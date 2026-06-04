Sofía Palazuelo presenta Fitz-James Stuart: una aventura olfativa

Un archivo vivo, no un monumento

“Hace dos años empezamos a darle forma a este reto: reinterpretar el legado de la Casa de Alba a través del perfume.” No es un capricho aristocrático ni un negocio de oportunidad. Es, dice Sofía, un proyecto de cultura con foco muy claro. “Al final el enfoque de todos los proyectos que estamos haciendo tienen un fin muy claro: queremos que se transmita la cultura.”

La primera colección se llama The Unseen y gira en torno al Palacio de Liria. Pero Sofía es tajante sobre cómo quisieron abordarlo: “No hemos tratado Liria como un monumento, sino como una casa, como una cosa más emocional. Una casa viva, llena de historias, de vida, de movimiento, de cultura.” Para ello se adentraron en el archivo histórico familiar buscando no lo evidente, sino lo íntimo. “Quisimos ir a esas cosas un poco más íntimas, más especiales, quizá más desconocidas, y no por ello menos importantes.”

La intención es reivindicar piezas, rincones y protagonistas que el gran público no conoce, y hacerlo de forma que la propia fragancia provoque la curiosidad por el contexto histórico. “No nos hemos ido a lo obvio”, insiste Sofía. Y tiene razón: ninguno de los cuatro perfumes del primer episodio huele a lo que uno esperaría.

Así llegaron a Rosario Falcó, la aristócrata que a finales del siglo XIX se adentró en el archivo de la Casa de Alba para estudiarlo y catalogarlo cuando nadie le había prestado atención. Estudió paleología y genealogía para poder leer y ordenar más de 4.500 documentos inéditos desde el siglo XI. Rosario fue propuesta para académica de la Historia en una época en que España no aceptaba mujeres en ese cargo. El archivo y biblioteca de la Casa de Alba constituyen uno de los fondos histórico-privados más importantes de Europa. Custodian siglos de historia a través de cartas, manuscritos, mapas, documentos y obras de gran valor patrimonial. Entre sus piezas más emblemáticas destaca la Biblia de Alba, una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano, realizada en el siglo XV y toda la responsable de organizarlo y darlo a conocer fue Rosario Falcó. Su perfume es No Time for Roses. Al perfumista Alberto Morillas le pidieron que no hiciera una rosa contemplativa. “Quiso hacer una cosa más especial, más diferente, porque ella era una mujer muy moderna y muy rompedora para la época.” El resultado es una fragancia donde la rosa se intuye a través del geranio, pero no aparece en ningún momento. “De repente hay elementos que te pueden llevar a la rosa, pero no hay nada de rosa presente en ese perfume.” “También es un perfume genderful porque lo que hemos querido homenajear es precisamente ese espíritu de valentía y audacia de una personalidad adelantada a su tiempo”.

Look Total Jesús de la Garsa / Joyería Bvlgari (Rosa Copado)

Para la sección de “masterpieces” Sofía y Fernando eligieron hacer un homenaje a “La hora nocturna”, una escultura de Joseph Michel-Ange Pollet que llegó al palacio a través de la emperatriz Eugenia de Montijo, hermana de la duquesa de Alba — “hay una rama francesa muy presente en los salones del palacio de Liria que llega a través del legado de la emperatriz Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses y mujer de Napoleón III”, dice Sofía — y que descansa en un rincón bello pero poco visible del palacio. “Toda la historia que hay detrás de esta escultura es fascinante.” El escultor quiso capturar el momento de la inconsciencia nocturna. “Traducir eso en perfume para un perfumista como Alberto fue muy interesante, además de divertido. Hay mucho misterio detrás de ese momento de inconsciencia nocturna y Alberto lo ha interpretado en algo muy sofisticado, pero a la vez muy sexy y sugerente. Justo como la escultura a la que rendimos homenaje” Quince días de abril, lleva el alma de la pérgola del jardín trasero del palacio de Liria. Aquí la inspiración fue completamente sensorial. “Le pedimos a Alberto Morillas que viniera durante los quince días de floración primaveral para poder capturar esa sensación de bienestar en una fragancia. Es un perfume luminoso y adictivo y realmente te transporta a esos quince días de abril bajo la pérgola del jardín.”

Look Total Yakampot / Joyería Bvlgari (Rosa Copado)

Unseen 1785 es un recorrido olfativo por el Palacio de Liria. Parte de la entrada desde la bulliciosa Calle Princesa hacia su jardín verde, y avanza hacia el interior del palacio, donde emergen sus maderas, su biblioteca y el olor de los libros y documentos. La fragancia reproduce ese trayecto: abre con notas verdes que evocan el jardín y evoluciona hacia acordes amaderados que rinden homenaje a los interiores del palacio y a su atmósfera histórica.