportivo.
La popularidad del pádel nos confirma cada vez más que el deporte y la moda ya no son dos mundos aparte y que cada uno de nuestros looks también se puede convertir en una extensión de nuestro estilo dentro del juego, donde la funcionalidad y el estilo se convierten en el detalle que sumará puntos en cada partido.