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Moda

Paola Alberdi se estrena como directora creativa

La industria de la moda cada vez se alínea más con el empoderamiento femenino y la llegada de Paola a Ellaz como directora creativa es el ejemplo perfecto.
jue 14 mayo 2026 04:25 PM
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Ellaz tiene una nueva directora creativa y no podemos esperar más para ver todo lo que llegará. (via Instagram (@ellaz____))

Paola Alberdi se unió al equipo de Ellaz en marzo de este año como directora creativa de la marca. Este paso no es solo un cambio de liderazgo, sino de intensión y enfoque de la marca.

La nueva directora se ha convertido en una de las voces más influyentes del momento, como parte de una generación que no solo busca perfección, sino una conexión real.

Ellaz se ha convertido en una marca muy reconocida en México, fundada en Monterrey por Sylvia Ben-Galim, ha sido un espacio dedicado a la moda y estilo de vida , a través de sus productos súper femeninos, pero hoy buscan amplificar esa visión.

Con Paola al frente, se espera una etapa de transformación, una voz más auténtica y alineada con lo que las mujeres queremos ver.

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Todo sobre Paola Alberdi como parte del equipo de Ellaz

La llegada de Paola Alberdi a Ellaz marca un antes y un después dentro de una industria en la que la moda y el empoderamiento femenino están cada vez más unidas.

Paola tiene una gran trayectoria como creadora de contenido y empresaria, ella está en un punto en el que no sólo busca entender a la mujer actual, sino representarla.

Ahora que está al frente de Ellaz, podemos ver una misión que busca transformar y crear productos que se adapten a todas las mujeres.

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Paola Alberdi es la nueva directora creativa de Ellaz y estamos amando. (via Instagram (@ellaz____) (@paolaalberdi))

La visión que conecta con la mujer actual

Ellaz comenzó como una marca que vendía hacks para el día a día en cuestión de moda y belleza, con productos como los nipple covers y el gel multiusos.

Una vez que Paola Alberdi se unió como directora creativa de la marca, la visión y misión se expandieron un poco más.

Ahora buscan consolidar una marca que no venda solo productos de belleza, sino una línea de ropa enfocada al día a día de una mujer.

Pasaron de colaborar con Paola, a hacerla parte del equipo, esto gracias a su visión femenina que logra conectar perfectamente con las mujeres.

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Paola Alberdi: de influencer a directora creativa

El salto de influencer a directora creativa de Paola Alberdi pudo parecer un poco grande, pero para ella, fue el avance perfecto, pasaron de colaboraciones a tener una relación más estable entre la creadora de contenido y la marca.

Paola es sin duda una figura reconocida dentro del mundo de la moda y el estilo de vida, lo que la hace perfecta para este puesto.

La marca tiene como objetivo expandirse a Estados Unidos y el puente perfecto para cumplir esa meta es la nueva directora creativa.

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Un gran paso pero súper merecido. (via Instagram (@paolaalberdi))

Empoderamiento y estilo propio

Paola Alberdi es sin duda una de las influencers y empresarias con más estilo, por eso saber que ella es la nueva directora creativa nos encanta.

Es el momento perfecto de empoderamiento para ella, esto gracias a su estilo elegante, donde la moda y el lifestyle conviven de la mejor manera.

En esta nueva etapa ella se encargará de la parte creativa, de decidir que sí y que no, gracias a su amplia trayectoria en la industria estamos seguras de que la marca está en las mejores manos.

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Prendas básicas pero llenas de estilo. (T-shirt logo Ellaz, $679, Ellaz, ellaz.com)

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El futuro de Ellaz

A Ellaz le espera un futuro impresionante. Con Paola Alberdi al frente de la dirección creativa de la marca estamos seguras de que el diseño no solo va a evolucionar, se va a transformar.

La estética de la marca va a dejar de ser solo algo básico y bonito, será más chic y fashion, sin dejar de vender piezas que se usan en el día a día, dándoles una estética única.

Un diseño que ayudará a hacer un styling menos forzado, sin perder el glamour y la comodidad. Sin duda Ellaz es una marca que no solo quiere ser vista, quiere que te sientas identificada.

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Paola y Ellaz están trabajando en cosas increíbles para todas nosotras. (via Instagram (@ellaz____))

Al final, la llegada de Paola Alberdi a Ellaz no es solo un cambió de cara, sino un giro en la narrativa de la marca.

Veremos una estética más cuidada, una dirección más honesta y que entiende perfectamente a su mercado.

Hoy el ADN de Ellaz va dirigido hacia las mujeres femeninas y que buscan un referente de moda simple y que se adapte al día a día de cada una.

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