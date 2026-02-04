Azul cobalto, el color que las celebs llevan y es perfecto para tus accesorios

El azul cobalto no pasará desapercibido, pues es el tono ideal para elevar tu look sin importar la ocasión. ¿No nos crees? Es uno de los colores protagonistas en colecciones SS26 y marcas como Loewe, Celine, Chanel y Valentino nos lo dejan claro. Es un color que transmite presencia, seguridad y claridad.
Si lo usamos con intención, podremos hacerlo parte de nuestro outfit, ya sea con una prenda statement o como pieza clave, pero sobre todo en nuestros accesorios; aportaremos fuerza, claridad y energía creando un look con presencia. Te decimos cómo combinarlo.
¿Cómo llevar el azul cobalto en 2026?
En look monocromático
En el festival de cine de Zúrich, Dakota deslumbró con este look de Gucci diseñado por Demna. Se trató de un vestido azul cobalto con un corpiño de encaje translúcido con cuello y mangas largas, que generó visualmente una silueta fluida. La falda de tul con volumen y en capas fue la protagonista de este look.
En el photocall de Tron: Ares en París, Greta Lee lució un traje sastre de Luar de la temporada SS26, compuesto por un blazer estructurado de los hombros, cuello estilo mandarín con broche al cuello y unos cortes slim ceñidos a juego. Complementó este look con accesorios minimalistas para dar una estética más limpia y futurista.
En look deportivo
Kendall Jenner se apoderó del azul cobalto y lo llevó en su rutina del día a día: apostó por un look deportivo moderno de la marca Adanola (un top ajustado leggings a juego de corte high waist, que crea un efecto que alarga las piernas).
La modelo elevó su look marcando su estética con una gabardina color caqui y un suéter de rayas de la misma gama de color amarrado a la cintura. Un look intencionado y que funciona en la rutina diaria.
El tono de las it-girls
Un pop de color
El azul cobalto se ha apoderado también de los bolsas bajo la tendencia de que los accesorios dejan de ser neutros y pueden ser el protagonista de nuestro look. Un ejemplo es esta bolsa Skeleton Binder de la marca Off-White en azul cobalto, un accesorio que sin duda transforma un look básico
Un diseño hecho con piel y con el icónico Blinder Clip, sello de la marca, diseñado para llevar cruzado o de mano. Ideal si lo que buscas es una estética urbana pero con elegancia.
El azul cobalto también se posiciona como protagonista en los accesorios, cambiando por completo tu look, y estos tenis Palermo de la marca Puma son ideales si lo que buscamos es una vibra sport-chic. Un modelo con una silueta retro, suela clásica y detalles de satín en este tono azul llamativo será ideal para darle ese punto de impacto a tu outfit sin saturarlo.
El azul cobalto se ha transformado en un color con actitud y personalidad tanto en pasarelas como en el streetstyle; será perfecto para transmitir estilo, seguridad y presencia en cualquier ocasión. Este 2026 el azul será protagonista.