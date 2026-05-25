Las faldas midi, caracterizadas por su largo que cae entre la rodilla y el tobillo, han sido un símbolo de elegancia dentro de la moda. Aunque se originaron varias décadas atrás, fue hasta los años 40 y 50 cuando alcanzaron gran popularidad, convirtiéndose en una silueta importante del estilo femenino de la época.
Faldas midi: la prenda clásica que nunca pasa de moda
Dua Lipa
Si alguien sabe cómo llevar una falda midi fuera de lo común es Dua Lipa. La cantante ha apostado por esta prenda en versiones más arriesgadas, como transparencias, tiros bajos y patrones que rompen con la idea clásica de la pieza. Dua demuestra que la falda midi puede ser igual de edgy que sofisticada.
Hailey Bieber
Por otro lado, Hailey Bieber se enfoca en ocupar piezas icónicas y protagonistas. Su estilo, effortless pero elegante, convierte a la falda midi en un básico del día a día. La hemos visto combinarla con blazers oversized, kitten heels o incluso sandalias, logrando looks que transmiten modernidad y elegancia, pero sin tanto esfuerzo.
Kendall Jenner
En el caso de Kendall Jenner, la falda midi se adapta a un estilo elegante y contemporáneo. Con una propuesta minimalista, la modelo apuesta por siluetas limpias y tonos neutros que elevan la prenda de forma sutil. Su forma de llevarla sostiene que menos, definitivamente, es más.
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Las marcas de lujo también las convierten en sus favs
Más que un regreso, la falda midi se ha mantenido presente, y las casas de lujo lo han sabido aprovechar. Firmas como Chanel, Louis Vuitton y Yves Saint Laurent la han incluido en sus últimos runways, reforzando su lugar dentro de la conversación actual.
Es una silueta que nació en los años 40 y 50 y que hoy sigue funcionando dentro de lo contemporáneo. Su capacidad de adaptarse a nuevas proporciones, materiales y formas de styling es lo que permite que se mantenga relevante sin sentirse repetitiva. Hoy es una pieza que evoluciona junto con la moda, sin quedarse en el pasado, pero recordándonos de dónde viene.