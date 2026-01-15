Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Las bolsas que te salvarán la vida este 2026

Cuando se trata de vestir, los accesorios son el complemento ideal para elevar nuestro look y crear una historia con nuestro estilo personal. La clave esta en la elección correcta de nuestra bolsa.
jue 15 enero 2026 02:44 PM
(Obligatorio)
Las bolsas que te salvarán la vida todo el 2026

La mejor aliada de una chica es su bolsa, y es que la elección de este accesorio puede revelar más sobre su personalidad y estilo. Las bolsas son como esa amiga confidencial que nunca puede faltar, y está presente en nuestra rutina diaria : desde ir al trabajo, una salida con amigas, una date o ir de compras.

Durante el transcurso del año podemos visualizar diferentes modelos, texturas y colores que abundan en los diferentes estilos de bolsas. Sin embargo, algunas se establecen como básicas gracias a su versatilidad. Por ello te compartimos las bolsas que no deben faltar en tu clóset y que te salvarán la vida este 2026.

Publicidad

La bolsa a la que le cabe todo

Las bolsas XL se han establecido como una de los favoritas de muchas por su gran tamaño y capacidad. Son funcionales y versátiles para llevar todo lo necesario al trabajo, universidad o incluso el gimnasio, sin perder el estilo ni la elegancia. Una de las favoritas es Le Pliage de Longchamp, una bolsa básica, atemporal, práctica y resistente, que viene en una variedad de colores, perfecta para cualquier ocasión.

Le Pliage original Longchamp
Una bolsa perfecta para esos días donde necesitas versatilidad y que quepa todo. (Le Pliage, $3,989, Longchamp, www.longchamp.com)

La clásica de clásicas

Esta es una bolsa que se caracteriza por tener una estética limpia y atemporal gracias a su diseño compacto y estilizado. Es ideal si lo que buscamos es tener libertad de movimiento. Esta bolsa de Massimo Dutti con textura aterciopelada da una vibe relajada y atemporal, que la hace una pieza muy versátil e ideal para elevar tu look en el plan que la quieras utilizar.

Massimo Dutti
El shoulder bag nunca pasará de moda. (Shoulder bag aterciopelado, $3,295, Massimo Dutti, www.massimodutti.com)

Publicidad

Con mucha personalidad

Una de las características favoritas de este modelo de Miu Miu es su diseño relajado y sin estructura de forma intencional. Es una bolsa que va de la mano con la estética natural y el lujo silencioso. Además amamos que puedes decorarlo con charms y accesorios para darle ese toque personal que nadie más tendrá.

Bolso Aventure de napa Miu Miu
Una bolsa "messy" perfecta para el día a día. (Bolso Aventure de napa, 4,300 USD, Miu Miu, www.miumiu.com)

La de las chicas cool

Las bolsas bowling se caracterizan por su base ancha y plana y redondeada. Una bolsa versátil e ideal para el uso diario en oficina o en un plan fuera de ella, ya que nos brinda un equilibrio y orden visual en nuestro look.

Bolso Bowling
Amamos que podemos jugar con la formalidad y versatilidad de esta bolsa. (Bolso bowling charm, $1,599, Mango, www.mango.com)

La que viene en fuerte tendencia

Una bolsa que refleja lujo y estética visualmente, ya que se caracteriza por su diseño inspirado en los estilos de los 90. Con estructuras más definidas y por tener dimensiones más anchas que altas, pero sigue siendo versátil, minimalista y práctica para el uso diario.

East West de Louis Vuitton
Una de las bolsas más cool en este formato y más originales. (Bolso OnTheGo East West, $69,500, Louis Vuitton, www.louisvuitton.com)

Este año, los bolsas nos apuestan a no solo ser una elección de diseño, sino también de uso real y funcional. Sin dejar de lado nuestro estilo y las tendencias. Convirtiéndolas en esa pieza que está pensada para elevar y acompañar nuestra vestimenta.

Pantone
Cloud Dancer es el color del año y así puedes llevarlo Cloud Dancer: el color del año establecido por Pantone para este 2026 es un tono blanco suave, etéreo y versátil que simboliza la calma, pero que a su vez busca transmitir relajación, concentración y creatividad. 

Publicidad

Tags

Totebag Accesorios bolsos

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad