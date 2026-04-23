El impacto de comprar moda de segunda mano; te decimos todo lo que debes saber

Este Mes de la Tierra pone sobre la mesa una conversación que ya no podemos ignorar que gira en torno a el impacto de nuestros hábitos de consumo.
En un contexto en el que la industria de la moda enfrenta cada vez más dudas en cuánto a su huella ambiental , la forma en la que compramos, y cuánto compramos, se vuelve más relevante que nunca.
La segunda mano ha dejado de ser una alternativa para convertirse en un statement de estilo y conciencia.
Apostar por piezas pre-loved no solo abre la puerta a un clóset mucho más auténtico, sino que también representa una forma de reducir el impacto ambiental, demostrando que consumir mejor siempre será más poderoso que consumir más.
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Estos son los mejores lugares para comprar ropa de segunda mano
La Lagunilla
Uno de los mercados más importantes y famosos de la Ciudad de México para encontrar tesoros pre-loved.
Aquí se encuentran desde prendas de diseñador hasta piezas retro con muchísimo carácter. Los precios van desde $10 a $1000, mucha gente sale sorprendida y satisfecha con la cantidad de gangas, piezas icónicas y variedad que hay.
La moda vintage tiene un lugar especial en estos puestos.
Bazares y tiendas vintage
Espacios como bazares y boutiques han elevado la experiencia de la segunda mano.
Aquí no se trata solo de encontrar ropa, sino de descubrir piezas cuidadosamente elegidas e incluso, muchas veces restauradas, que hacen que comprar prendas pre-loved se sienta más cercano a una experiencia de moda. Te dejamos algunas opciones:
1. Goodbye Folk Vintage
Ubicado en Colima 198, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX uno de los spots más aesthetic de la Roma. Su catálogo mezcla ropa vintage con piezas contemporáneas, todo perfectamente seleccionado y están abiertos toda la semana, de lunes a domingo de 11:00 a 19:00 hrs.
2. Vintage Desire
Ubicado en Jalapa 73, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX un favorito entre fashionlovers. Aquí encuentras desde básicos hasta piezas statement con mucha personalidad. Su horarioLunes a sábado de 11:00 a 19:00 y los Domingo de 12:00 a 18:00
4. Bye Bye Friend
Con un spot en Colima 198, Roma Norte, Cuauhtémoc, CDMX tiene una estética muy definida y cool, ideal para encontrar piezas vintage con un twist más moderno y trendy. Su horario es de lunes a domingo de 11:00 a 20:00 hrs.
GoTrendier
Si los lugares presenciales no están en tus planes, no te preocupes porque ya hay plataformas en línea para comprar y vender ropa de segunda mano.
Su catálogo es amplio y hay de todo, puedes encontrar desde piezas básicas hasta prendas de diseñador, con la ventaja de poder filtrar por estilo, talla, color o precio. Una gran opción para quienes también buscan vender.
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Un tip extra sobre la ropa de segunda mano
Si tienes prendas que ya no te queden o ya no te guste puedes llevarla a tiendas como H&M que son ambientalmente responsables, donde por cada bolsa de ropa que entregues te regalan un cupón para ocuparlo en su tienda.
Esta propuesta también genera impacto y, aparte, estás dejando tu ropa en mano de expertos que buscarán hacer lo mejor con ella.
El impacto ambiental que genera comprar de segunda mano
Detrás de cada prenda nueva hay un proceso que requiere de miles de litros de agua, procesos químicos y emisiones que dejan una huella importante en el planeta.
La industria de la moda es una de las más contaminantes del mundo y gran parte de ese impacto viene de producir ropa nueva sin parar, que muchas veces se usa solo unas cuantas veces antes de ser desechada.
Comprar segunda mano cambia por completo esa situación.
Al darle una segunda vida a una prenda, se reduce la demanda de producción, se evita el desperdicio textil y se disminuyen las emisiones de su fabricación.
Es un pequeño gesto que, multiplicado, tiene un efecto enorme: menos consumo de recursos, menos residuos y una forma mucho más consciente de entender lo que usamos.
Así que ya tienes planes para esta semana, un shopping consciente y único. Que este Mes de la Tierra te motive a tomar decisiones que dejen huella positiva en el medio ambiente.