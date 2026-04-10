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Moda

¿Dolce sin Gabbana? Stefano Gabbana renuncia como presidente de Dolce & Gabbana

Stefano Gabbana renuncia de su propia marca, pero está buscando la manera de formar parte de la firma italiana.
vie 10 abril 2026 11:04 AM
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Stefano Gabbana renuncia a la firma italiana que lleva su nombre (via Instagram (@lepiuaffascinantidimilano) )

Más que una salida, se convierte en un momento histórico dentro de la industria de la moda. Se abre la puerta a nuevas historias y una narrativa diferente. Dolce & Gabbana se caracteriza por sus estética sensual y exuberante fiel a la elegancia de la moda italiana.

Este dúo creativo definió una identidad que va a trascender en la industria, aunque Stefano ya no esté al mando de la marca. Muchos lo ven como el inicio de un nuevo capítulo y otros lo ven como un momento que marcara una gran diferencia para la marca. Quédate aquí para saber todo sobre Dolce & Gabbana.

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Todo lo que tienes que saber sobre la marca

Los inicios de Dolce & Gabbana

La reconocida firma italiana Dolce & Gabbana fue fundada en 1985 por Domenico Dolce y Stefano Gabbana, quien ahora decidió retirarse de la marca. Se caracteriza por seguir una estética que mezcla la sensualidad con el estilo mediterráneo y barroco. A lo largo de los años ha vestido a grandes celebridades como Madonna, Meryl Streep y Naomi Campbell. Sin duda es una de las marcas favoritas en la industria de la moda ya que con el paso de los años siguen marcando tendencias.

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Una marca que ha marcado tendencias en cada colección (via Instagram (@dolcegabbana))

¿Quién es Stefano Gabbana?

Stefano es el cofundador de Dolce & Gabbana y diseñador de la marca. Renunció a la presidencia en diciembre, pero la noticia se reportó hasta abril. Esto marcará un antes y un después en el mundo de la moda, pues habrá un cambio en el liderazgo de la marca. En su momento logró transformar la estética mediterránea en un imperio de la mano de Domenico, sin embargo, Stefano siempre daba su punto de vista artístico y definía la imagen de cada colección.

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Una de las mentes creativas que tuvo Dolce & Gabbana (via Instagram (@lamore_e_bellezza))

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¿Quién es Domenico Dolce?

Domenico nació en 1958 en Sicilia y junto a Stefano fundaron Dolce & Gabbana, él es considerado el corazón artesanal de la marca. Creció con su padre en un taller en el cual aprendió a coser y confeccionar prendas, dando como resultado un amor por la sastrería y la moda mediterránea al igual que Stefano. Domenico se encargaba de que cada costura estuviera perfecta, logrando formar una excelente relación con su socio para llevar a la firma a lo más alto de la industria.

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Domenico Dolce es y siempre será una gran pieza detrás de la firma italiana. (via Instagram (@svetlanasorroka))

La trayectoria de Stefano y Domenico

La trayectoria de ambos destaca por fusionar dos mundos que los apasionaban, la sastrería siciliana de Domenico y la visión provocadora de Stefano. Se conocieron en milán alrededor de 1980 y cinco años después fundaron su prestigiosa firma. Un dato importante es que fueron pareja durante algunos años, lo que aportó a sus colecciones un toque de pasión. Tiempo después terminaron su relación, pero siguieron con su sociedad y colaboración profesional.

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El powe dúo se va a separar, pero esperamos lo mejor para la marca (via Instagram (@dolcegabbana))

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La moda siciliana

Dolce & Gabbana ha construido un gran legado a través de la cultura italiana, en específico la siciliana. Han tenido una larga historia de momentos icónicos y esto los ha posicionado como una gran marca dentro de la industria de la moda. Tuvieron una colaboración con Madonna en los 90: diseñaron un corsé de pedrería para la cantante. Así como el regreso de la supermodelo Naomi Campbell y su gran desfile del 2019 entre templos griegos.

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Naomi Campbell es un ícono de la moda y claro que tenia que formar parte de la grandiosa firma italiana (via Instagram (@90s_iconicsupermodels))

Sin duda es una marca que ha reinado en la industria de la moda, llena de piezas increíbles y teniendo el privilegio de vestir a celebridades. La salida de Stefano será un cambio para Dolce & Gabanna, pero estamos seguras que seguirán posicionándose en lo mal alto de la pirámide.

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