Outfits para Valentine's según la date que tengas

Un outfit para cada ocasión

Nos queda claro que no todas las citas de San Valentín son iguales, desde una coffee date, una cena, ir a un bar o plan en casa. Cada plan tiene su propia vibra y este 14 de febrero se caracteriza por planear un look de acuerdo a nuestro estilo y personalidad, que te dará comodidad y seguridad para disfrutar el plan, sea cual sea.

Algo coqueto para cenar

Una date para ir a cenar siempre tiene una vibra romántica, femenina y elegante. El look ideal para este plan se inspira en este vestido satinado rojo, con su silueta fluida que ayuda a dar un toque de movimiento, sin dejar de lado la comodidad, convirtiéndolo en la prenda perfecta.

Un vestido satinado en rojo es la prenda perfecta para una cena especial: femenino, elegante y cómodo para disfrutar tu date. (Vestido lencero, $1,199, combinado encaje. www.zara.com)

Un vestido con escote halter y con abertura en la pierna con detalles de encaje de la colección San Valentín de Zara es ideal si lo que buscas es un look pensado y elegante que te haga sentir segura durante tu date. Puedes optar por accesorios discretos y un makeup suave y natural, para que el vestido sea el protagonista de tu noche.

Little Black Dress en un bar

Este tipo de plan se caracteriza por ser coquetos, divertidos y relajados sin esfuerzo. Y el look ideal para esta date se inspira en un mini vestido, una apuesta segura para este tipo de planes.

Siendo un look ideal para disfrutar de tu date, puedes acompañarlo con accesorios sutiles, algunas zapatillas cómodas y un makeup más dramático que acompañe al vestido para que en conjunto sean el protagonista, sin dejar la comodidad de lado.