Hublot celebra el año nuevo chino con Spirit of Big Bang Year of the Horse

La marca suiza de lujo lanza una de sus mejores relojes para celebrar el año del caballo. Una pieza digna de colección.
jue 05 febrero 2026 12:52 PM
Spirit of Big Bang Year Of The Horse Frosted Carbon.jpg
El nuevo lanzamiento de Hublot es una locura (Cortesía)

Hublot nació combinando una correa de caucho con una caja de oro y desde entonces, 1980, revolucionó el mundo de la relojería de lujo. Su nombre proviene del término francés "Ojo de buey", en alusión a su emblemático bisel y a los tornillos que se aprecian a simple vista.

La marca relojera de lujo ha sido un referente tanto en diseño como en tecnología, y ésta no es la excepción. La fuerza y determinación del caballo tomaron forma y se convirtieron en una pieza única llena de detalles que, si eres amante de los relojes, apreciarás.

El reloj con el que Hublot celebra el año nuevo chino

Esta pieza tiene diferentes significados, pero el más relevante es el del espíritu del caballo, que tiene un gran valor simbólico en la cultura china. El caballo es la resistencia, la ambición y el impulso para avanzar en este 2026. No hay duda, Hublot sabe cómo tomar un concepto y convertirlo en arte a través de distintos materiales.

Spirit of Big Bang Year Of The Horse Frosted Carbon (8).jpeg
Inspirado en el año nuevo lunar (Cortesía)

La pieza que nos dio Hublot es una locura y no podríamos amarla más. La esfera del reloj está inspirada en la dinastía Tang, la cual se caracterizó por la abundancia y los avances artísticos. Esto con la intención de representar a un caballo fuerte y lleno de energía delineado en oro. Esta relojera comparte el espíritu del caballo de fuego y nos lo muestran con este inigualable diseño.

La fabulosa estética, que va de la mano con la mecánica tan bien estructurada, brinda una pieza de lujo y alta gama. Si estás en busca de un reloj original el Spirit of Big Bang Year of the Horse es la opción. Y corre ya porque es una colección limitada (solo 88 unidades).

Spirit of Big Bang Year Of The Horse Frosted Carbon (6).jpeg
Una pieza única y diseñada a la perfección (Cortesía)

Recuerda que los relojes pueden ser el statement piece de tu outfit, aportando una estética elegante y clásica. No hay nada que no guste más que un reloj que va a juego con nuestro look. Siendo un accesorio atemporal y que puedes llevar a cualquier momento del día. Adquirir una pieza así, es una inversión que podrás pasar de generación en generación.

En este caso el carbono es otro de los materiales importantes en este diseño, siendo de alto rendimiento y brindando una estética impecable. Cada pieza fue colocada a mano y contiene apliques de latón chapados en oro, los cuales nos dan la imponente figura del caballo. Esto demuestra la maestría que tiene esta relojera en el manejo de cada una de las piezas y materiales.

Spirit of Big Bang Year Of The Horse Frosted Carbon (3).jpeg
Nos encantan los detalles tan bien pensados de este reloj (Cortesía)

Nos encanta ver la mezcla y el balance de la relojería moderna, con el arte y la cultura china.

