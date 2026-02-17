Pantalón sastre gris: cómo combinar la prenda en tendencia del momento

El pantalón gris es una prenda que de la sastrería clásica, pensada para su uso en looks formales o de oficina, o al menos, así fue su inicio. Su estructura y color da elegancia casi inmediata, pero esta vez, se combina con prendas más casuales y realmente la está rompiendo.
¿Cómo llevar pantalones grises según las tendencias?
Estilo acampanado
Los pantalones acampanados se caracterizan por ser de tiro alto y con un ajuste en la cadera. Son ideales si lo que buscas es estilizar la figura y alargar visualmente las piernas, creando una estética estructurada pero femenina.
Este tipo de corte es ideal para un look más casual. Literalmente, puedes llevarlo como unos jeans y combinarlo con una T-shirt básica, con loafers o unos sneakers para crear un contraste suave sin perder la estructura.
Pantalón gris sastre recto
Este modelo tiene una silueta lineal con la caída uniforme que va desde la cadera hasta la pierna, que ayuda a mantener una proporción equilibrada y clásica. Es uno de los cortes más versátiles, ya que se adapta a diferentes niveles de formalidad y es ideal para llevar con prendas más relajadas. Puedes llevarlo con prendas que ayuden a mantener la proporción visual de la silueta, como camisas estructuradas, o alguna prenda de punto ligera. También un suéter o un saco en contraste o al tono puede ser un gran aliado.
Publicidad
Estilo sastre baggy
Un pantalón con silueta amplia que va desde la cadera y tiene volumen en la pierna es el corte más relajado y contemporáneo del tailoring. Este es ideal si lo que buscas es un look con toques urbanos, que sea cómodo y de líneas menos marcadas. Funciona con prendas superiores que sean ajustadas o de estilo cropped. Llévalos con sneakers, loafers chunky y si quieres un estilo más minimalista combina con zapatillas, podrás jugar con las diferentes estéticas.
Con maxi pinza
Los pantalones con maxipinzas tienen volumen desde la cintura, gracias a las pinzas frontales que generan pliegues y ayudan a crear una silueta amplia pero estructurada, definiendo la cintura con una caída relajada. Es perfecto equilibrio entre lo formal y la comodidad y sus mejores complementos son prendas ajustadas o bien fajadas, para resaltar la estructura de la cintura, y puedes estilizarlo con tacones de punta o bien con loafers si buscas algo más relajado.
Publicidad
Conjunto sastre gris
El conjunto sastre gris es un clásico del tailoring que coordina en las dos prendas el mismo tejido, textura y tonalidad y si te encuentras una opción con chaleco ¡no la dejes ir! Es un trío ganador al instante. Los conjuntos te permiten crear un look estructurado y visualmente coherente y formal que puede adaptarse a diferentes contextos. Funciona con camisas de líneas limpias, tops minimalistas y puedes jugar con el calzado y accesorios para adaptarlos a tu estilo.