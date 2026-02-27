Todo sobre Demna Gvasalia, director creativo de Gucci tras estar casi una década en Balenciaga

El famoso diseñador estudió diseño en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, que es reconocida por ser una de las mejores escuelas de Europa. En su momento trabajo con marcas como Louis Vuitton y Maison Margiela, esto fue antes de ganar fama internacional.

La experiencia que tuvo en la industria de la moda, son el motivo de su interés por los volúmenes exagerados, la deconstrucción y su ambición por reinterpretar prensas cotidianas dentro del lujo. Demna es un referente de la moda contemporánea y ha logrado redefinir el concepto de lujo, porque el juega con una mezcla entre streetwear y alta costura, lo cual nos encanta.