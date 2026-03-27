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Moda

Animal print: el estampado clásico que dominará la primavera (y cómo llevarlo)

No hay estampado más atemporal que el animal print, y en primavera no es la excepción.
vie 27 marzo 2026 01:50 PM
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Un print que nunca pasa de moda. (Spotlight)

Nadie puede negar que uno de los estampados más clásicos es el animal print, especialmente el de leopardo. Ahora, se usa como un neutro, que se puede combinar con distintos estampados, colores o incluso, llevar un look total de este print.

En esta primavera, nuestras celebs favoritas han optado por este print, así que te dejamos un poco de inspo para que recrees sus looks.

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Animal print: el estampado clásico que dominará la primavera

Como statement piece

Anne Hathaway en un abrigo de leopardo es el ejemplo perfecto para esta temporada, pues hay veces que aunque el calor empieza a aparecer, necesitas un abrigo para las noches más frías. Llévalo como una pieza statement, con una base más minimalista, para que resalte.

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Un trench icónico es la pieza perfecta para esta temporada de transición. (via Instagram (@michaelkors))

En blazer cropped

Siguiendo esta línea de una chamarra como toque final, está Harry Styles en CHANEL. El cantante sabe que la ropa es genderless, por lo que aunque la hayamos visto en pasarela con una modelo, Harry la llevó durante una salida nocturna.

Para look total

Hay algo muy poderoso en llevar un look total con este estampado, y es que es para valientes. Lily Rose Depp sabe que los accesorios también pueden cambiar por completo un vestido, para elevarlo a un atuendo icónico. ¡Amamos!

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Un look total de leopardo es una opción arriesgada pero divertida. (Pierre Mouton/Getty Images for Chanel)

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Nunca irás mal con denim

Chloë Sevigny combinó unos jeans con una polo azul marino y un abrigo largo, para un look casual pero que no pasa desapercibido. Dan una vibra effortless y son ideales para esos días de oficina donde quieres verte arreglada pero cómoda.

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Chloë Sevigny en un look de Miu Miu, combinar prints con neutrales los eleva por completo. (Claudio Lavenia/Getty Images)

Elegante y diferente

Anya Taylor-Joy optó por algo más formal, con una falda lápiz en este estampado, con plumas al final, un top halter y tacones abiertos. La pieza perfecta para un atuendo day-to-night.

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Anya Taylor-Joy optó por una falda lápiz con este icónico estampado. (Aeon/GC Images)
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