Moda

Pantalón sastre gris: cómo combinar la prenda en tendencia del momento

Seguramente ya viste que las tiendas y las fashionistas más top lo están llevando a todas partes. Desde cortes rectos, de tiro alto o wide leg, este pantalón será tu must para cualquier look.
mar 17 febrero 2026 02:32 PM
El pantalón gris es una prenda que de la sastrería clásica, pensada para su uso en looks formales o de oficina, o al menos, así fue su inicio. Su estructura y color da elegancia casi inmediata, pero esta vez, se combina con prendas más casuales y realmente la está rompiendo.

Con el paso de las temporadas, se ha reinterpretado con siluetas más amplias, cortes rectos y tiros altos para unirse a un mood mucho más effortless y para ser una de las estrellas de las tendencias de la temporada.

¿Cómo llevar pantalones grises según las tendencias?

Estilo acampanado

Los pantalones acampanados se caracterizan por ser de tiro alto y con un ajuste en la cadera. Son ideales si lo que buscas es estilizar la figura y alargar visualmente las piernas, creando una estética estructurada pero femenina.

Este tipo de corte es ideal para un look más casual. Literalmente, puedes llevarlo como unos jeans y combinarlo con una T-shirt básica, con loafers o unos sneakers para crear un contraste suave sin perder la estructura.

El pantalón sastre acampanado es ideal para redefinir la silueta clásica con una línea que alarga visualmente la figura y ayuda a crear sin perder estructura. (Pantalón Acampanado, $1,699, Estructura ZW Collection. www.zara.com)

Pantalón gris sastre recto

Este modelo tiene una silueta lineal con la caída uniforme que va desde la cadera hasta la pierna, que ayuda a mantener una proporción equilibrada y clásica. Es uno de los cortes más versátiles, ya que se adapta a diferentes niveles de formalidad y es ideal para llevar con prendas más relajadas.
Puedes llevarlo con prendas que ayuden a mantener la proporción visual de la silueta, como camisas estructuradas, o alguna prenda de punto ligera. También un suéter o un saco en contraste o al tono puede ser un gran aliado.

Considerado como un básico del tailoring, el pantalón gris en corte recto es ideal como punto de partida para tu look. (Pantalón sastre, $2,999, en mezcla de lana. www.stradivarius.com)

Estilo sastre baggy

Un pantalón con silueta amplia que va desde la cadera y tiene volumen en la pierna es el corte más relajado y contemporáneo del tailoring. Este es ideal si lo que buscas es un look con toques urbanos, que sea cómodo y de líneas menos marcadas. Funciona con prendas superiores que sean ajustadas o de estilo cropped. Llévalos con sneakers, loafers chunky y si quieres un estilo más minimalista combina con zapatillas, podrás jugar con las diferentes estéticas.

El pantalón sastre baggy reinterpreta la sastrería con una silueta amplia y relajada, y es ideal si lo que buscas es un look que combine estructura y comodidad. (Pantalón Sastre, $599, gris jaspeado. www2.hm.com)

Con maxi pinza

Los pantalones con maxipinzas tienen volumen desde la cintura, gracias a las pinzas frontales que generan pliegues y ayudan a crear una silueta amplia pero estructurada, definiendo la cintura con una caída relajada. Es perfecto equilibrio entre lo formal y la comodidad y sus mejores complementos son prendas ajustadas o bien fajadas, para resaltar la estructura de la cintura, y puedes estilizarlo con tacones de punta o bien con loafers si buscas algo más relajado.

Las maxi pinzas en un pantalón sastre son ideales para dar toques de volumen y movimiento, convirtiéndolo en una prenda contemporánea del tailoring. (Pantalón Maxi Dart, $849, con cinturón. www.stradivarius.com)

Conjunto sastre gris

El conjunto sastre gris es un clásico del tailoring que coordina en las dos prendas el mismo tejido, textura y tonalidad y si te encuentras una opción con chaleco ¡no la dejes ir! Es un trío ganador al instante.
Los conjuntos te permiten crear un look estructurado y visualmente coherente y formal que puede adaptarse a diferentes contextos. Funciona con camisas de líneas limpias, tops minimalistas y puedes jugar con el calzado y accesorios para adaptarlos a tu estilo.

El conjunto sastre gris es ideal como un básico sólido y atemporal del tailoring al que puedes acudir para cualquier tipo de formalidad, gracias a su estética contemporánea. (Blazer traje, $3,199, mezcla lana doble, Chaleco traje, $1,399, mezcla lana y pantalón traje, $1,599, mezcla doble lana. www.shop.mango.com)

