Rama Duwaji, la primera dama de Nueva York, y los mensajes detrás de su look

¿Quién es Rama Duwaji?

Rama Duwaji es arquitecta, creativa y una figura que ha sabido construir una imagen pública lejos de los clichés del cargo. Su estilo se caracteriza por líneas limpias, tonos neutros y una clara conciencia del contexto. No busca foco, pero siempre hay coherencia. Cada aparición construye una narrativa entre lo moderno, lo cool y estética con sentido.

Rama Duwaji, creativa y primera Dama (David Dee Delgado/Getty Images)

Un look construido desde la precisión

Para la ceremonia íntima de juramento celebrada en las instalaciones del metro, Duwaji eligió un abrigo vintage de Balenciaga con cuello embudo, una pieza que combinó con shorts sartoriales negros de The Frankie Shop. Delicados pendientes vintage y botas con cordones de Miista completaron el look.

Un segundo paso hacia la narrativa

Horas después, para la ceremonia pública en City Hall Plaza, Duwaji volvió a redefinir el código del outfit institucional con otra pieza central: un abrigo marrón de cuello alto con detalles de piel sintética, diseñado por la creadora palestino-libanesa Cynthia Merhej (Renaissance Renaissance).

Rama Duwaji, la moda es política (Pool/Getty Images)

Esta segunda elección mantuvo la pulcritud del primer look, pero sumó calidez, sin perder autenticidad. Las botas se transformaron a un par café a juego, y los accesorios un par de hoops plateados que completaron el look, con un styling que fluye entre lo urbano y lo simbólico.