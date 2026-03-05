Publicidad

Moda

Max Alexander: quién es el diseñador de 9 años que debutó en la Paris Fashion Week

Max Alexander comenzó a diseñar desde que tenía cuatro años, hoy, a sus nueve años hace historia al debutar en Paris Fashion Week.
jue 05 marzo 2026 10:36 AM
max.jpg
Un talento que no se ve a diario (via Instagram (@couture.to.the.max))

Desde pequeño Max Alexander mostró interés por la moda y la alta costura, desde los cuatro años empezó a diseñar, drapeando telas directamente sobre maniquíes. A los siete años obtuvo un record Guinness por ser el diseñador más pequeño en presentar una colección en una pasarela, esto lo hizo en Denver Fashion Week.

Su marca se llama Couture to the Max y él se encarga de diseñar piezas espectaculares de alta costura. En este marzo, presentó su colección en el histórico Palais Garnier, siendo uno de los diseñadores más jóvenes en participar en la Paris Fashion Week.

Algo diferente que podemos ver en Max, es que muchas veces el no bocetea sus diseños, sino que pone la tela sobre el maniquí y comienza a construir la prenda. Su madre ha sido de gran apoyo para él, ayudándolo con la parte de la costura, mientras que él se encarga de lo creativo y en seleccionar a las modelos. Nos queda claro que este pequeño está lleno de creatividad y viene a macar un antes y después en el mundo de la moda.

581375811_18071228279358860_4212730545453157481_n.jpg
Sin duda un nuevo referente en el mundo de la moda (via Instagram (@couture.to.the.max))

Max para la industria

A pesar de su edad, Max ha sido altamente reconocido, llamando la atención de celebridad e influyentes de la moda. Reconocidas actrices como Sharon Stone han tenido el privilegio de llevar sus diseños. Comparte todo su proceso creativo con los millones de seguidores que tiene en redes sociales, donde sus seguidores lo llaman el niño prodigio de la moda.

622529760_18078076889358860_383711744003005793_n.jpg
Max nos sorprende con sus increíbles diseños (via Instagram (@couture.to.the.max))

Lo que fue Paris Fashion Week para Max Alexander

La propuesta que Max Alexander ofeció en Paris Fashion Week destacó por fusionar la consciencia ambiental con alegría, haciendo uso de telas recicladas para plasmar sus diseños y transmitir felicidad a través de ellos.

Max ve la moda como un tipo de lenguaje de expresión que va más allá de su edad, inspirándose en flores, primavera y mar. Sin duda su paso por la capital de la moda fue un rotundo éxito y resultado de años de dedicación.

487918982_18047839787358860_7180037896606305202_n.jpg
Diseños únicos que estamos amando (via Instagram (@couture.to.the.max))

