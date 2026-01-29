Room 333: el bazar en la ciudad que no te puedes perder este fin de semana largo

Este es el lugar perfecto para enamorarte de nuevos proyectos mexicanos, pasar un buen rato con amigos y hasta escuchar buena música. Prepara tu agenda y haz espacio en tu casa, porque te apostamos que vas a querer comprar todo.
¿Cuándo y dónde es el Bazar Room 333?
Si te interesa el diseño local, lifestyle contemporáneo y vivir experiencias con identidad, Room 333 está hecho para ti.
Esta edición contará con una temática de coffee party, que será un tipo de encuentro social a través del café y experiencias donde el diseño, la música y la gastronomía se fusionan para brindar un ambiente cálido y relajado. Lo que se busca con esta temática es dejar a lado el alcohol y la noche, para dar entrada a una experiencia diurna que sea auténtica y consciente.
Bahía Magdalena 88 en la Colonia Anzures sera el punto de encuentro del arte mexicano el 31 de enero y el 01 de febrero. Justo cuando nuestra ciudad estará de lo más tranquila tú puedes conocer más moda, diseño, música y gastronomía. Amarás este momento para conectar con marcas que representan a nuestro país y que promueven el brand awareness.
Este showroom-bazar cuenta con una curaduría de más de 60 marcas mexicanas y una selección perfectamente planeada para sorprender a todos los asistentes. La mezcla del ambiente, con la temática y los emprendimientos seleccionados te darán una experiencia única, tanto visual como sensorial.
En esta tercera edición de Room 333, además de poder apreciar la creatividad mexicana, también podrás descubrir algunos de tus talentos, por ejemplo puedes ser parte del estudio xylvr y participar en su taller de joyería que tendrán dentro de este bazar.
Y si ya lo tuyo es aprender cosas nuevas, puedes formar parte del taller de velas artesanales, impartido por CG Candles. Y apreciar el museo de Bicicletas Vintage de FMB12 A.C.
Más que simples puntos de venta, estos bazares y esta forma de apoyar a las marcas locales se han convertido en espacios para aprender a consumir moda y arte de una forma más consciente y auténtica. Aquí, encontrarás piezas con un proceso de cuidado y muchas veces, único. Recuerda que comprar local es un forma de apoyo al talento emergente, a la economía creativa y a nuevas narrativas de estilo.