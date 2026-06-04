Sofía Palazuelo presenta Fitz-James Stuart: una aventura olfativa

La Casa de Alba tiene olor. Y a partir de este año, ese olor llega a México. Pero cuando Sofía Palazuelo habla de sus perfumes, no habla de notas olfativas ni de tendencias. Habla de una mujer visionaria de mediados del siglo XIX que, por primera vez en siglos, abrió y ordenó el archivo histórico familiar, dormido e intacto desde tiempos remotos. De una escultura que llegó a la Casa de Alba a través del legado francés de una emperatriz. De una pérgola en abril impregnada del aroma de los jardines del Palacio de Liria en primavera. O de un recorrido arquitectónico por el propio palacio: sus jardines, sus interiores, sus maderas y la atmósfera silenciosa que habita cada estancia.
Eso es Fitz-James Stuart (F-JS): seis siglos de historia de la Casa de Alba — una de las familias nobles y más importantes de Europa — destilados en cuatro fragancias únicas de alta perfumería nicho. El año pasado fui al Palacio de Liria. Sofía y Fernando habían reunido a un pequeño grupo — éramos como 20 personas — para oler en primicia las fragancias que aún estaban en desarrollo y compartir impresiones. Recuerdo salir de ahí con la certeza de que algo extraordinario estaba por llegar. Y ahora están aquí. En exclusiva en El Palacio de Hierro de Polanco, la marca que está conquistando el mundo del lujo hace su debut latinoamericano — y Quién tiene la primicia. Sofía Palazuelo nos abre las puertas del Palacio de Liria y, en su primera entrevista con un medio mexicano, nos cuenta la historia detrás de cada perfume.
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Los guardianes del legado
Para entender Fitz-James Stuart hay que entender primero quiénes son Sofía y Fernando, y qué papel juegan en una de las casas nobiliarias más antiguas e importantes de Europa.Fernando Fitz-James Stuart es el primogénito del actual duque de Alba, Carlos Fitz-James Stuart, y futuro heredero de un título que acumula más de 600 años de historia, colecciones de arte únicas en el mundo y palacios en Madrid, Sevilla y Salamanca. Colabora estrechamente con su padre en los asuntos de la Casa, que abarcan empresas agrícolas, inmobiliarias e inversiones y la apertura al público de los palacios de Monterrey en Salamanca, Las Dueñas en Sevilla y el de Liria en Madrid.
Sofía, por su parte, no llegó a esta historia por casualidad. Siempre se ha dedicado a la gestión cultural en colaboración con diferentes museos, y hace siete años reactivó en Toledo el Palacio de Galiana, una construcción del siglo XI de la familia de su madre, donde hoy se organizan eventos culturales. Ella no es la esposa que acompaña: es la arquitecta cultural del proyecto.
Fernando, aunque desarrolló su carrera en banca, en los últimos años se ha incorporado de manera mucho más activa al trabajo de la Fundación Casa de Alba. Y fue ese giro el que los reunió profesionalmente por primera vez. Su primer proyecto conjunto fue la exposición en el palacio de Liria de la artista contemporánea Joana Vasconcelos — la primera artista mujer que intervino Versalles — a quien trajeron para hacer un diálogo con la colección de los Alba. Un bombazo cultural que ellos mismos impulsaron y ejecutaron de principio a fin. Después llegó José María Sicilia. Y después, los perfumes. Y si alguien podría pensar que Sofía lleva sola las riendas creativas de este proyecto de perfumería, ella misma se encarga de desmentirlo con una carcajada: “¡Se mete mucho más de lo que piensan todos!” Fernando está completamente involucrado. “Él es el analítico, el financiero, el más estructurado. Yo aporto todo el lado creativo. Creo que siempre hay que tener esas dos partes para que algo funcione bien.” Una sociedad que se complementa dentro y fuera de casa — y que, al parecer, es la fórmula perfecta no solo para construir una familia (juntos tienen tres hijos), sino también una marca de alta perfumería.
La Fundación Casa de Alba existe con un propósito claro: preservar el legado acumulado por la familia en 600 años y mantener la colección unida, para que nadie venda un cuadro para comprarse un coche. Sofía y Fernando han hecho suya esa misión — pero además han decidido ir más lejos: no solo conservar, sino contar. Y para eso eligieron el perfume.
Para este reportaje, Sofía Palazuelo hizo algo que muy pocos tienen el privilegio de vivir: abrió las puertas del Palacio de Liria a Quién, convirtiéndolo en el escenario exclusivo de una sesión de fotos tan íntima como monumental. Entre los salones donde cuelgan Goyas y Tizianos, los jardines donde florecen las rosas que inspiraron un perfume y las pérgolas que huelen a abril, Sofía posó para las cámaras como en casa — porque literalmente lo es. Y como un guiño cómplice a esa hermandad que tanto menciona entre España y México, todos los looks del shoot son de diseñadores mexicanos.
