Trend Alert: El chaleco es la prenda clave del invierno 2025

Desde propuestas boho con bordado o el de pelo, hasta toques cowboy o siluetas de piel súper chic, estos son los chalecos que realmente importan este otoño. Toma nota porque vas a querer usar uno todos los días.
Chaleco de pelo
El chaleco de pelo domina la temporada. Es cálido, glam y perfecto para sumar textura. Además, lo puedes combinar con todo: vestidos boho, faldas de cuadros, jeans rectos o incluso athleisure. Es la pieza statement que eleva cualquier outfit sin esfuerzo.
Chaleco de piel
Si amas las bikers, el chaleco de piel es para ti: atemporal pero con carácter. Es uno de los favoritos del streetstyle porque tiene mucha personalidad. Las insiders lo llevan sobre camisas, con pantalones sastre o incluso con faldas midi para un contraste moderno.
Chaleco acolchado
El chaleco acolchado ha logrado trascender las tendencias. Su secreto está en la versatilidad: funciona en looks formales y casuales. Las más clásicas apuestan por jeans y pantalones sastre con blusas románticas; las más atrevidas juegan con capas, texturas y proporciones, mezclándolo con knitwear, faldas cargo o vestidos ligeros.
Chaleco cowboy
El western sigue muy presente y el chaleco cowboy es el protagonista. El chaleco de ante con flecos, tachas o bordados se convirtió en un favorito de las celebs por su effortless vibe. Llévalo con denim, botas altas o faldas fluidas para un look súper fashion.
Chaleco de punto
El cozy elegante. El chaleco de punto es esa mezcla perfecta entre confort y estética. Suave, ligero y muy cool. Funciona encima de camisas clásicas, con pantalones rectos, o encima de vestidos para crear un layering sutil sin perder armonía.
También puede ser el protagonista absoluto del look si lo llevas como top. Es el tipo de prenda que te permite experimentar sin renunciar a la comodidad.
Chaleco bordado
La estética boho vuelve, y con ella, los chalecos bordados. Son delicados, artesanales y perfectos para darle un toque artístico al look. Combínalos con vestidos fluidos, pantalones rectos o incluso shorts con medias para una mezcla más cute. Para un look más sofisticado puedes buscar chalecos bordados tipo tweed o con aplicaciones más elegantes.