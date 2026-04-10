¿Dolce sin Gabbana? Stefano Gabbana renuncia como presidente de Dolce & Gabbana

Todo lo que tienes que saber sobre la marca

Los inicios de Dolce & Gabbana

La reconocida firma italiana Dolce & Gabbana fue fundada en 1985 por Domenico Dolce y Stefano Gabbana, quien ahora decidió retirarse de la marca. Se caracteriza por seguir una estética que mezcla la sensualidad con el estilo mediterráneo y barroco. A lo largo de los años ha vestido a grandes celebridades como Madonna, Meryl Streep y Naomi Campbell. Sin duda es una de las marcas favoritas en la industria de la moda ya que con el paso de los años siguen marcando tendencias.

Una marca que ha marcado tendencias en cada colección (via Instagram (@dolcegabbana))

¿Quién es Stefano Gabbana?

Stefano es el cofundador de Dolce & Gabbana y diseñador de la marca. Renunció a la presidencia en diciembre, pero la noticia se reportó hasta abril. Esto marcará un antes y un después en el mundo de la moda, pues habrá un cambio en el liderazgo de la marca. En su momento logró transformar la estética mediterránea en un imperio de la mano de Domenico, sin embargo, Stefano siempre daba su punto de vista artístico y definía la imagen de cada colección.