Max Alexander: quién es el diseñador de 9 años que debutó en la Paris Fashion Week

Algo diferente que podemos ver en Max, es que muchas veces el no bocetea sus diseños, sino que pone la tela sobre el maniquí y comienza a construir la prenda. Su madre ha sido de gran apoyo para él, ayudándolo con la parte de la costura, mientras que él se encarga de lo creativo y en seleccionar a las modelos. Nos queda claro que este pequeño está lleno de creatividad y viene a macar un antes y después en el mundo de la moda.

Sin duda un nuevo referente en el mundo de la moda (via Instagram (@couture.to.the.max))

Max para la industria

A pesar de su edad, Max ha sido altamente reconocido, llamando la atención de celebridad e influyentes de la moda. Reconocidas actrices como Sharon Stone han tenido el privilegio de llevar sus diseños. Comparte todo su proceso creativo con los millones de seguidores que tiene en redes sociales, donde sus seguidores lo llaman el niño prodigio de la moda.