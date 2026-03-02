Elijah Blue Allman, músico y único hijo de la cantante y actriz Cher, volvió a estar en el ojo público después de que enfrentara cargos legales por un incidente ocurrido en California. Allman, de 44 años, aceptó una declaración de culpabilidad por alteración del orden público luego de ser arrestado en un presunto allanamiento de morada.
Elijah Blue Allman, hijo de Cher, detenido por allanamiento y alteración del orden público
De acuerdo con documentos judiciales, el incidente se produjo cuando Allman fue detenido por agentes tras una denuncia por ingreso no autorizado a una propiedad privada. Durante el altercado, las autoridades también acusaron al músico de conducta desordenada y resistencia, lo que dio pie a los cargos adicionales de disturbios y alteración del orden público.
Elijah Blue, cuyo nombre completo es Elijah Blue Allman, es hijo de Cher y del músico Gregg Allman. Desde joven ha estado vinculado tanto a la música como a la vida artística, formando parte del grupo de rock Deadsy y construyendo su carrera en la escena alternativa.
Tras aceptar el cargo de alteración del orden público, Allman debe cumplir con las condiciones impuestas por la corte, lo que incluye posibles sanciones, libertad condicional y programas de rehabilitación según lo determine el juez en la audiencia.
La artista Cher, conocida por su carrera que abarca décadas y éxitos en múltiples géneros, no ha emitido comentarios públicos sobre el caso de su hijo hasta el momento. La familia, por su parte, ha pedido respeto por su privacidad mientras se llevan a cabo los procedimientos legales.
La lucha de Elijah Blue Allman contra las drogas y las adicciones
Elijah Blue Allman ha enfrentado una batalla prolongada contra el consumo de drogas desde su infancia, algo que él mismo reconoció públicamente en entrevistas pasadas.
En una conversación con Entertainment Tonight de 2014, el músico contó que comenzó a usar sustancias como marihuana y éxtasis alrededor de los 11 años y posteriormente recurrió a heroína y otros opiáceos para "escapar" de momentos oscuros en su vida, una etapa en la que admitió haber estado “al borde de la muerte” en más de una ocasión.
A lo largo de los últimos años, la lucha de Allman con la adicción ha estado marcada por episodios de recaída y problemas de salud, incluidos reportes de sobredosis que lo llevaron al hospital en junio de 2025, cuando fue encontrado en estado errático en California y trasladado de urgencia tras un incidente relacionado con drogas halladas en su domicilio.
Su mamá, Cher, ha intentado por distintos medios apoyarlo, incluso solicitando su tutela en 2023 por preocupaciones sobre su bienestar y su incapacidad para manejar sus finanzas debido al abuso de sustancias, aunque la petición fue retirada posteriormente.