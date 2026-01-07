Las campañas más románticas para este Valentine's Day

Victoria's Secret de archivo romántico

A very VS Valentine's Day es la nueva campaña de Victoria's Secret con Hailey Bieber como protagonista y recrea una de las fotografías más icónicas de Gisele Bündchen para la marca. En 2001, una imagen de la supermodelo en un cajón inferior de un mueble pintándose las uñas del pie se volvió viral por su complejidad editorial. Ahora, Hailey hace un guiño y estamos obsesionadas.

Con bralettes y bras en colores como rosa, rojo y mucho encaje, es una de las campañas más románticas para este año.