Verde wasabi: el color en tendencia 2026 que domina el street style de Fashion Week

Después de saber cuál será el color del año, le damos la bienvenida a una gama de verde que nos está encantando y es el verde wasabi en distintas tonalidades. En la semana de la moda de Copenhague pudimos ver muchos looks de street style que nos encantaron, y estas piezas vinieron a marcar una tendencia en el mundo de la moda.
Los looks que llevan los asistentes de los runways han ganado mucha importancia en los últimos años. Marcando tendencias de street style que inspiran a los amantes de la moda , estos looks se han vuelto igual de importantes que los de las pasarelas. Quédate aquí para saber todo sobre el verde wasabi, que estamos amando.
Cómo se lleva el verde wasabi en el street style
Nos encantan los looks que llevan las celebridades e influencers de moda para fashion week, pero lo que más nos gusta es ver como implementan tonos diferentes en sus outfits y este es el caso.
Lo hemos visto en looks monocromáticos que generan un fuerte impacto visual, también en statement pieces que le dan un pop de color a los looks. Generan un contraste entre colores para poder lograr outfits sofisticados. Los accesorios también son una parte fundamental de esta tendencia, ya que hemos visto el verde wasabi en bolsos o zapatos que se convierten en piezas clave para dar un buen look.
Tonalidades de verde
Muchos de los asistentes de la Semana de la Moda en Copenhague han llevado este fabuloso tono de verde y lo saben combinar a la perfección. Nos encanta ver como arman looks espectaculares para y sabemos que marcan nuevas tendencias en el mundo de la moda.
Lo vimos en statement pieces como abrigos de peluche con este color y bolsas puffy. Es un tono que se pudo apreciar en looks más atrevidos y jugando con diferentes colores como rosa y café. Pero también en outfits más versátiles en tonos neutro como blanco y beige.
Cómo utilizar el verde wasabi en tus outfits
A pesar de ser un color que hemos visto en el street style, todas lo podemos implementar en nuestro clóset para tener atuendos únicos y con el pop de color que todo outfit necesita. Es un tono que todas podemos usar, desde un punto más arriesgado como un total look verde wasabi, o con accesorios y prendas que le den este aire sofisticado y único a nuestro look.
Una de las piezas que te recomendamos añadir a tu armario si es la primera vez que usarás este color, es un trench coat largo, lo podrás usar para elevar tu look de la mano de colores neutros o vibrantes dependiendo tu estilo. Si no te quieres arriesgar tanto con una prenda de ropa, lo puedes implementar en accesorios, desde bolsos hasta zapatos que le darán un giro increíble a tu outfit. No te quedes atrás y añade una de estas piezas a tu clóset.