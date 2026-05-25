Faldas midi: la prenda clásica que nunca pasa de moda

Dua Lipa

Si alguien sabe cómo llevar una falda midi fuera de lo común es Dua Lipa. La cantante ha apostado por esta prenda en versiones más arriesgadas, como transparencias, tiros bajos y patrones que rompen con la idea clásica de la pieza. Dua demuestra que la falda midi puede ser igual de edgy que sofisticada.

Dua Lipa apuesta por la clásica falda midi negra con accesorios statement, logrando un look effortless en NYC. (vía Instagram (@dualipabrasilofc))

Hailey Bieber

Por otro lado, Hailey Bieber se enfoca en ocupar piezas icónicas y protagonistas. Su estilo, effortless pero elegante, convierte a la falda midi en un básico del día a día. La hemos visto combinarla con blazers oversized, kitten heels o incluso sandalias, logrando looks que transmiten modernidad y elegancia, pero sin tanto esfuerzo.

Hailey Bieber confirma que una falda midi puede elevar cualquier outfit. (vía Instagram (@jioworldplaza))

Kendall Jenner

En el caso de Kendall Jenner, la falda midi se adapta a un estilo elegante y contemporáneo. Con una propuesta minimalista, la modelo apuesta por siluetas limpias y tonos neutros que elevan la prenda de forma sutil. Su forma de llevarla sostiene que menos, definitivamente, es más.