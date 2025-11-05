Él es Zohran Mamdani, primer alcalde musulmán de Nueva York

¿Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York?

Nacido en Uganda, Zohran Mamdani es hijo de Mira Nair, una cineasta y de Mahmood Mamdani, un académico, ambos de ascendencia india. Creció en Kampala, Uganda hasta que a los 5 años su familia se mudó a Sudáfrica. Dos años después, a la edad de 7, finalmente llegó a la ciudad de la que hoy es alcalde, Nueva York.

Zohran Mamdani estudió la licenciatura en Estudios Africanos en el Bowdoin College ubicado en Maine, Estados Unidos. Su primer trabajo fue como consejero en prevención de ejecuciones hipotecarias para ayudar a personas de escasos recursos a mantener sus hogares ante notificaciones de desalojo.

Aunque Zohran Mamdani nació en Uganda, ha vivido en Nueva York, Estados Unidos desde los 7 años. (Getty Images)

La carrera musical de Zohran Mamdani

Un dato muy poco conocido del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es que incursionó en la industria musical bajo el pseudónimo de Young Cardamom y compuso algunas canciones de hip-hop y rap como Kanda (Chap Chap), #1 Spice o Nani.

Zohran Mamdani se convierte en político

Su incursión al mundo de la política comenzó en 2020 cuando fue elegido como miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York para representar a más de 100,000 personas que viven en el condado de Queens. En octubre de 2024, anunció su lanzamiento como candidato por la alcaldía de Nueva York.

Las propuestas que llevaron a la victoria a Zohran Mamdani se relacionan con aumentar los impuestos a las personas con mayor poder adquisitivo, ofrecer transporte público, evitar que las rentas de viviendas incrementen e incluso dar servicio de guarderías gratuitas. El mismo Mamdani se ha autonombrado un socialista demócrata.