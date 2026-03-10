Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Jake Gyllenhaal es el nuevo embajador global de Bvlgari

La firma italiana tiene un nuevo embajador global y es Jake Gyllenhaal, conocido actor estadounidense con gran trayectoria.
mar 10 marzo 2026 08:47 PM
jake.jpg
El nuevo embajador de marca de Bvlgari nos tiene más que felices (Cortesía)

Jake Gyllenhaal es oficialmente el nuevo Global Brand Ambassador de Bvlgari y nos tiene encantadas.

Con este nombramiento, la firma busca reforzar su conexión con figuras que representan autenticidad, creatividad y una visión moderna de lujo.

Publicidad

Bvlgari es una firma italiana que nos encanta , reconocida por su alta joyería, relojería y diseños inspirados en la historia y el arte romano.

Esta maison fue fundada en 1884, combinando artesanía tradicional con una estética contemporánea. Actualmente forma parte del grupo LVMH y sigue siendo un referente de lujo a nivel mundial.

Jake Gyllenhaal: Una carrera profunda y llena de decisión

Jake Gyllenhaal es un actor estadounidense que ha participado también como productor, logrando tener una trayectoria reconocida a nivel internacional.

Su carrera se destaca por tener proyectos con contenido y significado profundo, lo que ha permitido que el actor construya una biografía que genera gran impacto cultural.

jake.jpg
Jake tiene trayectoria increíble y digna de ser reconocida (via Instagram (@bvlgari) (@jakegyllenhaal))

Ha sido ganador del premio BAFTA y nominado al Oscar, convirtiéndose en una de las figuras más representadas de la industria, llamando la atención de Bvlgari para trabajar juntos.

Jake Gyllenhaal y Bvulgari: valores compartidos

Esta firma no limita el lujo solo a la estética, sino que busca reflejar valores y que mejor que compartirlos con su nuevo embajador.

Según la actual deputy CEO y futura CEO de la firma italiana, Laura Burdese, Jake "representa excelencia basada en empatía, integridad y autenticidad".

619381697_18551226073025987_1838883166098106955_n.jpg
Piezas únicas que serán llevadas por un actor igual de especial (via Instagram (@bvlgari))

La sensibilidad artística que tiene el actor junto con la capacidad que tiene para conectar con las personas, refleja a la perfección la esencia de Bvlgari.

Publicidad

Bvlgari: lujo con un significado profundo

El actor Jake Gyllenhaal dice que siempre ha sentido una conexión especial con Bvulgari, gracias a la capacidad que tienen de fusionar belleza con significado.

jake.jpg
Nada nos emociona más que esta nueva colaboración entre Jake y Bvlgari (via Instagram (@bvlgari))

Para Jake, la autenticidad crece a partir de las conexiones humanas y de la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo.

Estos valores coinciden con los de la maison y por esto se genera un gran balance entre Gyllenhaal y Bvlgari.

PORTADA (3).jpg
Moda

El estilo de John F. Kennedy Jr., un referente del quiet luxury y la moda atemporal

Publicidad

Tags

Bulgari Joyería Jake Gyllenhaal

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad