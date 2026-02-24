Danielle Frankel es la diseñadora más cool de vestidos de novia y tenemos las pruebas
La diseñadora neoyorquina Danielle Frankel celebra la belleza de la novia a través de sus diseños, convirtiendo a la moda nupcial en una extensión del estilo personal con siluetas simples y una estética minimalista.
Danielle nos comparte que lo que busca a través de sus diseños es crear una nueva perspectiva de lo que significa ser una persona que se casa.
¿Quién está detrás de Danielle Frankel?
Danielle Frankel Hirsch estudió diseño de moda en Parsons, en Nueva York. Inició su trayectoria en marcas como Vera Wang y Marchesa, las cuales influyeron en su conocimiento para la construcción y diseño del vestido couture que se refleja en la actualidad en el trabajo que lleva a cabo en su atelier, ya que elabora prendas personalizadas hechas a mano.
Para 2017, Danielle lanzó su propia marca con una idea en particular: diseñar un vestido que se sienta real para la noviaal momento de llevarlo y que conectara con la moda real y minimalista que existe hoy en día.
Su visión por mostrar a una novia más contemporánea destacó, convirtiéndola en 2019 en la primera diseñadora de novias en ser seleccionada por CFDA/Vogue Fashion Fund, un programa que busca impulsar a diseñadores emergentes en Estados Unidos; esto, sin duda alguna, ayudó a consolidarla dentro del mundo de la moda.
¿Por qué elegir un vestido de novia de Danielle Frankel?
Lo que marca la diferencia para los vestidos de novia de Danielle Frankel, además de la estética minimalista, es el uso de siluetas que se ven limpias y ligeras con el uso de corsetería y de cortes que crean una estructura visual al cuerpo sin la necesidad de que el vestido se vea rígido, creando una vibra visual más natural y ligera.
Sus diseños también se ven inspirados por la moda del ready-to-wear, la cual podemos ver reflejada en sus distintos modelos de sastrería y conjuntos de dos piezas, así como los slip dresses de seda, redefiniéndolos para el diseño nupcial, creando en general vestidos cómodos, modernos y con una estética que conecta con la naturalidad y modernidad del estilo personal de cada novia.
Danielle Frankel diseña para novias que muestran su esencia el día más importante de su vida
Sus vestidos están pensados para una novia que no busca transformar su estilo, sino potencializarlo y mostrar su esencia y lo que caracteriza a su estilo personal en el día más importante de su vida, pero sin dejar de lado la comodidad y el gusto por la moda.
Danielle Frankle entiende la importancia de la tradición nupcial y por ello busca reinventar el vestido de acuerdo a la vibra y estética que cada novia quiera expresar con su vestido, pero que al mismo tiempo este se encuentre en sintonía con su closet, siendo la inspiración de una nueva generación de novias que buscan ser fieles a ellas mismas.
En pocos años, Danielle Frankel ha logrado que la moda nupcial entre en sintonía y conecte con la moda contemporánea y el ready-to-wear, así como con la sastrería, creando más que una tendencia en el mundo de las novias.
Su trabajo nos ha permitido tener una perspectiva más amplia y que se ha reflejado en cómo vemos de una forma más editorial al vestido de novia, donde el diseño y el styling tienen el mismo peso que cualquier colección de pasarela.
Con esto Danielle Frankel nos muestra que no diseña para el altar, diseña para la mujer y para mostrar una versión más real de la novia, una novia que conecta con el estilo cotidiano y nos muestra que su vestido no es solo una prenda que la acompaña en una ceremonia, sino que también es el reflejo de su personalidad e identidad.