Azul cobalto, el color que las celebs llevan y es perfecto para tus accesorios

¿Cómo llevar el azul cobalto en 2026?

En look monocromático

En el festival de cine de Zúrich, Dakota deslumbró con este look de Gucci diseñado por Demna. Se trató de un vestido azul cobalto con un corpiño de encaje translúcido con cuello y mangas largas, que generó visualmente una silueta fluida. La falda de tul con volumen y en capas fue la protagonista de este look.

Dakota Johnson en un total look azul cobalto de gucci para el festival de cine en Zúrich.

(Kate Young, stylist de moda via instagram (@kateyoung ))

En el photocall de Tron: Ares en París, Greta Lee lució un traje sastre de Luar de la temporada SS26, compuesto por un blazer estructurado de los hombros, cuello estilo mandarín con broche al cuello y unos cortes slim ceñidos a juego. Complementó este look con accesorios minimalistas para dar una estética más limpia y futurista.

El traje sastre azul cobalto de Greta Lee que transmite poder, fuerza y futurismo. (Danielle Goldberg, stylist vía instagram (daniellegoldberg))

En look deportivo

Kendall Jenner se apoderó del azul cobalto y lo llevó en su rutina del día a día: apostó por un look deportivo moderno de la marca Adanola (un top ajustado leggings a juego de corte high waist, que crea un efecto que alarga las piernas).

La modelo elevó su look marcando su estética con una gabardina color caqui y un suéter de rayas de la misma gama de color amarrado a la cintura. Un look intencionado y que funciona en la rutina diaria.