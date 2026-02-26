Con este suéter puedes tener 5 looks diferentes, te decimos cómo

El suéter de punto al hombro es uno de nuestros favoritos por la suavidad en su tejido y la línea de escote en los hombros. Estas cualidades lo convierten en una prenda que se adapta a diferentes contextos de tu día: puedes crear desde looks relajados hasta otros más estructurados.
Se trata de un diseño femenino y moderno, que se reinterpreta con diferentes detalles y no deja de lado la comodidad y sofisticación. Es ideal si lo que buscas es estilizar la silueta de una manera más relajada pero con intención.
A continuación, te presentamos 5 propuestas para llevar este suéter en tu día a día.
Casual pero con intención
Un suéter de punto negro al hombro con unos jeans acampanados es la opción ideal si lo que buscas es un look que se vea casual y versátil y que funcione para el día a día. Refleja una estética femenina y natural que equilibra la comodidad con el estilo.
Para elevarlo y mantener la armonía, puedes optar por una bolsa, zapatos neutros minimalistas y accesorios con detalles dorados para crear un contraste sutil sin esfuerzo. Es una opción ideal para planes en los que busques verte arreglada sin perder movilidad.
Suave y femenino
Una opción más femenina se consigue con tonos neutros como el café y el beige que crean armonía visual. Consíguelo con un suéter de punto a los hombros en conjunto con unos jeans de corte recto, es una propuesta casual pero equilibrada que puedes elevar con accesorios dorados y una bolsa con estructura. Funciona para planes donde busques comodidad sin dejar de verte arreglada y femenina.
Minimalista y chic
Si lo que buscas es crear un look con mayor impacto y que transmita seguridad, puedes optar por combinar un suéter de punto al hombro con una chamarra estilo biker negra para crear un impacto visual. Añade estructura con unas botas altas de piel y una bolsa en algún tono neutro, serán los ideales para equilibrarlo por completo.
La combinación de texturas logra que el suéter tenga un estilo más sofisticado pero moderno y lo hace una opción ideal para un plan de noche o bien algo más informal. Transmiteun equilibrio entre la fuerza y la feminidad.
Monocromático sofisticado
Los looks monocromáticos también pueden crearse con un suéter de punto al hombro y un pantalón de corte recto para dar estructura.Usa accesorios en tonos similares para obtener una estética más limpia y sofisticada que proyecte elegancia y seguridad en un estilo más minimalista.
Jugar con una paleta de colores neutros y acentos en dorado en los accesorios sumará ese toque de luz. Te verás equilibrada y en armonía; es la opción ideal para planes formales.
Casual cool
Para lograr algo más relajado y moderno, puedes combinar un suéter de punto al hombro con una minifalda de mezclilla y sneakers blancos, es la mejor opción para tener cómodo, práctico y con intención. Puedes optar por accesorios en dorado o plata para crear ese efecto de luz y elevarlo con una bolsa neutra.
El suéter de punto al hombro nos confirma que podemos apostar por un básico de clóset y experimentar con diferentes cortes y texturas. Es una prenda que se adapta a cualquier plan y estilo sin perder su esencia. Siendo una prenda atemporal, versátil y femenina capaz de convertirse en el protagonista de todos tus días.