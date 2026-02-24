Publicidad

Moda

Danielle Frankel es la diseñadora más cool de vestidos de novia y tenemos las pruebas

La diseñadora neoyorquina Danielle Frankel celebra la belleza de la novia a través de sus diseños, convirtiendo a la moda nupcial en una extensión del estilo personal con siluetas simples y una estética minimalista.
mar 24 febrero 2026 09:09 PM
Danielle frankel.jpg

Danielle Frankel es considerada como una de las diseñadoras que han transformado la estética en la moda nupcial; celebrando la belleza de la novia, pero al mismo tiempo convirtiendo su vestido en una extensión sobre su propio estilo personal con diseños que se caracterizan por tener una vibra más simple, espontánea, natural y moderna , pero sobre todo que conecten con la historia de los novios.

Danielle nos comparte que lo que busca a través de sus diseños es crear una nueva perspectiva de lo que significa ser una persona que se casa.

¿Quién está detrás de Danielle Frankel?

Danielle Frankel Hirsch estudió diseño de moda en Parsons, en Nueva York. Inició su trayectoria en marcas como Vera Wang y Marchesa, las cuales influyeron en su conocimiento para la construcción y diseño del vestido couture que se refleja en la actualidad en el trabajo que lleva a cabo en su atelier, ya que elabora prendas personalizadas hechas a mano.

Para 2017, Danielle lanzó su propia marca con una idea en particular: diseñar un vestido que se sienta real para la novia al momento de llevarlo y que conectara con la moda real y minimalista que existe hoy en día.

Danielle F.jpg
Danielle Frankel es una marca nupcial hecha con orgullo en el Garment District de la ciudad de Nueva York. (Vía www.daniellefranklestudio.com)

Su visión por mostrar a una novia más contemporánea destacó, convirtiéndola en 2019 en la primera diseñadora de novias en ser seleccionada por CFDA/Vogue Fashion Fund, un programa que busca impulsar a diseñadores emergentes en Estados Unidos; esto, sin duda alguna, ayudó a consolidarla dentro del mundo de la moda.

¿Por qué elegir un vestido de novia de Danielle Frankel?

Lo que marca la diferencia para los vestidos de novia de Danielle Frankel, además de la estética minimalista, es el uso de siluetas que se ven limpias y ligeras con el uso de corsetería y de cortes que crean una estructura visual al cuerpo sin la necesidad de que el vestido se vea rígido, creando una vibra visual más natural y ligera.

(Obligatorio)
Tafetán de tejido Bex es un vestido en color pétalo marfil sin tirantes drapeado con una cintura en V alargada. (Bex Tissue Taffeta,$9,990,USD. www.daniellefrankelstudio.com)

Sus diseños también se ven inspirados por la moda del ready-to-wear, la cual podemos ver reflejada en sus distintos modelos de sastrería y conjuntos de dos piezas, así como los slip dresses de seda, redefiniéndolos para el diseño nupcial, creando en general vestidos cómodos, modernos y con una estética que conecta con la naturalidad y modernidad del estilo personal de cada novia.

Danielle Frankel diseña para novias que muestran su esencia el día más importante de su vida

Sus vestidos están pensados para una novia que no busca transformar su estilo, sino potencializarlo y mostrar su esencia y lo que caracteriza a su estilo personal en el día más importante de su vida, pero sin dejar de lado la comodidad y el gusto por la moda.

Danielle Frankle entiende la importancia de la tradición nupcial y por ello busca reinventar el vestido de acuerdo a la vibra y estética que cada novia quiera expresar con su vestido, pero que al mismo tiempo este se encuentre en sintonía con su closet, siendo la inspiración de una nueva generación de novias que buscan ser fieles a ellas mismas.

Dress Tess.jpg
El modelo Tess es un vestido en tono perla con minifalda de tul suave en capas que caen en cascada desde la cintura, que se caracteriza por su bustier protagonista, que es elaborado con pétalos de satén en capas que dan forma a la silueta del escote acampanado. (Tess,$1,990, USD. www.daniellefranklestudio.com)

En pocos años, Danielle Frankel ha logrado que la moda nupcial entre en sintonía y conecte con la moda contemporánea y el ready-to-wear, así como con la sastrería, creando más que una tendencia en el mundo de las novias.

Su trabajo nos ha permitido tener una perspectiva más amplia y que se ha reflejado en cómo vemos de una forma más editorial al vestido de novia, donde el diseño y el styling tienen el mismo peso que cualquier colección de pasarela.

Dress Eloise.jpg
Eloise es un vestido con escote al hombro con detalle de corpiño drapeado, que refleja una estética minimalista y sofisticada. (Eloise,$6,990,USD. www.daniellefrankelstudio.com)

Con esto Danielle Frankel nos muestra que no diseña para el altar, diseña para la mujer y para mostrar una versión más real de la novia, una novia que conecta con el estilo cotidiano y nos muestra que su vestido no es solo una prenda que la acompaña en una ceremonia, sino que también es el reflejo de su personalidad e identidad.

