Las bolsas que te salvarán la vida este 2026

La mejor aliada de una chica es su bolsa, y es que la elección de este accesorio puede revelar más sobre su personalidad y estilo. Las bolsas son como esa amiga confidencial que nunca puede faltar, y está presente en nuestra rutina diaria : desde ir al trabajo, una salida con amigas, una date o ir de compras.
Durante el transcurso del año podemos visualizar diferentes modelos, texturas y colores que abundan en los diferentes estilos de bolsas. Sin embargo, algunas se establecen como básicas gracias a su versatilidad. Por ello te compartimos las bolsas que no deben faltar en tu clóset y que te salvarán la vida este 2026.