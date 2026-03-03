Así fue la fusión entre la alta relojería de Hublot y el arte culinario en Quintonil

Aparte de reforzar la relación de la relojera con la alta cocina, parte de su filosofía Art Fusion, también tuvo como propósito recaudar fondos para otorgar becas a jóvenes mexicanos.

Los chefs participaron como diseñadores y viendo al tiempo como un concepto estético. Quédate aquí para saber todo sobre este grandioso evento.

Art Fusion: La estrategia de Hublot más allá de la relojería

La cena que se llevó a cabo en Quintonil refleja la filosofía Art Fusion que tiene la relojera Hublot. Se conectaron dos mundos diferentes a través de valores compartidos, ambos dependen del manejo preciso del tiempo, la técnica y la atención al detalle.

Hublot formo parte del décimo aniversario de la Fundación Uccelin (Cortesía)

Cada decisión tomada dentro de la cocina necesita de la misma precisión que la creación de un reloj. La colaboración entre los dos chefs con estrellas Michelin permitió llevar estos valores a un menú degustación, mostrando como la cocina puede funcionar como una extensión del universo creativo de Hublot.