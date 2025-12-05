Publicidad

Moda

El café es el color más trendy; te contamos por qué se está imponiendo en la industria de la moda

Las diferentes tonalidades de café, desde el Espresso hasta el Latte, están dominando tanto las pasarelas como el street style. Aquí te mostramos cómo usarlo con estilo y confianza.
vie 05 diciembre 2025 01:50 PM
Café el color más trendy
Te explicamos porque el café es el color que esta en boca de todos y como puedes combinarlo. (Vía Instagram @emi.frais,@kr.larinaa)

Lo que antes era un básico discreto ahora se ha transformado en el protagonista principal de la moda. Llegó el coffee aesthetic: una tendencia que hace de todas las tonalidades café (espresso, mocha, latte, cacao, avellana) el nuevo uniforme de moda.

Es sofisticado, acogedor y posee esa sensación de lujo discreto que solo los tonos neutros cuidadosamente elegidos pueden transmitir. Zendaya, Elsa Hosk, Kylie Jenner y Hailey Bieber están usándolo constantemente, y las marcas de lujo lo han destacado como elemento central en sus colecciones completas. Te contamos cómo llevarlo.

Las prendas más populares en esta temporada

Las colecciones actuales muestran una tendencia hacia prendas en tonos marrón y café. Los abrigos oversized en color café latte se han convertido en una de las prendas más vistas en street style, ya que aportan una silueta elegante, cálida y moderna. Los blazers espresso también se suman a la lista, siendo una opción preferida para looks de oficina que buscan transmitir autoridad con un estilo minimalista chic.

Hailey Bieber Coffee aesthetic.
Blazers espresso como una de las prendas más destacadas en el street style, una silueta elegante, cálida y moderna. (Vía Instagram @haileybieber)

Los pantalones en colores latte o cacao son el nuevo básico neutro, se adaptan a cualquier estilo y le dan un aspecto sofisticado al outfit en un instante. Los suéteres chunky en tonos chocolate y los vestidos satinados en mocha también llaman la atención, ya que están en auge por su estilo sensual y elegante, perfectos para noches o cenas casuales.

coffee aesthetic fashion
Las leather jacket son los mas top en tonos cafés, con siluetas fuerte y con un toque sofisticado. (Vía Instagram @kr.larinaa)

Armoniza con muchos más tonos de los que creemos

Esta temporada, una de las mezclas más trendy es el pairing de café con azul cielo, un contraste inusual pero sutil que se vio mucho en las pasarelas europeas. Un look con café y blanco resulta en un estilo pulido, elegante y contemporáneo, ideal para los amantes del minimalismo.

Coffe Aesthetic ttrendy
Una ágil combinación entre lo cálido y lo frío. (Vía Instagram @azaligal)

Funciona de maravilla con tonos beige, nude y crema para lograr un look monocromático cálido, muy al estilo quiet luxury. Quienes buscan algo más arriesgado optan por combinar café con burgundy o vino, que domina los eventos nocturnos por su elegancia y sensualidad.

Coffee aesthetic fashion
Adaptalo con el entorno otoñal del momento. (Vía Instagram @kr.larinaa)

El impacto de las texturas hace que el café luzca más novedoso que nunca

Este otoño, se llevan mucho la lana gruesa en abrigos y suéteres, el satín que hace que los tonos mocha sean más fluidos y sensuales, y el cuero ya sea auténtico o vegano que da una sensación de fuerza en faldas, pantalones o chalecos. Con estas texturas, la paleta de café no se ve simple, sino que resulta más rica, profunda y llena de matices.

Coffee aesthetic fashion
Las texturas pueden aumentar tu outfit luciendo más vintage o contemporaneo. (Vía Instagram @kr.larinaa)

En última instancia, lo que convierte al café en el color destacado de esta temporada es su habilidad para adaptarse a cualquier estilo. Depende de cómo lo combines, puede ser minimalista, glam, atrevido, clásico o romántico. Si estabas buscando un color que te haga lucir actual, sofisticada y muy en sintonía, este es el momento de incorporar el “coffee aesthetic”.

chalecos FW25.jpg
