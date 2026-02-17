Verde wasabi: el color en tendencia 2026 que domina el street style de Fashion Week

Cómo se lleva el verde wasabi en el street style

Nos encantan los looks que llevan las celebridades e influencers de moda para fashion week, pero lo que más nos gusta es ver como implementan tonos diferentes en sus outfits y este es el caso.

Un look monocromático que nos encanta (via Instagram (@macacalvetti_yesdress))

Lo hemos visto en looks monocromáticos que generan un fuerte impacto visual, también en statement pieces que le dan un pop de color a los looks. Generan un contraste entre colores para poder lograr outfits sofisticados. Los accesorios también son una parte fundamental de esta tendencia, ya que hemos visto el verde wasabi en bolsos o zapatos que se convierten en piezas clave para dar un buen look.

Tonalidades de verde

Muchos de los asistentes de la Semana de la Moda en Copenhague han llevado este fabuloso tono de verde y lo saben combinar a la perfección. Nos encanta ver como arman looks espectaculares para y sabemos que marcan nuevas tendencias en el mundo de la moda.

Acompaña tu look verde wasabi con colores que contrasten (via Instagram (@macacalvetti_yesdress))

Lo vimos en statement pieces como abrigos de peluche con este color y bolsas puffy. Es un tono que se pudo apreciar en looks más atrevidos y jugando con diferentes colores como rosa y café. Pero también en outfits más versátiles en tonos neutro como blanco y beige.