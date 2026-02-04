Triangle scarf: Así puedes llevar la tendencia del 2026
Las triangle scarf se posicionan como una microtendencia del 2026, surgiendo del street style de ciudades como Madrid, París y Nueva York, y que ha conquistado a las it girls por su estética elegante, retro y práctica.
Los accesorios ocupan un lugar importante en todo look, estos detalles toman el protagonismo y son capaces de definir desde un estilo hasta toda una tendencia de una temporada dentro de la moda.
Como todo accesorio que eleva tu look, las triangle scarves no podrían quedarse fuera, posicionándose como una de las microtendencias que están surgiendo en la temporada de invierno en este 2026 , principalmente en ciudades como Madrid, París y Nueva York, y que han conquistado a las it girls y ya están siendo parte de sus looks de la temporada.
La microtendencia que amamos
Pero así como existen tendencias, también están las microtendencias, las cuales no llegan haciendo ruido, sino que aparecen en lugares estratégicos dentro del radar de la moda sin necesidad de alguna presentación y que terminan dominando el street style.
Su regreso con tal fuerza esta temporada se ve inspirado en las bandanas clásicas, pero en esta ocasión con una reinvención moderna y más versátil. Aportando calidez sin abultar, la triangle scarf se posiciona como el reemplazo de la bufanda tradicional de una manera más estética y que dará personalidad a tu look, ya que es más fácil de estilizar, ya sea que la lleves en el cuello, drapeada en algún outfit con un abrigo o suéter o bien como accesorio de pelo.
Nuestras celebs e it girls favoritas ya han tomado esta tendencia y la han hecho suya, siendo parte de sus looks desde lo más casual hasta lo formal. Estas chicas saben cómo llevar esta microtendencia en su día a día y se han convertido en nuestra inspo para llevarlas.
Cómo llevar la mascada en invierno
Bella Hadid
La modelo Bella Hadid es una de nuestras fashion icons en el street style; la modelo tiende más a crear tendencias en lugar de seguirlas, destacando su combinación de prendas de lujo con otras más modernas y urbanas e inclusive ha estado detrás del regreso de algunas tendencias como los pantalones capri, los corsés y las gafas geek.
Con este look, ella integra el triangle scarf como un detalle protagonista al llevarlo sujetado a la cintura, el cual le ayuda a dar textura y movimiento, dando un toque retro y relajado. Confirmándonos que ella juega con la libertad en cómo interpreta las tendencias y las lleva a su estilo personal.
Michelle Salas
La empresaria y creadora de contenido Michelle Salas se ha caracterizado por su estética inspirada en el lujo atemporal y por ser una de nuestras it girls mexicanas. Siguiendo tendencias en el mundo de la moda, Michelle también ha convertido el triangle scarf en un elemento clave de su clóset.
Para este look, ella optó por incorporarlo de una forma más clásica, llevándolo al cuello como acento principal en este conjunto monocromático, logrando un equilibrio entre la elegancia clásica y la frescura moderna.
Renata Notni
Renata Notni es una de las it girls con mayor presencia en la moda y el street style por su estilo, que se basa en una combinación entre lo experimental y moderno. La actriz apuesta por siluetas estructuradas, piezas de sastrería o prendas básicas que posteriormente reinterpreta y eleva con accesorios o bien jugando con diferentes texturas.
Este look es una clara referencia de su estilo personal: usando el triangle scarf como bandana y combinado con un sombrero estilo western, lo transforma en el punto focal de su look y nos demuestra que le encanta crear propuestas que sean atrevidas y modernas.
Nuestras it girls favoritas nos confirman que el estilo no está en solo seguir tendencias, sino en apropiarse de ellas, convirtiéndolo en un reflejo del estilo personal, identidad, y que nuestra propia personalidad puede hacer de cualquier accesorio que no pase desapercibido.