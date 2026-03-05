Max Alexander: quién es el diseñador de 9 años que debutó en la Paris Fashion Week

Desde pequeño Max Alexander mostró interés por la moda y la alta costura, desde los cuatro años empezó a diseñar, drapeando telas directamente sobre maniquíes. A los siete años obtuvo un record Guinness por ser el diseñador más pequeño en presentar una colección en una pasarela, esto lo hizo en Denver Fashion Week.
Su marca se llama Couture to the Max y él se encarga de diseñar piezas espectaculares de alta costura. En este marzo, presentó su colección en el histórico Palais Garnier, siendo uno de los diseñadores más jóvenes en participar en la Paris Fashion Week.