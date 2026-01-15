Las bolsas que te salvarán la vida este 2026

Con mucha personalidad

Una de las características favoritas de este modelo de Miu Miu es su diseño relajado y sin estructura de forma intencional. Es una bolsa que va de la mano con la estética natural y el lujo silencioso. Además amamos que puedes decorarlo con charms y accesorios para darle ese toque personal que nadie más tendrá.

Una bolsa "messy" perfecta para el día a día. (Bolso Aventure de napa, 4,300 USD, Miu Miu, www.miumiu.com)

La de las chicas cool

Las bolsas bowling se caracterizan por su base ancha y plana y redondeada. Una bolsa versátil e ideal para el uso diario en oficina o en un plan fuera de ella, ya que nos brinda un equilibrio y orden visual en nuestro look.

Amamos que podemos jugar con la formalidad y versatilidad de esta bolsa. (Bolso bowling charm, $1,599, Mango, www.mango.com)

La que viene en fuerte tendencia

Una bolsa que refleja lujo y estética visualmente, ya que se caracteriza por su diseño inspirado en los estilos de los 90. Con estructuras más definidas y por tener dimensiones más anchas que altas, pero sigue siendo versátil, minimalista y práctica para el uso diario.

Una de las bolsas más cool en este formato y más originales. (Bolso OnTheGo East West, $69,500, Louis Vuitton, www.louisvuitton.com)

Este año, los bolsas nos apuestan a no solo ser una elección de diseño, sino también de uso real y funcional. Sin dejar de lado nuestro estilo y las tendencias. Convirtiéndolas en esa pieza que está pensada para elevar y acompañar nuestra vestimenta.