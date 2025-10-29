Publicidad

Moda

Las tendencias de moda que dominaron el Paddock de la Fórmula 1

De los boxes al front row: el paddock fue el nuevo hotspot de estilo.
mié 29 octubre 2025 03:32 PM
PORTADA.jpg
La F1 se apoderó de la CDMX el fin pasado, y estas fueron algunas de las tendencias más cool. (via Instagram (@alexandrasaintmleux))

Este fin de semana, la F1 se vivió entre motores, glamour y mucho estilo. Más allá de la carrera, el paddock se convirtió en el lugar donde todos querían estar y no solo para ver pasar los autos. Las celebs, influencers y fashion girls hicieron suyo el paddock con looks que mezclaron lujo, comodidad y una dosis de actitud ganadora.

Lo que pasaba fuera de la pista fue casi tan interesante como la carrera: estilo, energía y looks ganadores . Chaquetas de piloto, blazers oversized, denim intervenido y toques de rojo marcaron el paso de una forma de vestir que mezcla energía, confianza y ese toque de street style que no falla.

Las tendencias de moda que dominaron el Paddock de la Fórmula 1

El motorcore se vuelve lujo

Las chaquetas de piloto dejaron de ser merch para transformarse en piezas de culto. En esta nueva versión del motorcore, los parches, el cuero y los colores vibrantes se combinan con prendas de sastrería y acabados de lujo. Es la evolución natural de la estética racing, pero más sofisticada, pensada para quienes mezclan la vibra de la pista con el toque relajado del street style.

En el paddock, las vimos en todas sus versiones: desde modelos de cuero vintage hasta reinterpretaciones con cortes femeninos y materiales premium. Las insiders las combinaron con pantalones sastre, faldas satinadas o jeans rectos, logrando un balance entre fuerza y elegancia. El resultado: una silueta poderosa, moderna y con mucha actitud.

Siluetas oversized: poder, estructura y actitud

El blazer oversize volvió con fuerza, marcando un nuevo tipo de autoridad: la del estilo relajado, pero impecable. En tonos crema, vainilla y azul cielo, esta prenda fue el punto de encuentro entre elegancia y comodidad. Un gesto minimalista que transmite seguridad sin esfuerzo, como quien domina la pista con una sola mirada.

Rebecca Donalson con siluetas oversized
Rebecca Donaldson con oversiezed: poder, estilo y actitud (@imrebeccad)

Las fashion girls lo combinaron con micro shorts, tops ajustados y sandalias planas o kitten heels. El truco está en el balance: estructura arriba, ligereza abajo. Así se logra ese look que parece espontáneo, pero está calculado al milímetro. En el paddock, el poder se midió en hombros marcados y actitud.

F1 Grand Prix of Mexico
Carmen Montero Mundt en un conjunto oversized muy en tendencia. (Hector Vivas/Getty Images)

Rojo F1: el color que se robó la carrera

El tono insignia de la F1 salió de la pista para dominar los looks del fin de semana. No solo en los autos, también en vestidos, trajes y accesorios que encendieron el paddock con una energía imposible de ignorar. Este rojo no busca ser romántico ni discreto: es atrevido, poderoso y con toda la actitud de una campeona.

El impacto fue inmediato. En cada foto, en cada paso, el rojo fue el protagonista absoluto. Desde un bolso mini, una gorra como pop de color o un traje satinado completo, se convirtió en el toque que grita confianza sin decir una palabra. Más que un color, fue una declaración de poder.

f1
Un toque coqueto y sutil, que se llevó durante todo el fin de semana. Incluso Lily, novia de Albon, optó por este color para su look y lo amamos. (via Instagram (@lilymhe))

The final touch: esos detalles que hacen el look

Lejos de ser solo un complemento, se convirtieron en la firma del look racing chic. Gorras con logos discretos o guiños a las escuderías, materiales premium y gafas super cool que gritaban “velocidad con estilo”. Ese combo elevó cualquier outfit casual y lo llevó directo al mapa del street style del GP.

f1.jpg
Ningún look está completo sin los accesorios correctos y Rebecca Donaldson, novia de Carlos Sainz lo sabe. (via Instagram (@iamrebeccad))

Las botas tampoco se quedaron atrás. Es ese tipo de prenda que habla de autenticidad y creatividad sin esfuerzo. Porque al final, la moda más cool es la que se siente vivida, no la que parece planeada.

f1
Gorra y lentes, un statement en la F1. (via Instagram (@ferpolin))
