La pieza obligatoria en cualquier clóset son los jeans, estos son tendencia este 2026

Los jeans buscan adaptarse a los distintos estilos de vida y su versatilidad los convierte en la pieza clave de nuestro clóset.

Los jeans se han convertido en el punto de partida de cualquier look, son esa prenda que puede transformarse de acuerdo según los lleves: desde planes casuales hasta más formales, integrando diferentes accesorios o jugando con las siluetas. Invertir en unos buenos jeans es una decisión inteligente ; pueden mantenerse relevantes temporada tras temporada. Estos se reinventan a través de las tendencias, cortes y lavados, demostrando que siempre van a prevalecer en todo clóset, siendo ese aliado silencioso que siempre se adapta al mood.