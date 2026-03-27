Animal print: el estampado clásico que dominará la primavera (y cómo llevarlo)

Animal print: el estampado clásico que dominará la primavera

Como statement piece

Anne Hathaway en un abrigo de leopardo es el ejemplo perfecto para esta temporada, pues hay veces que aunque el calor empieza a aparecer, necesitas un abrigo para las noches más frías. Llévalo como una pieza statement, con una base más minimalista, para que resalte.

Un trench icónico es la pieza perfecta para esta temporada de transición. (via Instagram (@michaelkors))

En blazer cropped

Siguiendo esta línea de una chamarra como toque final, está Harry Styles en CHANEL. El cantante sabe que la ropa es genderless, por lo que aunque la hayamos visto en pasarela con una modelo, Harry la llevó durante una salida nocturna.

Para look total

Hay algo muy poderoso en llevar un look total con este estampado, y es que es para valientes. Lily Rose Depp sabe que los accesorios también pueden cambiar por completo un vestido, para elevarlo a un atuendo icónico. ¡Amamos!