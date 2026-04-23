El impacto de comprar moda de segunda mano; te decimos todo lo que debes saber

Estos son los mejores lugares para comprar ropa de segunda mano

La Lagunilla

Uno de los mercados más importantes y famosos de la Ciudad de México para encontrar tesoros pre-loved.

Aquí se encuentran desde prendas de diseñador hasta piezas retro con muchísimo carácter. Los precios van desde $10 a $1000, mucha gente sale sorprendida y satisfecha con la cantidad de gangas, piezas icónicas y variedad que hay.

La moda vintage tiene un lugar especial en estos puestos.

De los más famosos, pacas de todos los precios, prendas de todos los colores (vía Instagram (@sopitascom))

Bazares y tiendas vintage

Espacios como bazares y boutiques han elevado la experiencia de la segunda mano.

Aquí no se trata solo de encontrar ropa, sino de descubrir piezas cuidadosamente elegidas e incluso, muchas veces restauradas, que hacen que comprar prendas pre-loved se sienta más cercano a una experiencia de moda. Te dejamos algunas opciones:

1. Goodbye Folk Vintage

Ubicado en Colima 198, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX uno de los spots más aesthetic de la Roma. Su catálogo mezcla ropa vintage con piezas contemporáneas, todo perfectamente seleccionado y están abiertos toda la semana, de lunes a domingo de 11:00 a 19:00 hrs.

2. Vintage Desire

Ubicado en Jalapa 73, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX un favorito entre fashion lovers. Aquí encuentras desde básicos hasta piezas statement con mucha personalidad. Su horario Lunes a sábado de 11:00 a 19:00 y los Domingo de 12:00 a 18:00

4. Bye Bye Friend

Con un spot en Colima 198, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX tiene una estética muy definida y cool, ideal para encontrar piezas vintage con un twist más moderno y trendy. Su horario es de lunes a domingo de 11:00 a 20:00 hrs.

La colonia Roma esta llena de bazares vintage que tienen prendas increíbles, desde piezas restauradas, ropa en buen estado y mucho más. (vía Instagram (@cosmopolisbazar))

GoTrendier

Si los lugares presenciales no están en tus planes, no te preocupes porque ya hay plataformas en línea para comprar y vender ropa de segunda mano.

Su catálogo es amplio y hay de todo, puedes encontrar desde piezas básicas hasta prendas de diseñador, con la ventaja de poder filtrar por estilo, talla, color o precio. Una gran opción para quienes también buscan vender.