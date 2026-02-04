Publicidad

Moda

El estampado de Bambi, el animal print que veremos todo 2026

Después de un 2025 lleno de diferentes estampados, este año le damos la bienvenida al deer print.
mié 04 febrero 2026 01:57 PM
deer.jpg
El estampado que estará de moda este 2026 (NASTYGAL DEER PRINT OVOID CHOPPED DENIM JACKET CREAM, £19.00, Pretty Little Thing, prettylittlething.com)

Atención amantes de los estampados, es momento de renovar su clóset y equiparlo con prendas que lleven el deer print. Hasta ahora nos ha encantado y amamos verlo en chamarras, pantalones y sobre todo en sets. Nos parece uno de los estampados más cool y versátiles que podremos ver este año.

Si a ti te encantan los estampados, pero nunca te has atrevido a usarlos, este es tu momento. El estampado Bambi es más sutil y puedes usarlo de diferentes maneras y adecuarlo a tu gusto sin necesidad de inclinarte totalmente por la estética del animal print. Quédate para ver que piezas con el deer print estarán en tendencia y como las puedes stylear.

El deer print es el nuevo estampado obligatorio

Este estampado no es ninguna novedad, pues lo hemos visto en pasarelas como Ferragamo, Tory Burch, Burberry y Schiaparelli. Pero ahora, ha llegado a las tendencias de street style y parece que no irá a ningún lado, pues es un básico que se puede combinar fácilmente.

Copenhagen str F26 0006.jpg
El deer print estará en todo tipo de prendas y accesorios, tenlo por seguro. (Spotlight)

La clave para usar cualquier animal print y tener éxito es pensar en él como un neutral, de esta forma podrás usarlo con variedad de tonos, otros estampados y tendrás menos miedo a fallar en el intento.

Copenhagen str F26 0310.jpg
El estampado de animal print que no irá a ningún lado. (Spotlight)

Tres piezas para incluir en tu clóset

Chamarra

Una de las prendas que puedes incluir en tu clóset para seguir la estética del deer print, es una chamarra con este estampado. La puedes stylear con unos jeans straight fit, blusa blanca y botas negras, logrando un contraste entre el café y el negro de las botas que se ve muy chic. Eleva este look con accesorios de tu preferencia, como anillos y aretes chunky.

(Obligatorio)
Una chamarra que le da un toque especial a cualquier outfit (Palace Type P Jacket Deer Print, $8,160, Gallery, gallerycdmx.com)

Pantalones

Una prenda con este estampado puede ser el statement piece de tu outfit, logrando un look increíble y lleno de personalidad. Los pantalones con deer print son una excelente opción que puedes combinar con prendas mas simples y de cualquier color, ya sea una tank top blanca o una blusa baby blue si te gusta arriesgar un poco más.

deer 2.jpg
Los pantalones con el estampado más cool (NASTYGAL DEER PRINT DENIM BARREL LEG JEAN CREAM, £13.00, Pretty Little Thing, prettylittlething.com)

Bolsa

Un buen accesorio no puede faltar dentro de esta tendencia y una bolsa con estampado bambi es de las mejores compras que puedes hacer si quieres darle un toque especial y chic a tus looks. Ya sea una bolsa mini o grande, que puedes utilizar en tu día a día y llevar esta estética al máximo. Complementa tus outfits con esta pieza, dándole un plus a todos tus atuendos.

deer 3.jpg
Esta bolsa con deer print puede ser el statement piece que estabas buscando (DEER PRINT REAL LEATHER SHOULDER BAG, £36.40, Pretty Little Thing, prettylittlething.com)
PORTADA (3).jpg
Tags

Ropa Moda

