Stella McCartney y H&M vuelven a colaborar 20 años después y el resultado es aún más espectacular

Cuando pensamos en Stella McCartney hay una palabra que siempre viene a nuestra cabeza, o varias más bien, pero quizá la más destacada es "pionera", seguida de "sostenibilidad", "ética" e "intención". Estas son solo algunas de las cualidades que la diseñadora ha logrado plasmar en su más reciente colección para H&M, marca que por varios años ha dominado la colaboración entre marcas de lujo y la moda asequible.
"Con esta colaboración, quiero regresar a los íconos de Stella, las estrellas", declaró la diseñadora. Te contamos todo sobre la segunda colección de McCartney para H&M.
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La nueva de colaboración de Stella McCartney y H&M
Stella es conocida por su approach sustentable a la moda, donde el cuero y la piel son inexistentes en su universo. Además de esto, apuesta por la innovación del origen de textiles y elementos reciclados. Si H&M no fuera capaz de hacer este esfuerzo por la sostenibilidad, te garantizamos que Stella no estaría colaborando con ellos por segunda vez. En 2005, fue una apuesta arriesgada con la primera colaboración pues nadie creyó que fuera posible mantener su estética y principios junto con una marca de fast-fashion.
Ahora, 20 años después, con una gama de algodón enteramente orgánico, nuevos textiles sostenibles, vidrio reciclado para las lentejuelas y la reducción de deshechos, la diseñadora opta por usar, en sus palabras, "nuevos materiales para hacerlo mejor". Su intención es compartir el progreso y hablar transparentemente de las mejoras para que más marcas de fast-fashion puedan sumarse a la causa.
La campaña representa esta unión de universos, con Renée Rapp y Adwoa Aboah como protagonistas, pues son figuras que plasman la identidad de McCartney en su forma de vestir y de ver el mundo.
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Los íconos de la marca
Hay momentos que posicionan a Stella en el tope de la pirámide, como la vez que asistió a la Met Gala con Liv Tyler y ambas llevaron una playera con la leyenda "Rock Royalty", misma que encontrarás en esta colección.
También, por supuesto, Stella trae a H&M una nueva interpretación de su bolsa "Falabella", en una forma más rígida, pero con el mismo estilo cool y effortless.
Las piezas por las que vamos a correr a tienda
La colección es genderless y funcional. Propone un clóset cápsula con piezas versátiles como blazers y básicos atemporales, entre ellos jeans y pantalones sastre, que pueden combinarse de manera fácil con las demás prendas.
Desde animal print en flats, hasta hoodies con diseños de unicornio y, obviamente, slip dresses con encaje y motivos románticos, cada una de las prendas está cuidadosamente pensada para reflejar la estética de Stella pero también mantener la responsabilidad y la consciencia en la moda.
La colección estará disponible en tiendas a partir del 7 de mayo, y nosotras ya tenemos claro las piezas que queremos en nuestro clóset, así que, ¡nos vemos en la tienda!