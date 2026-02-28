La clavadista mexicana Gaby Agundez es parte del team 'deportivo' de CHANEL

Como un homenaje a los valores y al espíritu libre de Gabrielle Chanel, la maison se puso en modo fit y lanzó un programa para apoyar y acompañar a mujeres atletas de alto rendimiento. ¿La misión? Demostrar que la belleza, más allá del lipstick o look perfecto, es una fuerza que transforma, empodera y sobre todo, inspira a más mujeres.
Jamás existió una duda sobre que Gabrielle fuera una gran visionaria, sabía que al caminar por las calles, había una fórmula entre la comodidad y el bienestar. Siguiendo ese legado, Chanel Beauté presenta esta unión exclusiva con las atletas más top. ¿Y qué más tenemos que decir? Entre ella está la mexicana de 25 años, Gaby Agúndez.
¿Qué es la CC League by Chanel Beauty?
Con mentorías personalizadas en grupo e individuales, CHANEL les da a estas mujeres la oportunidad de redefinir la belleza bajo sus propias reglas. Siete jóvenes campeonas de distintas partes del mundo y cada una con personalidad encantadora, se unieron para encarnar una belleza plural, poderosa y con propósito. Este es un programa diseñado tras un estudio con atletas de todo el mundo para poder ofrecer Un colectivo poderoso, que será guiado por una mentora que impulsa el intercambio entre disciplinas, para que entre ellas puedan compartir sus experiencias y aprendizajes de su disciplina.
También se tendrán talleres exclusivos de belleza, para que cada atleta descubra su brillo único y cree sus propios rituales, dependiendo su piel, tonos y estilo. Y como no todo se trata de solo glam, estas atletas tendrán sesiones de coaching individual y grupal, enfocadas en autoestima, expresión de la feminidad y autenticidad.
La idea de todo esto es crear un acceso a una red de mujeres poderosas más allá del universo deportivo y espacios de reflexión para romper estereotipos y crear nuevos códigos juntas.
Con esta iniciativa, CHANEL Beauty reafirma su compromiso con las mujeres: celebrar su excelencia, su voz y su historia. Sí, así como en un inicio lo hizo su fundadora.
¿Quién es Renee Montgomery y mentora de CC League by Chanel Beauty?
La Exjugadora profesional de la WNBA durante 11 temporadas, hoy una de una de las primeras y más jóvenes exjugadoras en ser vicepresidenta y copropietaria del Atlanta Dream. Renee es pura energía en movimiento. También es conductora de un programa dedicado al deporte femenino y una inspiración con micrófono propio. Su vibra encaja perfecto con la filosofía de la CC League: determinación feroz, energía contagiosa y pasión sin filtros. Ella lo tiene claro: cada momento puede convertirse en impulso. El destino está en nuestras manos. Y como dicen quienes la conocen: Después de cinco minutos hablando con Renee, te sientes lista para conquistar el mundo… o mínimo para ganar tu próxima final.
¿Quiénes forman este dream team femenino?
La CC League reúne a siete atletas con talento fuera de serie, provenientes de disciplinas tan diversas como impactantes. Todas combinan gracia, potencia y una ambición que promete hacer historia. Su meta no es solo ganar, sino convertirse en referentes para su generación y mostrar su versión más luminosa.
Marie-Julie Bonnin. Francesa, 24 años. Campeona mundial de salto con pértiga indoor 2025. Igualó el récord de Francia y ya es habitual en finales de competencias internacionales. Elegante, poderosa y con nervios de acero, Marie-Julie salta como si la gravedad fuera solo una sugerencia. Cindy Cheung Sum-yuet. Hongkonesa, 19 años. Representa a Hong Kong SAR en competencias internacionales de natación y ya hizo historia: es la nadadora más joven del equipo en participar en torneos internacionales. Velocidad, disciplina y una frescura que promete cambiar las reglas del juego. Heidi Gaugain. Francesa, 21 años. Multimedallista en paraciclismo a nivel internacional. Heidi es pura determinación sobre ruedas: resiliente, fuerte y con una mentalidad que demuestra que los límites están para superarse.
Qué es la CC League by Chanel Beauty
Gilli Kim. Coreana, 22 años. Prodigio del patinaje de velocidad en pista corta. Medallista de oro y plata, ha ganado prácticamente todo lo que se puede ganar a su edad. Rápida, estratégica y letal en la pista: cuando compite, el hielo tiembla. Jain Kim. Coreana, 37 años. Leyenda viva de la escalada y la más experimentada del equipo. Es una de las mujeres más premiadas del mundo en su disciplina y una referencia absoluta para nuevas generaciones. Fuerza, técnica y una trayectoria que habla por sí sola. Janelle Leung de 21 años es la primera hongkonesa en ganar, el mismo año, medallas de oro en esgrima tanto individual como por equipo en el Asian Championship. Precisa, estratégica y con una presencia imponente en la pista, Janelle es el futuro de su disciplina.
Y claro, nuestro orgullo nacional: Gaby Agundez. Clavadista de alto impacto y dueña de medallas de oro y bronce en algunas de las competencias más prestigiosas del mundo. Agradecida y con una energía que ilumina cualquier escenario, lleva el deporte femenino mexicano al mundo con orgullo.
Me siento poderosa cuando me lanzo al agua con gracia, porque reflejo mi belleza interior al mundo… y a mí misma
Espontánea, generosa y emocionalmente inteligente, Gaby transforma cada experiencia en aprendizaje. Para ella, la belleza vibra cuando conecta con la esencia profunda de cada persona. Y esa luz, es la que realmente deja huella.