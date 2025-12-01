Trend Alert: El chaleco es la prenda clave del invierno 2025

Chaleco cowboy

El western sigue muy presente y el chaleco cowboy es el protagonista. El chaleco de ante con flecos, tachas o bordados se convirtió en un favorito de las celebs por su effortless vibe. Llévalo con denim, botas altas o faldas fluidas para un look súper fashion.

Estética western on point. (Francesca Babbi)

Chaleco de punto

El cozy elegante. El chaleco de punto es esa mezcla perfecta entre confort y estética. Suave, ligero y muy cool. Funciona encima de camisas clásicas, con pantalones rectos, o encima de vestidos para crear un layering sutil sin perder armonía.

El knitwear del momento. (Vincenzo Grillo)

También puede ser el protagonista absoluto del look si lo llevas como top. Es el tipo de prenda que te permite experimentar sin renunciar a la comodidad.

Cozy pero chic. (Vía Instagram (@alexachung))

Chaleco bordado

La estética boho vuelve, y con ella, los chalecos bordados. Son delicados, artesanales y perfectos para darle un toque artístico al look. Combínalos con vestidos fluidos, pantalones rectos o incluso shorts con medias para una mezcla más cute. Para un look más sofisticado puedes buscar chalecos bordados tipo tweed o con aplicaciones más elegantes.