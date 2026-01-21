Publicidad

Moda

La pieza obligatoria en cualquier clóset son los jeans, estos son tendencia este 2026

Los jeans son esa prenda básica y versátil que nunca falla y, este año, las siluetas se convierten en las protagonistas con una paleta de color que nos ayudará a elevar nuestro look
mié 21 enero 2026 06:09 PM
Denim
Las tendencias apuntan a que el denim no se irá a ninguna parte. (Zara.com, Getty Images)

Los jeans buscan adaptarse a los distintos estilos de vida y su versatilidad los convierte en la pieza clave de nuestro clóset.

Los jeans se han convertido en el punto de partida de cualquier look, son esa prenda que puede transformarse de acuerdo según los lleves: desde planes casuales hasta más formales, integrando diferentes accesorios o jugando con las siluetas. Invertir en unos buenos jeans es una decisión inteligente ; pueden mantenerse relevantes temporada tras temporada. Estos se reinventan a través de las tendencias, cortes y lavados, demostrando que siempre van a prevalecer en todo clóset, siendo ese aliado silencioso que siempre se adapta al mood.

Te compartimos los jeans que no deberán faltar en tu armario este 2026

Jeans Rectos

Un corte clásico y atemporal que nunca falla y se mantiene vigente por versatilidad al momento de adaptarlo a los distintos estilos. Su estructura nos ayuda a crear una silueta equilibrada y a estilizar las piernas sin esfuerzo. Son ideales para looks casuales y se llevan bien con prendas estructuradas.

jeans
Los jeans rectos son perfectos y versátiles, pues puedes usarlos en muchas ocasiones. (Jeans straight tiro alto cintura cruzada, $899, Zara, www.zara.com)

Baggy Jeans

Estos jeans se caracterizan por su corte holgado desde la cadera, ya sean de tiro medio o alto. Uno de los favoritos, ya que aportan comodidad sin perder el estilo; son ideales para los estilos urbanos y puedes jugar con contrastes ajustados o en capas para elevarlos.

Baggy Jeans.png
Los baggy jeans son la mejor opción, si lo que buscas es un estilo urbano. (TRF mid rise, $999, Barrel jeans www.zara.com)

Wide leg

Un corte ideal si lo que buscamos es estilizar, equilibrando las proporciones corporales, gracias a su tiro alto y corte recto y suelto que va desde la cadera, alargando visualmente la silueta. Estos jeans son ideales si lo que buscas es tener un look elegante, moderno o contemporáneo.

Wide leg.png
Los wide leg cuentan con una silueta que aporta presencia y movimiento en tu look. (Jeans Wide leg, $1,499; tiro bajo. www.mango.com)

Jeans Acampanados

Ajustados de la cadera y muslos, con una apertura gradual en la parte baja, este corte es ideal para alargar visualmente las piernas y ayuda a estilizar la figura. Son ideales para llevarlos con tacones o plataformas. Con su toque retro los convierte en una pieza clave en tendencia.

Jeans acampanados.png
La inspiración retro de los jeans acampanados, los convierte en una prenda que se reinterpreta constantemente. (Pantalón Vaquero, $3,090, flare. www.desigual.com)

Jeans bootcut

Estos jeans fueron diseñados originalmente para llevar con botas, se ajustan desde la cadera hasta la rodilla y tienen una ligera apertura en el bajo. Son unos jeans con carácter, atemporales y versátiles, los cuales nos pueden ayudar a crear un balance visual favorecedor; son ideales si buscas un look moderno.

Jeans Bootcut
Los bootcut con su estética atemporal los convierte en una opción práctica para distintos contextos y estilos. (Jeans Flare, $1,599, tiro bajo. www.mango.com)

La paleta de color que acompañará al denim se mueve entre azules clásicos como el azul índigo y otros tonos atemporales, combinando con otros tonos como tierras o más luminosos y neutros como el blanco, inspirado en el color del año, Cloud Dancer. Ellos facilitan la creación de un look equilibrado, relajado y con intención.

Paris .jpg
El denim es el statement que necesitas este 2026. (Vincenzo Grillo)

Este año, experimentar y elegir correctamente cada prenda nos permitirá construir una estética más elevada e intencional, que nos ayudará a comunicar nuestra personalidad sin dejar de lado la moda.

PORTADA (3).jpg
Portada Quien Octubre 25

