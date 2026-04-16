Stella McCartney y H&M vuelven a colaborar 20 años después y el resultado es aún más espectacular

La nueva de colaboración de Stella McCartney y H&M

Stella es conocida por su approach sustentable a la moda, donde el cuero y la piel son inexistentes en su universo. Además de esto, apuesta por la innovación del origen de textiles y elementos reciclados. Si H&M no fuera capaz de hacer este esfuerzo por la sostenibilidad, te garantizamos que Stella no estaría colaborando con ellos por segunda vez. En 2005, fue una apuesta arriesgada con la primera colaboración pues nadie creyó que fuera posible mantener su estética y principios junto con una marca de fast-fashion.

El gran diferenciador de Stella con el resto, es su apuesta por la moda sostenible. (Cortesía)

Ahora, 20 años después, con una gama de algodón enteramente orgánico, nuevos textiles sostenibles, vidrio reciclado para las lentejuelas y la reducción de deshechos, la diseñadora opta por usar, en sus palabras, "nuevos materiales para hacerlo mejor". Su intención es compartir el progreso y hablar transparentemente de las mejoras para que más marcas de fast-fashion puedan sumarse a la causa.

Stella apuesta por nuevas formas de crear textiles, siempre de manera sustentable. (Cortesía)

La campaña representa esta unión de universos, con Renée Rapp y Adwoa Aboah como protagonistas, pues son figuras que plasman la identidad de McCartney en su forma de vestir y de ver el mundo.