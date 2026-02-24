Danielle Frankel es la diseñadora más cool de vestidos de novia y tenemos las pruebas

Danielle Frankel diseña para novias que muestran su esencia el día más importante de su vida

Sus vestidos están pensados para una novia que no busca transformar su estilo, sino potencializarlo y mostrar su esencia y lo que caracteriza a su estilo personal en el día más importante de su vida, pero sin dejar de lado la comodidad y el gusto por la moda.

Danielle Frankle entiende la importancia de la tradición nupcial y por ello busca reinventar el vestido de acuerdo a la vibra y estética que cada novia quiera expresar con su vestido, pero que al mismo tiempo este se encuentre en sintonía con su closet, siendo la inspiración de una nueva generación de novias que buscan ser fieles a ellas mismas.

El modelo Tess es un vestido en tono perla con minifalda de tul suave en capas que caen en cascada desde la cintura, que se caracteriza por su bustier protagonista, que es elaborado con pétalos de satén en capas que dan forma a la silueta del escote acampanado. (Tess,$1,990, USD. www.daniellefranklestudio.com)

En pocos años, Danielle Frankel ha logrado que la moda nupcial entre en sintonía y conecte con la moda contemporánea y el ready-to-wear, así como con la sastrería, creando más que una tendencia en el mundo de las novias.

Su trabajo nos ha permitido tener una perspectiva más amplia y que se ha reflejado en cómo vemos de una forma más editorial al vestido de novia, donde el diseño y el styling tienen el mismo peso que cualquier colección de pasarela.

Eloise es un vestido con escote al hombro con detalle de corpiño drapeado, que refleja una estética minimalista y sofisticada. (Eloise,$6,990,USD. www.daniellefrankelstudio.com)

Con esto Danielle Frankel nos muestra que no diseña para el altar, diseña para la mujer y para mostrar una versión más real de la novia, una novia que conecta con el estilo cotidiano y nos muestra que su vestido no es solo una prenda que la acompaña en una ceremonia, sino que también es el reflejo de su personalidad e identidad.