Room 333: el bazar en la ciudad que no te puedes perder este fin de semana largo

¿Cuándo y dónde es el Bazar Room 333?

Si te interesa el diseño local, lifestyle contemporáneo y vivir experiencias con identidad, Room 333 está hecho para ti.

Esta edición contará con una temática de coffee party, que será un tipo de encuentro social a través del café y experiencias donde el diseño, la música y la gastronomía se fusionan para brindar un ambiente cálido y relajado. Lo que se busca con esta temática es dejar a lado el alcohol y la noche, para dar entrada a una experiencia diurna que sea auténtica y consciente.

Bahía Magdalena 88 en la Colonia Anzures sera el punto de encuentro del arte mexicano el 31 de enero y el 01 de febrero. Justo cuando nuestra ciudad estará de lo más tranquila tú puedes conocer más moda, diseño, música y gastronomía. Amarás este momento para conectar con marcas que representan a nuestro país y que promueven el brand awareness.

Si te encanta la moda, el diseño y la gastronomía, Room 333 es para ti (Cortesía)

Este showroom-bazar cuenta con una curaduría de más de 60 marcas mexicanas y una selección perfectamente planeada para sorprender a todos los asistentes. La mezcla del ambiente, con la temática y los emprendimientos seleccionados te darán una experiencia única, tanto visual como sensorial.