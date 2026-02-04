Triangle scarf: Así puedes llevar la tendencia del 2026

La microtendencia que amamos

Pero así como existen tendencias, también están las microtendencias, las cuales no llegan haciendo ruido, sino que aparecen en lugares estratégicos dentro del radar de la moda sin necesidad de alguna presentación y que terminan dominando el street style.

Su regreso con tal fuerza esta temporada se ve inspirado en las bandanas clásicas, pero en esta ocasión con una reinvención moderna y más versátil. Aportando calidez sin abultar, la triangle scarf se posiciona como el reemplazo de la bufanda tradicional de una manera más estética y que dará personalidad a tu look, ya que es más fácil de estilizar, ya sea que la lleves en el cuello, drapeada en algún outfit con un abrigo o suéter o bien como accesorio de pelo.

La bandana Hachiko de Kujten no es solo un accesorio, es el detalle que eleva tu look. (Grand bandana cachemire imprimé, $6750,HACHIKO ROUGE FLAG. www.kujten.com)

Nuestras celebs e it girls favoritas ya han tomado esta tendencia y la han hecho suya, siendo parte de sus looks desde lo más casual hasta lo formal. Estas chicas saben cómo llevar esta microtendencia en su día a día y se han convertido en nuestra inspo para llevarlas.