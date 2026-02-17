Publicidad

Moda

Pillbox hats: cómo usar la tendencia sesentera que regresa con fuerza en 2026

Los pillbox hats están de regreso y son uno de los accesorios del momento para los looks de transición entre invierno y primavera.
mar 17 febrero 2026 01:41 PM
Encuentra la mejor manera de llevar tu pill box hat (via Instagram (gladystamezmillinery))

Los Pillbox hats son unos sombreros se volvieron icónicos en los años 60 gracias a Jackie Kennedy, quien los convirtió en su statement piece, jugando con este accesorio en muchos de sus outfits. Los pillbox hats fueron evolucionando a lo largo de la historia y también fueron usados por reconocidas celebridades como Audrey Hepburn y la Princesa Diana.

En este 2026, tenemos el comeback de los sombreros pillbox y nos encanta verlos en el street style de fashion week. Actualmente se llevan con sofisticación siguiendo un poco la estética minimalista y el quiet luxury . Este accesorio puede ayudar a elevar tu look, contrastándolos con otras prendas.

Cómo se llevan en 2026 los Pillbox hats

Este año los pillbox hats se van a llevar de una forma más moderna y relajada, convirtiéndolos en statement pieces de los outfits, sin necesidad de que se vean muy formales. Fuera de que combinen con el look, se busca que contrasten con él. Los vemos en complemento de oversized blazers, trench coats largos y pantalones relajados.

Nos encanta ver un buen look acompañado de un pill box hat (via Instagram (@fae.nuit.studio) )

Estos sombreros en tendencia los hemos visto en diferentes telas, como lana, fieltro suave, crochet y con textura. Se están adaptando a la estética de cada persona que busque llevar una de estas piezas, sin dejar ese lado effortless.

Dónde se están viendo los pillbox hats

Los pillbox hats están en tendencia por todos lados, pero los vimos principalmente en Copenhague Fashion Week. Fue uno de los accesorios estrella del street style y no nos podría encantar más. Las fashion influencers que asistieron a la semana de la moda en Copenhague, supieron stylear de la mejor manera los pillbox hats, dándonos inspo de como usarlos.

Los pillbox hats han formado gran parte del street style (via Instagram (@valerie.kei) (@madina_mariposa))

El regreso de estos sombreros viene desde un par de años atrás, pero la tendencia se ha consolidado hasta este 2026. Los pudimos ver en New York Fashion Week, formando parte tanto del street style como de las pasarelas. Marcas como Loro Piana, Hugo Boss y Altuzarra los han vuelto parte de sus colecciones, reforzando la estética del quiet luxury, con un styling limpio y referente a los años 60.

Cómo usar un pillbox hat a tu look

Después de ver esta tendencia, todas queremos tener un pillbox hat en nuestro clóset y hay muchas maneras de llevarlo alineándolo con tu estilo. Si no te quieres arriesgar tanto puedes optar por un pillbox hat color negro que vaya a juego con cualquier outfit, pero si quieres salir un poco de tu zona de confort te recomendamos que escojas uno con más textura o algún estampado.

El complemento que tu outfit necesita para elevar tu look (via Instagram (@gladystamezmillinery))

Estos sombreros los podrás llevar con cualquier outfit para darle un giro elegante y sofisticado sin que deje de ser un look effortless. El punto del pillbox hat es que contraste con las demás piezas de tu atuendo. Llévalo de la mano de un trench coat largo de invierno, ya sea de piel o de algodón. Si quieres que se vea más relajado, puede ser el statement piece de un outfit básico como jeans wide leg y blusa blanca. Recuerda que esta tendencia viene a alinearse y a complementar tu estilo.

