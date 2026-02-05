Hublot celebra el año nuevo chino con Spirit of Big Bang Year of the Horse

Hublot nació combinando una correa de caucho con una caja de oro y desde entonces, 1980, revolucionó el mundo de la relojería de lujo. Su nombre proviene del término francés "Ojo de buey", en alusión a su emblemático bisel y a los tornillos que se aprecian a simple vista.

La marca relojera de lujo ha sido un referente tanto en diseño como en tecnología, y ésta no es la excepción. La fuerza y determinación del caballo tomaron forma y se convirtieron en una pieza única llena de detalles que, si eres amante de los relojes, apreciarás.