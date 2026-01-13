Rama Duwaji, la primera dama de Nueva York, y los mensajes detrás de su look
La primera dama de Nueva York eligió un estilismo sobrio, preciso y profundamente simbólico para un momento clave. Un abrigo impecable, prendas limpias y unas botas gallegas que terminaron de sellar el mensaje.
Rama Duwaji sabe que la moda no solo son tendencias, es una expresión y sobretodo, una forma poderosa del lenguaje. La arquitecta y actual primera dama de Nueva York hizo una gran aparición pública en la ceremonia de juramento de su esposo, Zohran Mamdani, y dejó claro que cada prenda en su outfit estaba pensada para dar un mensaje a toda la comunidad. A simple vista, podría parecer un look sobrio, elegante y contemporáneo, pero habló de poder silencioso, identidad y diseño con intención.
Rama Duwaji es arquitecta, creativa y una figura que ha sabido construir una imagen pública lejos de los clichés del cargo. Su estilo se caracteriza por líneas limpias, tonos neutros y una clara conciencia del contexto. No busca foco, pero siempre hay coherencia. Cada aparición construye una narrativa entre lo moderno, lo cool y estética con sentido.
Un look construido desde la precisión
Para la ceremonia íntima de juramento celebrada en las instalaciones del metro, Duwaji eligió un abrigo vintage de Balenciaga con cuello embudo, una pieza que combinó con shorts sartoriales negros de The Frankie Shop. Delicados pendientes vintage y botas con cordones deMiista completaron el look.
Un segundo paso hacia la narrativa
Horas después, para la ceremonia pública en City Hall Plaza, Duwaji volvió a redefinir el código del outfit institucional con otra pieza central: un abrigo marrón de cuello alto con detalles de piel sintética, diseñado por la creadora palestino-libanesa Cynthia Merhej (Renaissance Renaissance).
Esta segunda elección mantuvo la pulcritud del primer look, pero sumó calidez, sin perder autenticidad. Las botas se transformaron a un par café a juego, y los accesorios un par de hoops plateados que completaron el look, con un styling que fluye entre lo urbano y lo simbólico.
Moda con intención (más allá de lo visible)
Lo que distingue esta aparición no es únicamente la combinación de piezas con historia, archivo y diseño independiente, sino la lógica detrás de cada elección. Rama Duwaji optó por prendas prestadas y reutilizadas, una decisión que desplaza el foco del lujo como posesión hacia el lujo como uso. En un entorno donde todo comunica, apostar por la circulación de la moda y no por su acumulación revela una postura clara: consumir también es un acto cultural y ético.
Su forma de vestir no funciona como uniforme institucional, sino como un discurso visual consciente. Cada prenda conecta pasado y presente, tradición y mirada contemporánea, demostrando que el estilo puede ser una herramienta de representación política sin necesidad de consignas. En el cuerpo de una figura pública, la moda deja de ser neutral: se convierte en una manera de posicionarse frente al mundo.