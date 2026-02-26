Con este suéter puedes tener 5 looks diferentes, te decimos cómo

El suéter de punto al hombro es uno de nuestros favoritos por la suavidad en su tejido y la línea de escote en los hombros. Estas cualidades lo convierten en una prenda que se adapta a diferentes contextos de tu día: puedes crear desde looks relajados hasta otros más estructurados.

Se trata de un diseño femenino y moderno, que se reinterpreta con diferentes detalles y no deja de lado la comodidad y sofisticación. Es ideal si lo que buscas es estilizar la silueta de una manera más relajada pero con intención.