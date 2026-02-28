La clavadista mexicana Gaby Agundez es parte del team 'deportivo' de CHANEL

¿Quiénes forman este dream team femenino?

La CC League reúne a siete atletas con talento fuera de serie, provenientes de disciplinas tan diversas como impactantes. Todas combinan gracia, potencia y una ambición que promete hacer historia. Su meta no es solo ganar, sino convertirse en referentes para su generación y mostrar su versión más luminosa.

Marie-Julie Bonnin. Francesa, 24 años. Campeona mundial de salto con pértiga indoor 2025. Igualó el récord de Francia y ya es habitual en finales de competencias internacionales. Elegante, poderosa y con nervios de acero, Marie-Julie salta como si la gravedad fuera solo una sugerencia.

Cindy Cheung Sum-yuet. Hongkonesa, 19 años. Representa a Hong Kong SAR en competencias internacionales de natación y ya hizo historia: es la nadadora más joven del equipo en participar en torneos internacionales. Velocidad, disciplina y una frescura que promete cambiar las reglas del juego.

Heidi Gaugain. Francesa, 21 años. Multimedallista en paraciclismo a nivel internacional. Heidi es pura determinación sobre ruedas: resiliente, fuerte y con una mentalidad que demuestra que los límites están para superarse.

Gilli Kim. Coreana, 22 años. Prodigio del patinaje de velocidad en pista corta. Medallista de oro y plata, ha ganado prácticamente todo lo que se puede ganar a su edad. Rápida, estratégica y letal en la pista: cuando compite, el hielo tiembla.

Jain Kim. Coreana, 37 años. Leyenda viva de la escalada y la más experimentada del equipo. Es una de las mujeres más premiadas del mundo en su disciplina y una referencia absoluta para nuevas generaciones. Fuerza, técnica y una trayectoria que habla por sí sola.

Janelle Leung de 21 años es la primera hongkonesa en ganar, el mismo año, medallas de oro en esgrima tanto individual como por equipo en el Asian Championship. Precisa, estratégica y con una presencia imponente en la pista, Janelle es el futuro de su disciplina.

Y claro, nuestro orgullo nacional: Gaby Agundez. Clavadista de alto impacto y dueña de medallas de oro y bronce en algunas de las competencias más prestigiosas del mundo. Agradecida y con una energía que ilumina cualquier escenario, lleva el deporte femenino mexicano al mundo con orgullo.

Gaby Agundez, clavadista mexicana (Cortesía)

Me siento poderosa cuando me lanzo al agua con gracia, porque reflejo mi belleza interior al mundo… y a mí misma

Espontánea, generosa y emocionalmente inteligente, Gaby transforma cada experiencia en aprendizaje. Para ella, la belleza vibra cuando conecta con la esencia profunda de cada persona. Y esa luz, es la que realmente deja huella.