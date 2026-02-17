Pillbox hats: cómo usar la tendencia sesentera que regresa con fuerza en 2026

Los Pillbox hats son unos sombreros se volvieron icónicos en los años 60 gracias a Jackie Kennedy, quien los convirtió en su statement piece, jugando con este accesorio en muchos de sus outfits. Los pillbox hats fueron evolucionando a lo largo de la historia y también fueron usados por reconocidas celebridades como Audrey Hepburn y la Princesa Diana.

En este 2026, tenemos el comeback de los sombreros pillbox y nos encanta verlos en el street style de fashion week. Actualmente se llevan con sofisticación siguiendo un poco la estética minimalista y el quiet luxury . Este accesorio puede ayudar a elevar tu look, contrastándolos con otras prendas.