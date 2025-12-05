El café es el color más trendy; te contamos por qué se está imponiendo en la industria de la moda

Lo que antes era un básico discreto ahora se ha transformado en el protagonista principal de la moda. Llegó el coffee aesthetic: una tendencia que hace de todas las tonalidades café (espresso, mocha, latte, cacao, avellana) el nuevo uniforme de moda.

Es sofisticado, acogedor y posee esa sensación de lujo discreto que solo los tonos neutros cuidadosamente elegidos pueden transmitir. Zendaya, Elsa Hosk, Kylie Jenner y Hailey Bieber están usándolo constantemente, y las marcas de lujo lo han destacado como elemento central en sus colecciones completas. Te contamos cómo llevarlo.