Las skinny scarves están de regreso, esta es la forma en la que debes usarlas

Cómo debes llevar las mascadas delgadas

La clave para llevar esta tendencia como una pro, es más fácil de lo que crees. Échale un ojo a estos tips y prepárate para convertirlos en tu accesorio favorito.

Skinny scarves al cuello

Una de las formas más clásicas y preferidas de llevar las skinny scarf es al cuello. Ya sea con un nudo sencillo para un estilo más sofisticado, de lado para crear una vibra más relajada o dejándola caer ligeramente para lograr un toque effortless en tu look.

Su versatilidad nos permite adaptarlas a diferentes momentos y estilos que tengamos, convirtiéndose en el accesorio capaz de elevar cualquier look con intención y equilibrio.

Las skinny scarves son el accesorio ideal para transformar cualquier look que elijas. (Fino pañuelo,$2,199, seda. www.karllagerfeld.com)

Como cinturón

Si lo que buscas es darle un toque diferente y moderno a tu look, puedes optar por llevar tu skinny scarf como cinturón. Ya sea con pantalones, vestidos o faldas, esta opción es ideal para marcar tu silueta y transformar tu look con naturalidad; sus diferentes texturas y colores te permitirán experimentar con diferentes estilos que vayan con tu personalidad.

También puedes llevar las skinny scarves como cinturón; esta opción te ayudará a definir tu silueta de manera sutil. (Pañuelo corbatero,$349,lentejuelas. www.bershka.com)

Como accesorio en tu bolsa

Otra de las opciones favoritas es llevándolas en tu bolsa, ya sea en la correa o en el asa. Las skinny scarves te ayudarán a darle más vida y personalidad a tu bolsa, añadiendo un toque de color y textura sin esfuerzo, logrando que se vea más interesante y con estilo.