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Un archivo vivo, no un monumento
“Hace dos años empezamos a darle forma a este reto: reinterpretar el legado de la Casa de Alba a través del perfume.” No es un capricho aristocrático ni un negocio de oportunidad. Es, dice Sofía, un proyecto de cultura con foco muy claro. “Al final el enfoque de todos los proyectos que estamos haciendo tienen un fin muy claro: queremos que se transmita la cultura.”
La primera colección se llama The Unseen y gira en torno al Palacio de Liria. Pero Sofía es tajante sobre cómo quisieron abordarlo: “No hemos tratado Liria como un monumento, sino como una casa, como una cosa más emocional. Una casa viva, llena de historias, de vida, de movimiento, de cultura.” Para ello se adentraron en el archivo histórico familiar buscando no lo evidente, sino lo íntimo. “Quisimos ir a esas cosas un poco más íntimas, más especiales, quizá más desconocidas, y no por ello menos importantes.”
La intención es reivindicar piezas, rincones y protagonistas que el gran público no conoce, y hacerlo de forma que la propia fragancia provoque la curiosidad por el contexto histórico. “No nos hemos ido a lo obvio”, insiste Sofía. Y tiene razón: ninguno de los cuatro perfumes del primer episodio huele a lo que uno esperaría.
Así llegaron a Rosario Falcó, la aristócrata que a finales del siglo XIX se adentró en el archivo de la Casa de Alba para estudiarlo y catalogarlo cuando nadie le había prestado atención. Estudió paleología y genealogía para poder leer y ordenar más de 4.500 documentos inéditos desde el siglo XI. Rosario fue propuesta para académica de la Historia en una época en que España no aceptaba mujeres en ese cargo. El archivo y biblioteca de la Casa de Alba constituyen uno de los fondos histórico-privados más importantes de Europa. Custodian siglos de historia a través de cartas, manuscritos, mapas, documentos y obras de gran valor patrimonial. Entre sus piezas más emblemáticas destaca la Biblia de Alba, una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano, realizada en el siglo XV y toda la responsable de organizarlo y darlo a conocer fue Rosario Falcó. Su perfume es No Time for Roses. Al perfumista Alberto Morillas le pidieron que no hiciera una rosa contemplativa. “Quiso hacer una cosa más especial, más diferente, porque ella era una mujer muy moderna y muy rompedora para la época.” El resultado es una fragancia donde la rosa se intuye a través del geranio, pero no aparece en ningún momento. “De repente hay elementos que te pueden llevar a la rosa, pero no hay nada de rosa presente en ese perfume.” “También es un perfume genderful porque lo que hemos querido homenajear es precisamente ese espíritu de valentía y audacia de una personalidad adelantada a su tiempo”.
Para la sección de “masterpieces” Sofía y Fernando eligieron hacer un homenaje a “La hora nocturna”, una escultura de Joseph Michel-Ange Pollet que llegó al palacio a través de la emperatriz Eugenia de Montijo, hermana de la duquesa de Alba — “hay una rama francesa muy presente en los salones del palacio de Liria que llega a través del legado de la emperatriz Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses y mujer de Napoleón III”, dice Sofía — y que descansa en un rincón bello pero poco visible del palacio. “Toda la historia que hay detrás de esta escultura es fascinante.” El escultor quiso capturar el momento de la inconsciencia nocturna. “Traducir eso en perfume para un perfumista como Alberto fue muy interesante, además de divertido. Hay mucho misterio detrás de ese momento de inconsciencia nocturna y Alberto lo ha interpretado en algo muy sofisticado, pero a la vez muy sexy y sugerente. Justo como la escultura a la que rendimos homenaje” Quince días de abril, lleva el alma de la pérgola del jardín trasero del palacio de Liria. Aquí la inspiración fue completamente sensorial. “Le pedimos a Alberto Morillas que viniera durante los quince días de floración primaveral para poder capturar esa sensación de bienestar en una fragancia. Es un perfume luminoso y adictivo y realmente te transporta a esos quince días de abril bajo la pérgola del jardín.”
Unseen 1785 es un recorrido olfativo por el Palacio de Liria. Parte de la entrada desde la bulliciosa Calle Princesa hacia su jardín verde, y avanza hacia el interior del palacio, donde emergen sus maderas, su biblioteca y el olor de los libros y documentos. La fragancia reproduce ese trayecto: abre con notas verdes que evocan el jardín y evoluciona hacia acordes amaderados que rinden homenaje a los interiores del palacio y a su atmósfera histórica.
