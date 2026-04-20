El look perfecto para jugar pádel sí existe (y es más fácil de lo que crees)

Así que si lo que estabas buscando era un un poco de inspiración para verte increíble mientras juegas pádel, aquí te van algunas ideas.

Un look femenino pero funcional

Optar por una falda para tu look es una de las opciones más icónicas y favoritas para jugar pádel, ya que con su diseño ligero te permitirá moverte con total libertad y comodidad, dándole ese toque femenino a tu look sin esfuerzo.

La falda es una opción ideal para crear un look femenino y dinámico que siempre será el favorito en la cancha. (Alosoft,$1,790, Affection bra, Alosoft Affection,$1,790, Tennis Skirt y Unisex Half-Crew,$790, Throwback sock. www.aloyoga.com.mx)

Un look effortless y femenino

Optar por un vestido para jugar pádel es una de las opciones favoritas de las chicas, ya que transmite una vibra effortless, femenina y muy versátil en tu look que te permitirá moverte con facilidad y es ideal para estilizar la silueta, dando ese toque sofisticado sin dejar de lado la comodidad.

Los vestidos para jugar pádel son ideales para crear un look effortless que combine comodidad y estilo en uno solo. (Breake point,$3,390, Tennis dress- White. www.aloyoga.com.mx)

El look clásico que no puede faltar

Si lo que buscas es una opción para tu look que sea más versátil, los shorts son ideales y muy cómodos, y te permitirán jugar con mayor libertad y seguridad. Y su facilidad para combinarlos con cualquier estilo, sin duda alguna, los convierte en uno de nuestros básicos favoritos que no podrá faltar en tu closet.

Puedes optar por agregar unos shorts a tu look; su practicidad y versatilidad los hacen ideales para cualquier partido. (Hot pants high rise,$699, Comfortlux,Player,$499,manga corta y Tenis de deporte,$999, multiactividad. www.oysho.com)

Un look cómodo pero sin perder estilo

Los leggings son la opción perfecta si lo que buscas es un look más minimalista, pero que mantenga la comodidad durante el juego, ya que su diseño se caracteriza por tener una mayor cobertura, así como el soporte y fit que tienen y que te ayudan a estilizar la silueta, siendo uno de los básicos icónicos del mundo deportivo.

Si lo que buscas es tener comodidad total, los leggins son la opción ideal para darle ese toque más natural y funcional a tu look. (Brasier deportivo,$599,Comfortlux, Leggings tobillero high rise,$899, Comfortlux, Bolsa shopper,$1,299, con bolsillos laterales, Chamarra estructura,$1,299, de punto con capucha y Tenis de deporte,$999, multiactividad. www.oysho.com )

La popularidad del pádel nos confirma cada vez más que el deporte y la moda ya no son dos mundos aparte y que cada uno de nuestros looks también se puede convertir en una extensión de nuestro estilo dentro del juego, donde la funcionalidad y el estilo se convierten en el detalle que sumará puntos en cada partido.