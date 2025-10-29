Las tendencias de moda que dominaron el Paddock de la Fórmula 1

Este fin de semana, la F1 se vivió entre motores, glamour y mucho estilo. Más allá de la carrera, el paddock se convirtió en el lugar donde todos querían estar y no solo para ver pasar los autos. Las celebs, influencers y fashion girls hicieron suyo el paddock con looks que mezclaron lujo, comodidad y una dosis de actitud ganadora.

Lo que pasaba fuera de la pista fue casi tan interesante como la carrera: estilo, energía y looks ganadores . Chaquetas de piloto, blazers oversized, denim intervenido y toques de rojo marcaron el paso de una forma de vestir que mezcla energía, confianza y ese toque de street style que no falla.