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Las esfinges: el logo que lo dice todo
Hay un detalle visual que define la marca antes de que uno siquiera abra el frasco: el escudo. En lugar de recurrir al blasón histórico de la Casa de Alba, Sofía y Fernando eligieron como símbolo de F-JS a las esfinges del Palacio de Liria — esas figuras con cabeza de mujer y cuerpo de león que custodian las entradas del palacio y sus jardines.
“Queríamos hacer algo contemporáneo, rompedor, moderno, que a lo mejor nadie se esperaba”, explica Sofía. Y la elección no es arbitraria. “Nos parecía muy bonito rescatar las esfinges, que son cabezas de mujer y cuerpo de león. Yo creo que son unas anfitrionas silenciosas en Liria, porque ven todo lo que ocurre. Hay misterio en las esfinges, y ese punto de misterio es muy importante — en la vida, en un proyecto, en un perfume.”
La nariz: Alberto Morillas
El artífice de las cuatro fragancias es el perfumista sevillano Alberto Morillas, uno de los más reputados del mundo, cocreador en 1994 de CK One, la primera fragancia unisex del mundo. Sofía lo describe con afecto y una carcajada: “Alberto no duerme.” Un espíritu inquieto e incansable al que le entregaron inspiraciones reales — una escultura, una personalidad de mediados del siglo XIX, una pérgola en abril, un recorrido arquitectónico— y que supo convertirlas en algo que no suena a nada conocido. “Alberto siempre ha sido muy avanzado.”
The Unseen se estructura en cuatro colecciones que organizan su universo: Masterpieces, Spaces, Personalities y Botanicals. Cada perfume pertenece a una de ellas. Cada uno tiene su propia identidad, pero todos forman parte de un mismo ADN. “La idea es que cada episodio sea como una pequeña familia.”
México: el primer gran salto
Sofía es clara sobre la filosofía: “Lo que hemos hecho en España es cuidar mucho el lanzamiento. Hemos sido muy meticulosos con los puntos de venta, eligiendo lugares donde hubiera una complicidad con la gente que nos representara, que fueran capaces de contar la historia, de transmitir este proyecto cultural, este legado, toda la inspiración que hay detrás. Hemos hecho una distribución muy selectiva.”
Y pretenden hacer exactamente lo mismo en México y en cada nuevo mercado. Nuestro país fue la primera gran apuesta internacional, y llegarán en exclusiva a las galerías olfativas de El Palacio de Hierro de Polanco a finales de junio y desde ahí se expandirán a Guadalajara y Monterrey a finales de julio, Santa Fe en septiembre y Satélite en noviembre. “Arrancamos con mucha ilusión”, dice Sofía. Y el vínculo va más allá del negocio. “Yo tengo también un montón de amigas mexicanas. Son dos países que están muy hermanados, con todos esos lazos culturales. Yo creo que es un salto muy natural para la marca — una primera internacionalización muy natural, porque yo creo que nos vamos a sentir muy en casa. Y yo creo que los mexicanos también se sienten muy en casa en España. Somos hermanos.”
Un perfume, una historia personal
Sofía tiene sus favoritos, aunque admite que elegir entre ellos es como elegir entre hijos. “En verano uso muchísimo Quince Días de Abril. Por las noches, soy muy de La Hora Nocturna y No Time for Roses. Y cuando llega el otoño o el invierno, me refugio en las maderas, en esos amaderados especiales que tanto me gustan. Depende del momento, del ánimo, del día.
No Time for Roses ocupa un lugar especialmente emocional para mí. Es un perfume que me encanta, me fascina. Pero Quince Días de Abril es mi perfume de diario, el que llevo siempre. Además, Fernando también lo usa mucho, así que nos lo vamos turnando. La Hora Nocturna lo elijo cuando sé que voy a estar en lugares con mucha gente y quiero dejar huella, hacer una declaración de intenciones. Fernando también lo lleva muchísimo, tanto de día como de noche. Y para Fernando Unseen 1785 es, sin duda, su perfume de cabecera.”
Pero más allá de los favoritos, hay una idea que Sofía repite con convicción cada vez que habla de la marca: “Te estás llevando un pedacito de historia a tu casa. Eso es una cosa muy especial.” Y luego añade algo que lo resume todo: “La alta perfumería la tienes que elevar a esa categoría casi de arte. Lo que tiene la perfumería versus una exposición o un libro es que es algo íntimo — que no se te olvida, que conecta contigo, que de repente forma parte de ti. El perfume es una cosa muy íntima por naturaleza. Y una vez que te lo pones, ese legado, esa historia, se vuelve una cosa personal. Estás transformando la historia en una experiencia contemporánea, individual. Que es muy bonito también.”
Fitz-James Stuart estará disponible en exclusiva en las galería olfativas de El Palacio de Hierro (México) a partir de final de junio y en puntos de venta seleccionados en España y Portugal.