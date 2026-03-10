Jake Gyllenhaal es el nuevo embajador global de Bvlgari

Jake Gyllenhaal es oficialmente el nuevo Global Brand Ambassador de Bvlgari y nos tiene encantadas.
Con este nombramiento, la firma busca reforzar su conexión con figuras que representan autenticidad, creatividad y una visión moderna de lujo.
Bvlgari es una firma italiana que nos encanta , reconocida por su alta joyería, relojería y diseños inspirados en la historia y el arte romano.
Esta maison fue fundada en 1884, combinando artesanía tradicional con una estética contemporánea. Actualmente forma parte del grupo LVMH y sigue siendo un referente de lujo a nivel mundial.
Jake Gyllenhaal es un actor estadounidense que ha participado también como productor, logrando tener una trayectoria reconocida a nivel internacional.
Su carrera se destaca por tener proyectos con contenido y significado profundo, lo que ha permitido que el actor construya una biografía que genera gran impacto cultural.
Ha sido ganador del premio BAFTA y nominado al Oscar, convirtiéndose en una de las figuras más representadas de la industria, llamando la atención de Bvlgari para trabajar juntos.
Esta firma no limita el lujo solo a la estética, sino que busca reflejar valores y que mejor que compartirlos con su nuevo embajador.
Según la actual deputy CEO y futura CEO de la firma italiana, Laura Burdese, Jake "representa excelencia basada en empatía, integridad y autenticidad".
La sensibilidad artística que tiene el actor junto con la capacidad que tiene para conectar con las personas, refleja a la perfección la esencia de Bvlgari.
El actor Jake Gyllenhaal dice que siempre ha sentido una conexión especial con Bvulgari, gracias a la capacidad que tienen de fusionar belleza con significado.
Para Jake, la autenticidad crece a partir de las conexiones humanas y de la capacidad de mantenerse fiel a uno mismo.
Estos valores coinciden con los de la maison y por esto se genera un gran balance entre Gyllenhaal y Bvlgari.