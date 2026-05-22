Estilo boho 2026: así se lleva la tendencia más cool del momento

Y para llevar esta tendencia con el mejor estilo posible, la clave está en entender su esencia y el porqué se ha convertido en una de nuestras favoritas de este año para lograr looks relajados, femeninos y con ese toque effortless que tanto amamos.

El estilo boho se ha caracterizado por tener una estética mucho más libre y relajada, con prendas fluidas llenas de texturas y detalles románticos que resultan ideales para darle ese toque de movimiento y personalidad a cualquier look, que reflejan la creatividad y libertad que han definido a esta tendencia desde su surgimiento en las décadas de los 60 y 70.

Con piezas donde las transparencias, el crochet, el encaje y los accesorios statement se convierten en protagonistas con una gama de tonos tierra como el marrón, beige y terracota, es que el estilo boho ha logrado crear una estética más natural, cálida y effortless que, con el paso del tiempo, se ha reinventado con ese toque moderno, pero sin dejar de lado su esencia libre y creativa para ser el estilo perfecto para quienes buscan combinar la comodidad y la sofisticación con un toque chic.

Así que, con esto en mente, te compartimos algunas de las prendas por las que podrías apostar para llevar el estilo boho de una manera mucho más cool y chic este 2026.

El toque chic de las transparencias

Una de las texturas que no puede faltar en el estilo boho son las transparencias, las cuales son ideales para crear looks que se vean mucho más ligeros, naturales y femeninos, y que podrás apostar para llevarlas tanto en una falda como en una blusa con la finalidad de darle ese toque de movimiento y textura sin tener que perder la esencia relajada que caracteriza al boho.

Las prendas con transparencias son ideales para darle ese toque femenino y effortless lleno de movimiento y textura que será capaz de elevar cualquier look. (Top de escote redondo y mangas abullonadas,$4,350 USD, Georgette de seda y encaje y Falda larga escalonada,$5,050 USD, Georgette de seda y encaje. www.chloe.com)

Un maxi vestido con estilo bohemio

Una de las piezas favoritas para llevar el estilo boho son los maxi vestidos, ya que con sus siluetas fluidas y relajadas los convierte en la opción perfecta para lograr un look mucho más natural y effortless que te hará lucir sofisticada sin perder ese toque chic, y si buscas algo de color, puedes apostar por algún diseño con estampado para darle ese toque de creatividad.

Y si lo que buscas es un vestido que te haga sentir cómoda sin perder ese toque femenino, los maxi vestidos son la pieza ideal para llevar el boho con total estilo. (Vestido Midi fluido,$3,995, detalle plisado. www.massimodutti.com)

Los flecos como un esencial del boho

Las prendas con flecos sin duda se han convertido en una de las piezas favoritas que no puede faltar en el estilo boho y esto es gracias a la manera en la que logran darle ese toque western y relajado a cualquier look. Ya sea a través de chamarras, chalecos, botas o accesorios, los flecos siempre serán el aliado perfecto para darle movimiento, textura y esa vibra super effortless y chic que tanto amamos de esta tendencia.