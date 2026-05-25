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Moda

Faldas midi: la prenda clásica que nunca pasa de moda

Las faldas midi han estado presentes en la moda por años; son de esas piezas que no pasan de moda. Cada temporada, marcas y artistas reinventan su styling, manteniéndolas como un ícono vigente.
lun 25 mayo 2026 06:04 PM
Falda midi
Las faldas midi seguirán siendo las estrellas de este 2026 (Getty Images)

Las faldas midi, caracterizadas por su largo que cae entre la rodilla y el tobillo, han sido un símbolo de elegancia dentro de la moda. Aunque se originaron varias décadas atrás, fue hasta los años 40 y 50 cuando alcanzaron gran popularidad, convirtiéndose en una silueta importante del estilo femenino de la época.

Ahora, nos encanta la facilidad de transformarse según el styling: pueden llevarse en looks formales con tacones o en propuestas más relajadas con sneakers, además de funcionar con distintos cortes, telas y volúmenes . Y sí, este año siguen a la vista.

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Faldas midi: la prenda clásica que nunca pasa de moda

Dua Lipa

Si alguien sabe cómo llevar una falda midi fuera de lo común es Dua Lipa. La cantante ha apostado por esta prenda en versiones más arriesgadas, como transparencias, tiros bajos y patrones que rompen con la idea clásica de la pieza. Dua demuestra que la falda midi puede ser igual de edgy que sofisticada.

Falda midi, dua lipa
Dua Lipa apuesta por la clásica falda midi negra con accesorios statement, logrando un look effortless en NYC. (vía Instagram (@dualipabrasilofc))

Hailey Bieber

Por otro lado, Hailey Bieber se enfoca en ocupar piezas icónicas y protagonistas. Su estilo, effortless pero elegante, convierte a la falda midi en un básico del día a día. La hemos visto combinarla con blazers oversized, kitten heels o incluso sandalias, logrando looks que transmiten modernidad y elegancia, pero sin tanto esfuerzo.

Hailey Bieber falda midi
Hailey Bieber confirma que una falda midi puede elevar cualquier outfit. (vía Instagram (@jioworldplaza))

Kendall Jenner

En el caso de Kendall Jenner, la falda midi se adapta a un estilo elegante y contemporáneo. Con una propuesta minimalista, la modelo apuesta por siluetas limpias y tonos neutros que elevan la prenda de forma sutil. Su forma de llevarla sostiene que menos, definitivamente, es más.

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Las marcas de lujo también las convierten en sus favs

Más que un regreso, la falda midi se ha mantenido presente, y las casas de lujo lo han sabido aprovechar. Firmas como Chanel, Louis Vuitton y Yves Saint Laurent la han incluido en sus últimos runways, reforzando su lugar dentro de la conversación actual.

YSL Falda midi Runway
YSL WOMEN’S WINTER 26 (vía (www.ysl.com))

Es una silueta que nació en los años 40 y 50 y que hoy sigue funcionando dentro de lo contemporáneo. Su capacidad de adaptarse a nuevas proporciones, materiales y formas de styling es lo que permite que se mantenga relevante sin sentirse repetitiva. Hoy es una pieza que evoluciona junto con la moda, sin quedarse en el pasado, pero recordándonos de dónde viene.

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