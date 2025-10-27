Publicidad

Moda

Cómo guardar tu joyería con estilo

Guardar tu joyería no solo se trata de evitar que se enrede o se oxide, también es una forma de expresar tu estilo y conectar con tu esencia.
lun 27 octubre 2025 06:34 PM
Joyería WOLF.jpg
Diseño británico y artesanía moderna. (Cortesía)

No hay nada más triste que encontrar un collar hecho nudo o unos aretes rayados, ¿cierto? Por eso, los joyeros no solo son una opción de toda la vida, ahora además de prácticos, tienen diseño, carácter y estilo.
En los últimos años, ha crecido una tendencia que combina artesanía, diseño y funcionalidad. Las marcas de joyería están apostando por materiales sostenibles, prints icónicos y tecnologías que protegen las piezas del paso del tiempo.

Una de las colaboraciones más especiales del momento es WOLF x Liberty, dos casas británicas que se unieron para crear una colección inspirada en la elegancia del Art Nouveau y la delicadeza de los años 30. Una fusión que honra la herencia de ambas marcas y redefine lo que significa guardar con estilo.

WOLF x Liberty

Tu joyería es parte de tu historia, guardarla bien es una forma de cuidar lo que amas, pero también de conectar con tu estilo. Si estas buscando inspiración, las piezas de WOLF x Liberty son el ejemplo perfecto de cómo el diseño puede ser funcional, elegante y sostenible al mismo tiempo.

2025_04_16_WOLF_1834_LIBERTY_BURGUNDY_1397.jpg
Guardar tus joyas también puede ser un acto de estilo. (Cortesía)

La colección incluye joyeros, estuches, portafolios y watch rolls hechos a mano con materiales sostenibles, herrajes dorados y estampados clásicos reinterpretados en tonos modernos como azul marino y vino. Además de ser elegantes y atemporales, tienen una tecnología llamada LusterLoc, que evita que las piezas se oxiden hasta por 35 años. Un recordatorio de que el verdadero lujo está en los detalles.

WOLF_Hepburn_1124.jpg
Texturas, color y diseño (Mark Langridge)

Joyería con historia

Estas piezas son un homenaje a lo nostálgico y con la funcionalidad contemporánea. La colección celebra la colaboración, la artesanía y la sostenibilidad.

El diseño Ianthe, con su Art Nouveau vibe aparece grabado sobre cuero sostenible, mientras que el estampado floral Julia, inspirado en los años 30, da ese toque romántico y nostálgico que caracteriza a Liberty. Más que un accesorio, cada pieza es una declaración: cuidar tus joyas también puede ser una forma de arte.

2025_04_16_WOLF_1834_LIBERTY_BURGUNDY_1278.jpg
El verdadero lujo está en los detalles. (Cortesía)

Tips para cuidar tus joyas

Para mantener tus joyas impecables, lo ideal es separarlas por tipo: anillos, aretes y collares deben ir en compartimentos distintos para evitar enredos y rayones.

2025_04_16_WOLF_1834_LIBERTY_NAVY_1566.jpg
Organizar nunca se había visto tan sofisticado. (Cortesía)

También es importante alejarlas de la humedad y la luz directa, porque pueden opacar su brillo. Antes de guardarlas, límpialas con un paño. Y por último, invierte en un joyero bonito y funcional: no es un gasto, es una inversión. Una pieza bien hecha no solo protege tus joyas, también eleva tu tocador y tu estilo personal.

2025_04_16_WOLF_1834_LIBERTY_SAGE_GREEN_0461.jpg
Elegancia funcional (Cortesía)
