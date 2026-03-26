Bolsas de noche: el accesorio clave que eleva cualquier look al instante

Si estás buscando una bolsa que sea perfecta para acompañarte en tu próximo plan nocturno, como una cena, una salida con tus amigas o bien una fiesta, estas son algunas opciones que destacan por su estilo y modernidad.

Clutch con textura

Los clutch con pedrería son ideales para elevar tus looks de noche, pues es uno de los accesorios básicos para este tipo de planes que no pueden faltar en tu clóset. Una bolsa que se convierte en protagonista con sus detalles de brillo te ayudará a dar ese toque glam y dramático sin esfuerzo.

Un clutch con detalles de pedrería es ideal para elevar tu look de noche, agregando ese toque dramático y de brillo que no pasará desapercibido. (Kurt Geiger London, $3,800, Kensington Clutch bag. www.kurtgeiger.mx)

Shoulder bag metálica

Las shoulder bags con un acabado metálico son ideales si lo que buscas es dar un toque llamativo y diferente a tu look. Este tipo de bolsa se caracteriza por tener siluetas suaves o curvadas que le permiten destacar y por su versatilidad, que te permite combinarla con looks minimalistas, así como con estéticas más modernas pero arriesgadas.