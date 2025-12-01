Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Trend Alert: El chaleco es la prenda clave del invierno 2025

Minimalista, versátil y sofisticado. El chaleco es la pieza que pasó de ser funcional a convertirse en el nuevo básico cool del clóset con el poder de transformar cualquier look.
lun 01 diciembre 2025 01:01 PM
chalecos FW25.jpg
Hay un chaleco para cada estilo y para cada mood. (Spotlight)

Como cada temporada, el steetstyle dicta sus reglas y este año los chalecos son el must absoluto. Además de ser cómodos y prácticos, se adaptan a todos los estilos: minimalista, effortless, clásico o contemporáneo.

Desde propuestas boho con bordado o el de pelo, hasta toques cowboy o siluetas de piel súper chic, estos son los chalecos que realmente importan este otoño. Toma nota porque vas a querer usar uno todos los días.

Publicidad

Chaleco de pelo

El chaleco de pelo domina la temporada. Es cálido, glam y perfecto para sumar textura. Además, lo puedes combinar con todo: vestidos boho, faldas de cuadros, jeans rectos o incluso athleisure. Es la pieza statement que eleva cualquier outfit sin esfuerzo.

Milano str F25 0660.jpg
Ideal para estos días fríos en los que quieres brillar sin perder comodidad. (Francesca Babbi)

Chaleco de piel

Si amas las bikers, el chaleco de piel es para ti: atemporal pero con carácter. Es uno de los favoritos del streetstyle porque tiene mucha personalidad. Las insiders lo llevan sobre camisas, con pantalones sastre o incluso con faldas midi para un contraste moderno.

Copenhagen str S26 0039.jpg
El favorito del streetstyle. (VALENTINA VALDINOCI)

Chaleco acolchado

El chaleco acolchado ha logrado trascender las tendencias. Su secreto está en la versatilidad: funciona en looks formales y casuales. Las más clásicas apuestan por jeans y pantalones sastre con blusas románticas; las más atrevidas juegan con capas, texturas y proporciones, mezclándolo con knitwear, faldas cargo o vestidos ligeros.

London str S26 0275.jpg
Funcional y cool. (Valentina Valdinoci)

Publicidad

Chaleco cowboy

El western sigue muy presente y el chaleco cowboy es el protagonista. El chaleco de ante con flecos, tachas o bordados se convirtió en un favorito de las celebs por su effortless vibe. Llévalo con denim, botas altas o faldas fluidas para un look súper fashion.

London str F25 1135.jpg
Estética western on point. (Francesca Babbi)

Chaleco de punto

El cozy elegante. El chaleco de punto es esa mezcla perfecta entre confort y estética. Suave, ligero y muy cool. Funciona encima de camisas clásicas, con pantalones rectos, o encima de vestidos para crear un layering sutil sin perder armonía.

Paris str S26 0305.jpg
El knitwear del momento. (Vincenzo Grillo)

También puede ser el protagonista absoluto del look si lo llevas como top. Es el tipo de prenda que te permite experimentar sin renunciar a la comodidad.

I am genuinely thrilled to share this collection I designed for @barbour with you. My top fave s.jpg
Cozy pero chic. (Vía Instagram (@alexachung))

Chaleco bordado

La estética boho vuelve, y con ella, los chalecos bordados. Son delicados, artesanales y perfectos para darle un toque artístico al look. Combínalos con vestidos fluidos, pantalones rectos o incluso shorts con medias para una mezcla más cute. Para un look más sofisticado puedes buscar chalecos bordados tipo tweed o con aplicaciones más elegantes.

Paris HC str F25 0774.jpg
Bordados delicados que elevan el look. (Francesca Babbi)
SaintLaurent2025
¿Quién es quién en el mundo de la moda y el lujo? Esta es la lista de las marcas más populares del 2025 Saint Laurent en la cima dejando muy a bajo a PRADA y Miu Miu que estuvieron en el top de lista de las marcas más populares más de una vez.

Publicidad

Tags

Moda Temporada Otoño-Invierno Street style

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad