A sus 34 años, Zohran Mamdani se ha convertido en el primer alcalde musulmán y el más joven en la historia de la ciudad más grande de Estados Unidos, Nueva York después de ganar las elecciones con un 50.4% de votos. Su esposa, Rama Duwaji, quien también es musulmana, es una ilustradora y activista que apoyó la campaña electoral de su marido.
Él es Zohran Mamdani, primer alcalde musulmán de Nueva York
¿Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York?
Nacido en Uganda, Zohran Mamdani es hijo de Mira Nair, una cineasta y de Mahmood Mamdani, un académico, ambos de ascendencia india. Creció en Kampala, Uganda hasta que a los 5 años su familia se mudó a Sudáfrica. Dos años después, a la edad de 7, finalmente llegó a la ciudad de la que hoy es alcalde, Nueva York.
Zohran Mamdani estudió la licenciatura en Estudios Africanos en el Bowdoin College ubicado en Maine, Estados Unidos. Su primer trabajo fue como consejero en prevención de ejecuciones hipotecarias para ayudar a personas de escasos recursos a mantener sus hogares ante notificaciones de desalojo.
La carrera musical de Zohran Mamdani
Un dato muy poco conocido del nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, es que incursionó en la industria musical bajo el pseudónimo de Young Cardamom y compuso algunas canciones de hip-hop y rap como Kanda (Chap Chap), #1 Spice o Nani.
Zohran Mamdani se convierte en político
Su incursión al mundo de la política comenzó en 2020 cuando fue elegido como miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York para representar a más de 100,000 personas que viven en el condado de Queens. En octubre de 2024, anunció su lanzamiento como candidato por la alcaldía de Nueva York.
Las propuestas que llevaron a la victoria a Zohran Mamdani se relacionan con aumentar los impuestos a las personas con mayor poder adquisitivo, ofrecer transporte público, evitar que las rentas de viviendas incrementen e incluso dar servicio de guarderías gratuitas. El mismo Mamdani se ha autonombrado un socialista demócrata.
¿Quién es Rama Duwaji, la nueva ‘primera dama’ de Nueva York’?
Rama Duwaji nació en Houston, Texas, aunque se mudó a Dubai desde los 9 años, lugar donde permaneció hasta que regresó a Estados Unidos a estudiar la universidad. Su familia, al igual que la de su esposo Zohran Mamdani, es musulmana, aunque en el caso de Rama su ascendencia es siria.
La nueva ‘primera dama’ de Nueva York estudió la licenciatura en Bellas Artes con enfoque en las Artes de Comunicación en la Universidad de la Mancomunidad de Virginia. Después hizo una maestría en Ilustración como Ensayo Visual en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York.
El trabajo como ilustradora de Rama Duwaji
Los dibujos de Rama Duwaji tienen como temáticas centrales la cultura árabe y la justicia social, principalmente, busca promover los derechos de las mujeres a través de su arte. Sus ilustraciones han sido publicadas en medios como The Cut, The New Yorker o Vogue.
La relación entre Rama Duwaji y Zohran Mamdani
Zohran Mamdani y Rama Duwaji se conocieron a través de una aplicación de citas y comenzaron a salir a partir de ese momento. Se casaron en febrero de 2025 en el City Clerk’s Office en Nueva York de una forma muy privada y casual.
La pareja llegó a casarse usando el metro de Nueva York donde la fotógrafa Kara McCurdy les hizo una sesión de fotos de recuerdo. Rama Duwaji usó un vestido blanco semi-corto con botas largas y una chalina sobre el cuello. Zohran Mamdani usó una kurta blanca, una tradicional prenda india.
Zohran Mamdani y Rama Duwaji han pasado a la historia como la pareja más joven en llegar a la alcaldía de Nueva York. Rama es una talentosa ilustradora que prefiere mantener un perfil bajo, aunque ha demostrado un apoyo incondicional hacia su esposo. Por su parte, Zohran Mamdani es un político que a pesar de su poca experiencia, ha ganado renombre por sus ideales opuestos a las políticas del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.