Paola Alberdi se estrena como directora creativa

Paola Alberdi se unió al equipo de Ellaz en marzo de este año como directora creativa de la marca. Este paso no es solo un cambio de liderazgo, sino de intensión y enfoque de la marca.

La nueva directora se ha convertido en una de las voces más influyentes del momento, como parte de una generación que no solo busca perfección, sino una conexión real.

Ellaz se ha convertido en una marca muy reconocida en México, fundada en Monterrey por Sylvia Ben-Galim, ha sido un espacio dedicado a la moda y estilo de vida , a través de sus productos súper femeninos, pero hoy buscan amplificar esa visión.

Con Paola al frente, se espera una etapa de transformación, una voz más auténtica y alineada con lo que las mujeres queremos ver.