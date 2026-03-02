Elijah Blue Allman, hijo de Cher, detenido por allanamiento y alteración del orden público

De acuerdo con documentos judiciales, el incidente se produjo cuando Allman fue detenido por agentes tras una denuncia por ingreso no autorizado a una propiedad privada. Durante el altercado, las autoridades también acusaron al músico de conducta desordenada y resistencia, lo que dio pie a los cargos adicionales de disturbios y alteración del orden público.

Elijah Blue, cuyo nombre completo es Elijah Blue Allman, es hijo de Cher y del músico Gregg Allman. Desde joven ha estado vinculado tanto a la música como a la vida artística, formando parte del grupo de rock Deadsy y construyendo su carrera en la escena alternativa.

Cher y su hijo Elijah Blue Allman (Shutterstock)

Tras aceptar el cargo de alteración del orden público, Allman debe cumplir con las condiciones impuestas por la corte, lo que incluye posibles sanciones, libertad condicional y programas de rehabilitación según lo determine el juez en la audiencia.

La artista Cher, conocida por su carrera que abarca décadas y éxitos en múltiples géneros, no ha emitido comentarios públicos sobre el caso de su hijo hasta el momento. La familia, por su parte, ha pedido respeto por su privacidad mientras se llevan a cabo los procedimientos legales.

