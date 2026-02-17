Pantalón sastre gris: cómo combinar la prenda en tendencia del momento

¿Cómo llevar pantalones grises según las tendencias?

Estilo acampanado

Los pantalones acampanados se caracterizan por ser de tiro alto y con un ajuste en la cadera. Son ideales si lo que buscas es estilizar la figura y alargar visualmente las piernas, creando una estética estructurada pero femenina.

Este tipo de corte es ideal para un look más casual. Literalmente, puedes llevarlo como unos jeans y combinarlo con una T-shirt básica, con loafers o unos sneakers para crear un contraste suave sin perder la estructura.

El pantalón sastre acampanado es ideal para redefinir la silueta clásica con una línea que alarga visualmente la figura y ayuda a crear sin perder estructura. (Pantalón Acampanado, $1,699, Estructura ZW Collection. www.zara.com)

Pantalón gris sastre recto

Este modelo tiene una silueta lineal con la caída uniforme que va desde la cadera hasta la pierna, que ayuda a mantener una proporción equilibrada y clásica. Es uno de los cortes más versátiles, ya que se adapta a diferentes niveles de formalidad y es ideal para llevar con prendas más relajadas.

Puedes llevarlo con prendas que ayuden a mantener la proporción visual de la silueta, como camisas estructuradas, o alguna prenda de punto ligera. También un suéter o un saco en contraste o al tono puede ser un gran aliado.