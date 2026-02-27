Publicidad

Moda

Todo sobre Demna Gvasalia, director creativo de Gucci tras estar casi una década en Balenciaga

Demna es uno de los diseñadores más reconocidos a nivel mundial y de las figuras más influyentes en la industria de la moda.
vie 27 febrero 2026 07:13 AM
Actual director creativo de Gucci, traerá el ADN de la marca de vuelta (via Instagram (@demnaadaily))

El famoso diseñador estudió diseño en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes, que es reconocida por ser una de las mejores escuelas de Europa. En su momento trabajo con marcas como Louis Vuitton y Maison Margiela, esto fue antes de ganar fama internacional.

La experiencia que tuvo en la industria de la moda, son el motivo de su interés por los volúmenes exagerados, la deconstrucción y su ambición por reinterpretar prensas cotidianas dentro del lujo. Demna es un referente de la moda contemporánea y ha logrado redefinir el concepto de lujo, porque el juega con una mezcla entre streetwear y alta costura, lo cual nos encanta.

¿Quién es Demna?

Demna es un diseñador de moda georgiano, su inicio se dio cuando fundó la marca Vetements con su hermano Guram. Esta firma llamo la atención de los amantes de la moda y de la industria, porque tenía un enfoque disruptivo que no se veía mucho en el 2014.

624672727_18091201916513740_5419459157951933037_n.jpg
Hermanos, socios y fundadores de Vetments (via Instagram (@demnadaily))

Jugaba con siluetas oversized, hacía referencia a la cultura pop con sus diseños y llegó a tener colaboraciones muy fuera de lo común, como lo fueron las camisetas DHL. Vetments rompió con las reglas tradicionales del lujo y optó por conectar con una nueva generación de consumidores.

¿Cuál es la trayectoria de Demna Gvasalia?

En el 2015 lo nombraron director creativo de Balenciaga y esto fue un gran cambio en la industria de la moda. Durante casi una década estuvo al frente de esta reconocida marca, implementó el streetwear en el lujo global, como lo había hecho con Vetements.

621548759_18119377477513136_8769586046164443177_n.jpg
El verdadero amante del streetwear (via Instagram (@demnadaily))

Ayudó a recuperar la alta costura de esta casa de moda y logró transformar los desfiles de moda en experiencias conceptuales. Ha sido reconocido por su gran trabajo, pero también ha recibido críticas por algunas propuestas y campañas que tuvo.

Su llegada a Gucci

Grupo Kering anunció oficialmente la llegada de Demna como director creativo de Gucci en 2025 . La firma lo nombro en un momento clave, ya que estaban buscando renovar su identidad creativa y reconectar con los consumidores jóvenes.
Se espera que el diseñador logre fusionar la herencia italiana de la maison con su estilo conceptual, llevándolo hacia una visión más experimental del lujo actual. Nos encanta ver a Demna iniciando una nueva era creativa para Gucci.

619503585_18093297755478638_4199326790603626678_n.jpg
Detrás de un buen diseño hay una mente brillante, Demna nuevo director creativo de Gucci (via Instagram (@demnadaily()

