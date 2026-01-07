Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Moda

Las campañas más románticas para este Valentine's Day

San Valentín está cerca y en esta fecha tan romántica, las marcas sacan campañas divertidas y sensuales. Estas son algunas de nuestras favoritas.
mié 07 enero 2026 03:45 PM
PORTADA (1).jpg
Hailey Bieber y Rihanna en las campañas más románticas y sensuales de Valentine's para este 2026. (via Instagram (@victoriassecret))

Aunque apenas va empezando el año, una de las fechas más románticas se acerca: el 14 de febrero, Día de San Valentín. Chocolates, flores, dates y lencería son algunos de los regalos más populares, por lo que marcas como Victoria's Secret y Savage x Fenty ya lanzaron sus campañas para esta festividad.

Publicidad

Victoria's Secret de archivo romántico

A very VS Valentine's Day es la nueva campaña de Victoria's Secret con Hailey Bieber como protagonista y recrea una de las fotografías más icónicas de Gisele Bündchen para la marca. En 2001, una imagen de la supermodelo en un cajón inferior de un mueble pintándose las uñas del pie se volvió viral por su complejidad editorial. Ahora, Hailey hace un guiño y estamos obsesionadas.

Con bralettes y bras en colores como rosa, rojo y mucho encaje, es una de las campañas más románticas para este año.

hailey
Una campaña muy romántica, que tiene a Hailey como protagoniza y amamos. (via Instagram (@haileybieber))

Publicidad

Sensualidad a lo RiRi

Nadie sabe hacer una campaña de Valentines como Rihanna. La empresaria, cantante y diseñadora sabe perfecto cómo llevar los looks más sensuales. No es coincidencia que el lema de Savage x Fenty sea "Queremos que te veas sexy y te diviertas al hacerlo", pues la campaña proyecta justo esto.

riri.jpg
RiRi lo vuelve a hacer con una campaña sensual y romántica para este San Valentín. (via Instagram (@savagexfenty))

Con lencería en encaje rojo, estampados florales y un backdrop griego, en la campaña "Aphrodite", Rihanna transmite una vibra de diosa, que nos tiene completamente obsesionadas.

Las que están por venir

Obviamente, al tratarse de San Valentín, podemos esperar que otras marcas estén por lanzar sus campañas, como Skims, que el año pasado optó por Patrick Schwarzenegger y Abby Champion para protagonizarla. Calzedonia e Intimissimi también se suben a esta tendencia, así que, mantente pendiente.

skims
Una campaña muy popular el año pasado, veremos quién protagoniza la del 2026 para Skims. (via Instagram (@skims))
PORTADA (1).jpg
El misterioso diamante de Kylie Jenner: ¿A un paso del compromiso o un simple accesorio? Un anillo discreto, una relación sólida y rumores que no dejan de crecer alrededor de Kylie Jenner y Timothée Chalamet.

Publicidad

Tags

Victoria's Secret

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad