Las bolsas tipo nube son el accesorio más deseado del momento: te contamos por qué

Las bolsas tipo nube son el accesorio más deseado del momento

Hubo tiempos donde lujo exclusivamente se medía por la rigidez y estructuras de las pieles exóticas, hoy nuestra nueva obsesión gira en torno a una silueta completamente opuesta: las bolsas nube. Suavecitas, ligeras y con un increíble efecto puffer que da la sensación todo el tiempo de estar cargando una almohada contigo. Estás piezas están conquistando las capitales de la moda y todo gracias a su estética minimalista y futurista, sin olvidar que son sumamente cómodas y prácticas.

Bolsa Moon mediana Azul (vía: Bimba y Lola)

Muchos influencers y celebridades nos han demostrado que llevar un bolso en nube, ya no es solamente exclusivo para los días de invierno o para un look más sport. Todo su éxito se basa en ese delicioso contraste visual que generan, ya sea combinadas con una falda plisada, un suéter oversized o simplemente cambiándolo por un atuendo completamente de verano, aportando al momento una dosis de modernidad y frescura urbana. Nosotros que somos amantes de las tendencias, hemos encontrado en este diseño un equilibrio perfecto entre el maximalismo, con sus texturas acolchadas y la sobriedad de sus líneas limpias lo que logra romper esa vieja idea de que para lucir elegante tenemos que sacrificar nuestra comodidad.