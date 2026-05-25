¡Bye bye a los bolsos rígidos y pesados! Tenemos una nueva obsesión y esta tiene una silueta vanguardista y reconfortante: las bolsas nube, el verdadero lujo hoy se mide en la comodidad.
Te preparamos la guía de compras definitiva para que puedas conquistar esta tendencia, que va desde codiciadas joyas hasta las más irresistibles y accesibles del mercado digital. ¿Lista para escoger tu favorita y lucir increíble este verano?
Las bolsas tipo nube son el accesorio más deseado del momento: te contamos por qué
¡Bye bye a los bolsos rígidos y pesados! Tenemos una nueva obsesión y esta tiene una silueta vanguardista y reconfortante: las bolsas nube, el verdadero lujo hoy se mide en la comodidad.
Las bolsas tipo nube son el accesorio más deseado del momento
Hubo tiempos donde lujo exclusivamente se medía por la rigidez y estructuras de las pieles exóticas, hoy nuestra nueva obsesión gira en torno a una silueta completamente opuesta: las bolsas nube. Suavecitas, ligeras y con un increíble efecto puffer que da la sensación todo el tiempo de estar cargando una almohada contigo. Estás piezas están conquistando las capitales de la moda y todo gracias a su estética minimalista y futurista, sin olvidar que son sumamente cómodas y prácticas.
Muchos influencers y celebridades nos han demostrado que llevar un bolso en nube, ya no es solamente exclusivo para los días de invierno o para un look más sport. Todo su éxito se basa en ese delicioso contraste visual que generan, ya sea combinadas con una falda plisada, un suéter oversized o simplemente cambiándolo por un atuendo completamente de verano, aportando al momento una dosis de modernidad y frescura urbana. Nosotros que somos amantes de las tendencias, hemos encontrado en este diseño un equilibrio perfecto entre el maximalismo, con sus texturas acolchadas y la sobriedad de sus líneas limpias lo que logra romper esa vieja idea de que para lucir elegante tenemos que sacrificar nuestra comodidad.
Todas las marcas están lanzando constantemente sus colecciones, pero los accesorios cumplen una parte fundamental a la hora de armar un outfit, consolidando así el fenómeno global de los bolsos nube.
No siendo del todo una novedad absoluta, hoy en día se vuelve a popularizar entre las masas, el gusto colectivo hacia este complemento por qué tiene tantos tamaños como necesidades reales que existen en el día a día. Nos encantan porque pareciera que puedes usarlas para tomar una deliciosa siesta, pero algo todavía mejor: no es solamente un capricho pasajero, ellas llegaron para quedarse con una silueta duradera para el armario punto, no va a haber una ocasión en el verano, que no la quieras incluir, ya que posee tantas facetas como colores.
Este accesorio de la temporada, presume de tantas variantes y modo de uso que se vuelve camaleónico. Solamente necesitarás una pieza y seguramente con esa será suficiente para armar todos tus looks, pero es imposible, no caer rendida con todos los diferentes modelos que se presentan para este verano. La firma canadiense Herschel Supply Co. se sumó esta tendencia con su línea Cloudform, confeccionadas con materiales, 100% reciclados, son mochilas súper ligeras para esas escapadas de estas vacaciones, cuentan con un compartimiento para la laptop, formatos duffle de gran capacidad y bolsos cruzados tipo crossbody, todo pensado para esas largas caminatas bajo el sol y claro en los mejores tonos para lucir este verano.
¡Opciones para todos!
Por qué nosotros sabemos que la moda se disfruta y todos estamos locos por estos bolsos, te preparamos una lista donde puedes buscar encontrar la bolsa nube perfecta para ti, la hemos organizado minuciosamente desde las piezas de alta gama internacional hasta el alternativas más accesibles y amigables del mercado digital, para que todos podamos estrenarlas este verano.
Para quienes estén buscando realizar una inversión de lujo o estén en busca de piezas exclusivas de los mejores diseñadores, la plataforma Farfetch cuenta con modelos icónicos. Ahí puedes conseguir la increíble de la marca coreana Carlyn con diferentes modelos, todos con ese estilo cloudy que estamos buscando, o la irrepetible Puffy Anchor Nylon Tote de JW Anderson que es un sueño.
Siguiendo en el terreno de las firmas europeas tenemos el Bolso Mediano Nube que es impecable, de la marca Adolfo Domínguez con una propuesta muy pulida. Yéndonos por una vibra más artística tenemos la Moon Bag por Bimba y Lola, que fue diseñada en colaboración con Ema Gaspar. Si prefieres un formato más funcional la marca antes mencionada Herschel Supply Co. es ideal para ti.
Por otra parte, si lo que buscas es sumarte la tendencia cuidando tu bolsillo, o simplemente quieres experimentar a través de opciones muchísimo más accesibles, pero llenas de estilo, el mercado actual te ofrece increíbles alternativas. La marca Oysho nos presenta un hermoso Bolso Shopper fruncido ideal para paseos relajados o una salida deportiva.