El estampado de Bambi, el animal print que veremos todo 2026

Atención amantes de los estampados, es momento de renovar su clóset y equiparlo con prendas que lleven el deer print. Hasta ahora nos ha encantado y amamos verlo en chamarras, pantalones y sobre todo en sets. Nos parece uno de los estampados más cool y versátiles que podremos ver este año.
Si a ti te encantan los estampados, pero nunca te has atrevido a usarlos, este es tu momento. El estampado Bambi es más sutil y puedes usarlo de diferentes maneras y adecuarlo a tu gusto sin necesidad de inclinarte totalmente por la estética del animal print. Quédate para ver que piezas con el deer print estarán en tendencia y como las puedes stylear.