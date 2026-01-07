Aunque apenas va empezando el año, una de las fechas más románticas se acerca: el 14 de febrero, Día de San Valentín. Chocolates, flores, dates y lencería son algunos de los regalos más populares, por lo que marcas como Victoria's Secret y Savage x Fenty ya lanzaron sus campañas para esta festividad.
Las campañas más románticas para este Valentine's Day
Victoria's Secret de archivo romántico
A very VS Valentine's Day es la nueva campaña de Victoria's Secret con Hailey Bieber como protagonista y recrea una de las fotografías más icónicas de Gisele Bündchen para la marca. En 2001, una imagen de la supermodelo en un cajón inferior de un mueble pintándose las uñas del pie se volvió viral por su complejidad editorial. Ahora, Hailey hace un guiño y estamos obsesionadas.
Con bralettes y bras en colores como rosa, rojo y mucho encaje, es una de las campañas más románticas para este año.
Sensualidad a lo RiRi
Nadie sabe hacer una campaña de Valentines como Rihanna. La empresaria, cantante y diseñadora sabe perfecto cómo llevar los looks más sensuales. No es coincidencia que el lema de Savage x Fenty sea "Queremos que te veas sexy y te diviertas al hacerlo", pues la campaña proyecta justo esto.
Con lencería en encaje rojo, estampados florales y un backdrop griego, en la campaña "Aphrodite", Rihanna transmite una vibra de diosa, que nos tiene completamente obsesionadas.
Las que están por venir
Obviamente, al tratarse de San Valentín, podemos esperar que otras marcas estén por lanzar sus campañas, como Skims, que el año pasado optó por Patrick Schwarzenegger y Abby Champion para protagonizarla. Calzedonia e Intimissimi también se suben a esta tendencia, así que, mantente pendiente.