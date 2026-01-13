Tendencias 2026: piezas de moda en las que realmente vale la pena invertir

El 2026 arranca con una consigna clara en el mundo del estilo: comprar menos, pero comprar mejor. Las marcas y celebridades están apostando por piezas statement que resisten el paso del tiempo, funcionan entre temporadas y elevan cualquier look con la mínima intención.
Desde bolsas icónicas que ya comienzan a perfilarse como futuras clásicas, hasta texturas y siluetas que dominan pasarelas y alfombras rojas, este año nos invita a invertir en moda que además de tendencia, promete permanencia.
Publicidad
El it-bag francés que dominará 2026
Durante la Fashion Week en París, el Paddington de Chloé fue devuelto a la escena: lo rescataron editoras y stylists de sus archivos para transformarlo en un personaje mudo del street style. La maison francesa lo volvió a poner en la lista de bolsas que no solo se portan, sino que también se transmiten como herencia gracias a su actitud effortless. No es una moda, es algo permanente.
El estampado timeless
El estampado de leopardo también está volviendo a tomar terreno. En las colecciones Resort mostradas en Nueva York, con firmas como Alaïa, Ferragamo y Kors reinterpretando el estampado en chaquetas suaves, vestidos de satén y complementos en este print. Su versatilidad lo vuelve irresistible: funciona como neutro, ilumina looks monocromáticos y aporta un guiño de audacia sin caer en el maximalismo. El leopardo nunca es pasajero, simplemente decide cuándo volver al centro de la conversación.
Publicidad
Entre las piezas contemporáneas
El Brooklyn de Coach se posiciona como una elección discreta y acertada. Visto en manos de celebridades como Bella Hadid, la bolsa conquistó por su estructura precisa y su funcionalidad elegante. Coach ha perfeccionado ese equilibrio entre lo cotidiano y lo sofisticado: bolsas que se sienten modernas, pero que resisten el tiempo y el uso. El Brooklyn es de esos accesorios que elevan un look sin pedir permiso.
Las botas slouchy confirman su permanencia
Las vimos primero en presentaciones Pre-Fall con Isabel Marant, Khaite y The Row, desde entonces se convirtieron en una pieza clave para vestidos fluidos y faldas midi. Su silueta relajada aporta movimiento y resta rigidez a las proporciones, logrando ese efecto “parisino sin esfuerzo” que tanto se persigue y tan pocos logran.
Publicidad
El underwear del nuevo minimalismo
El fenómeno SKIMS continúa siendo tendencia en todo el mundo. La marca ha trascendido el loungewear para convertirse en la nueva definición de básicos de lujo accesible. Bodies impecables, vestidos que se ajustan como segunda piel y sets que funcionan del estudio al aeropuerto sin perder estética. Lo que comenzó como comodidad ahora es un estilo de vida.
El abrigo furry reclama protagonismo absoluto
Su regreso comenzó en las colecciones Pre-Fall, con firmas como Prada y Ferragamo apostando por versiones oversize en de diferentes texturas y colores, terminó consolidándose en el street style. Kylie Jenner pasandeando con el en las calles Los Ángeles y Bella Hadid en un look minimalista con jeans rectos, confirmando su versatilidad entre el glamour editorial y el effortless cotidiano.
En México, las versiones más luxe se encuentran en Palacio de Hierro y Farfetch, mientras que opciones más accesibles aparecen en Massimo Dutti, Mango y Zara.