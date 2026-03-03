Así fue la fusión entre la alta relojería de Hublot y el arte culinario en Quintonil

Hublot organizó una cena en el restaurante Quintonil en la Ciudad de México yreunió a los chefs Andreas Caminada y Jorge Vallejo en un menú colaborativo para celebrar el décimo aniversario de la Fundación Uccelin.
Más allá de ser un evento gastronómico, se muestra cómo las marcas de lujo buscan ampliar su presencia cultural.
Publicidad
Aparte de reforzar la relación de la relojera con la alta cocina, parte de su filosofía Art Fusion, también tuvo como propósito recaudar fondos para otorgar becas a jóvenes mexicanos.
Los chefs participaron como diseñadores y viendo al tiempo como un concepto estético. Quédate aquí para saber todo sobre este grandioso evento.
Art Fusion: La estrategia de Hublot más allá de la relojería
La cena que se llevó a cabo en Quintonil refleja la filosofía Art Fusion que tiene la relojera Hublot. Se conectaron dos mundos diferentes a través de valores compartidos, ambos dependen del manejo preciso del tiempo, la técnica y la atención al detalle.
Cada decisión tomada dentro de la cocina necesita de la misma precisión que la creación de un reloj. La colaboración entre los dos chefs con estrellas Michelin permitió llevar estos valores a un menú degustación, mostrando como la cocina puede funcionar como una extensión del universo creativo de Hublot.
Publicidad
Hublot en Quintonil: Una cena con causa
Andreas Caminara es el fundador de la Fundación Uccelin y es la primera vez que celebran su aniversario a nivel internacional, reuniendo a chefs reconocidos en la Ciudad de México.
Las ganancias del evento serán destinadas para financiar dos becas para cocineros y profesionales del servicio mexicano, con la finalidad de apoyar el talento y su formación en restaurantes internacionales.
La fundación impulsa el desarrollo de nuevos talentos, mientras que con proyectos como éste Hublot refuerza su presencia dentro del lujo contemporáneo, donde la colaboración entre moda y gastronomía forman parte de una misma visión creativa ligada al savoir-faire y a la formación de nuevas generaciones en el mundo de la alta cocina.
Publicidad
El punto de encuentro entre lujo y gastronomía
Quintonil es uno de los restaurantes con más prestigio en México y reconocido a nivel internacional, fundado por el chef Jorge Vallejo junto a Alejandra Flores.
Este fue el punto de encuentro entre el lujo y la alta cocina para celebrar el aniversario de la Fundación Uccelin.
Este restaurante busca combinar tradición y modernidad dentro de la cocina mexicana, dando una propuesta culinaria única.
Al elegir este lugar como punto de encuentro, Hublot formó un espacio donde la gastronomía logra integrarse al lujo contemporáneo.
En la moda la tradición y la innovación conviven para crear nuevas experiencias dentro de una misma industria, y en este caso logramos ver la colaboración de dos mundos diferentes, pero con los mismos toques de creatividad e innovación.