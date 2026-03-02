Papá de Maluma confiesa el lado más íntimo del cantante como papá y aclara su rivalidad con J Balvin

Maluma cambió el fútbol al reguetón

El empresario colombiano Luis Alfonso Londoño habló como pocas veces sobre su hijo Maluma . Durante una entrevista con el programa ¡Siéntese quien pueda!, el papá del cantante repasó los inicios del reguetonero, su cambio personal tras darle la bienvenida a su hija Paris y reveló detalles inéditos sobre la reconciliación con J Balvin,

Maluma y su papá (Instagram)

“Lo vi con ese alcance, el que va a ser la estrella o va a llegar al fútbol profesional colombiano, que ya estaba a un paso de darlo”, confesó.

El rumbo cambió cuando Juan Luis Londoño, nombre real del artista, decidió apostar por la música urbana. Su papá admitió que, en aquel momento, el género aún enfrentaba prejuicios sociales.

“Yo le pregunté qué música quería hacer y me dijo que reggaetón. En ese entonces tenía un valor moral diferente al actual… no era bonito ese lenguaje, era brusco y preocupaba, pero Maluma ha diversificado mucho su portafolio musical. Tuvo un principio”, explicó, destacando cómo el género evolucionó hasta alcanzar aceptación mundial.

Maluma y Susana Gómez (Instagram)

Maluma: La paternidad lo transformó

Londoño también habló con emoción del cambio personal que vivió el cantante tras convertirse en padre de París. Según contó, la llegada de su hija marcó una etapa de mayor madurez emocional.

“Hace un par de años viene teniendo un cambio muy grande como ser humano. París le ha brindado eso, junto a su pareja”, comentó, aclarando entre risas que la llama “esposa” aunque la pareja no esté casada formalmente.