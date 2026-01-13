Tendencias 2026: piezas de moda en las que realmente vale la pena invertir

El it-bag francés que dominará 2026

Durante la Fashion Week en París, el Paddington de Chloé fue devuelto a la escena: lo rescataron editoras y stylists de sus archivos para transformarlo en un personaje mudo del street style. La maison francesa lo volvió a poner en la lista de bolsas que no solo se portan, sino que también se transmiten como herencia gracias a su actitud effortless. No es una moda, es algo permanente.

Quiet luxury al estilo Chloé: un bolso minimal, funcional y eternamente chic. (Vía Instagram @chloe)

El estampado timeless

El estampado de leopardo también está volviendo a tomar terreno. En las colecciones Resort mostradas en Nueva York, con firmas como Alaïa, Ferragamo y Kors reinterpretando el estampado en chaquetas suaves, vestidos de satén y complementos en este print. Su versatilidad lo vuelve irresistible: funciona como neutro, ilumina looks monocromáticos y aporta un guiño de audacia sin caer en el maximalismo. El leopardo nunca es pasajero, simplemente decide cuándo volver al centro de la conversación.