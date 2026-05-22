Con un toque más fresco y moderno es que el estilo boho ha regresado este 2026 para reinventar su lado más romántico con un estilo que se siente más cool y chic y que sin duda estamos amando, con piezas donde las transparencias, el encaje, los flecos y las siluetas fluidas no pueden faltar para crear looks con una vibe muy relajada y femenina que sin duda será capaz de reflejar ese balance perfecto entre lo romántico y lo effortless que lo ha caracterizado.
Y es que con las últimas pasarelas de Chloé, el estilo boho definitivamente terminó por inspirar al street style para apostar por un styling donde el movimiento, las texturas y las siluetas fluidas se han convertido en los verdaderos protagonistas a través de piezas como maxi vestidos, botas tipo western, blusas vaporosas, pantalones acampanados y accesorios oversize que se han convertido en las piezas ideales para llevar ese toque bohemio con total estilo en esta temporada.
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Estilo boho 2026: así se lleva la tendencia más cool del momento
Y para llevar esta tendencia con el mejor estilo posible, la clave está en entender su esencia y el porqué se ha convertido en una de nuestras favoritas de este año para lograr looks relajados, femeninos y con ese toque effortless que tanto amamos.
El estilo boho se ha caracterizado por tener una estética mucho más libre y relajada, con prendas fluidas llenas de texturas y detalles románticos que resultan ideales para darle ese toque de movimiento y personalidad a cualquier look, que reflejan la creatividad y libertad que han definido a esta tendencia desde su surgimiento en las décadas de los 60 y 70.
Con piezas donde las transparencias, el crochet, el encaje y los accesorios statement se convierten en protagonistas con una gama de tonos tierra como el marrón, beige y terracota, es que el estilo boho ha logrado crear una estética más natural, cálida y effortless que, con el paso del tiempo, se ha reinventado con ese toque moderno, pero sin dejar de lado su esencia libre y creativa para ser el estilo perfecto para quienes buscan combinar la comodidad y la sofisticación con un toque chic.
Así que, con esto en mente, te compartimos algunas de las prendas por las que podrías apostar para llevar el estilo boho de una manera mucho más cool y chic este 2026.
El toque chic de las transparencias
Una de las texturas que no puede faltar en el estilo boho son las transparencias, las cuales son ideales para crear looks que se vean mucho más ligeros, naturales y femeninos, y que podrás apostar para llevarlas tanto en una falda como en una blusa con la finalidad de darle ese toque de movimiento y textura sin tener que perder la esencia relajada que caracteriza al boho.
Un maxi vestido con estilo bohemio
Una de las piezas favoritas para llevar el estilo boho son los maxi vestidos, ya que con sus siluetas fluidas y relajadas los convierte en la opción perfecta para lograr un look mucho más natural y effortless que te hará lucir sofisticada sin perder ese toque chic, y si buscas algo de color, puedes apostar por algún diseño con estampado para darle ese toque de creatividad.
Los flecos como un esencial del boho
Las prendas con flecos sin duda se han convertido en una de las piezas favoritas que no puede faltar en el estilo boho y esto es gracias a la manera en la que logran darle ese toque western y relajado a cualquier look. Ya sea a través de chamarras, chalecos, botas o accesorios, los flecos siempre serán el aliado perfecto para darle movimiento, textura y esa vibra super effortless y chic que tanto amamos de esta tendencia.
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Las botas western que elevarán cualquier look boho
Y si te encanta combinar el estilo cowboy con el boho, estas botas western son ideales para lograr looks que se vean relajados y effortless sin perder la esencia natural y femenina que caracteriza a esta tendencia, además de que su versatilidad te permite llevarlas con vestidos fluidos, pantalones acampanados y faldas largas o cortas que te permitirán lucir un look sofisticado y lleno de personalidad.
Accesorios con estilo bohemio
Y como en cualquier tendencia, los accesorios son parte clave para lograr looks de impacto y, para el estilo boho, los accesorios son los verdaderos protagonistas que aportan personalidad y estilo con joyería maximalista y artesanal, hasta con bolsos de piel en tonos tierra, que resultan ideales para complementar tus looks con una vibe mucho más relajada y femenina y que también podemos experimentar para darle ese toque moderno y único.
Y con su regreso, el estilo boho se ha convertido en una de nuestras tendencias favoritas para mostrarnos su lado reinventado y lleno de personalidad a través de transparencias, maxi vestidos, flecos y accesorios statement que no solo han conquistado al street style, sino que también nos invitan a experimentar con este estilo donde la comodidad y ese toque super chic y natural se unen para convertir al boho en algo único que sin duda no podrá faltar en nuestro closet para esta temporada.