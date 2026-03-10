Jake Gyllenhaal es el nuevo embajador global de Bvlgari

Bvlgari es una firma italiana que nos encanta , reconocida por su alta joyería, relojería y diseños inspirados en la historia y el arte romano.

Esta maison fue fundada en 1884, combinando artesanía tradicional con una estética contemporánea. Actualmente forma parte del grupo LVMH y sigue siendo un referente de lujo a nivel mundial.

Jake Gyllenhaal: Una carrera profunda y llena de decisión

Jake Gyllenhaal es un actor estadounidense que ha participado también como productor, logrando tener una trayectoria reconocida a nivel internacional.

Su carrera se destaca por tener proyectos con contenido y significado profundo, lo que ha permitido que el actor construya una biografía que genera gran impacto cultural.

Jake tiene trayectoria increíble y digna de ser reconocida (via Instagram (@bvlgari) (@jakegyllenhaal))

Ha sido ganador del premio BAFTA y nominado al Oscar, convirtiéndose en una de las figuras más representadas de la industria, llamando la atención de Bvlgari para trabajar juntos.

Jake Gyllenhaal y Bvulgari: valores compartidos

Esta firma no limita el lujo solo a la estética, sino que busca reflejar valores y que mejor que compartirlos con su nuevo embajador.

Según la actual deputy CEO y futura CEO de la firma italiana, Laura Burdese, Jake "representa excelencia basada en empatía, integridad y autenticidad".

Piezas únicas que serán llevadas por un actor igual de especial (via Instagram (@bvlgari))

La sensibilidad artística que tiene el actor junto con la capacidad que tiene para conectar con las personas, refleja a la perfección la esencia de Bvlgari.