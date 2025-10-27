Cómo guardar tu joyería con estilo

WOLF x Liberty

Tu joyería es parte de tu historia, guardarla bien es una forma de cuidar lo que amas, pero también de conectar con tu estilo. Si estas buscando inspiración, las piezas de WOLF x Liberty son el ejemplo perfecto de cómo el diseño puede ser funcional, elegante y sostenible al mismo tiempo.

Guardar tus joyas también puede ser un acto de estilo. (Cortesía)

La colección incluye joyeros, estuches, portafolios y watch rolls hechos a mano con materiales sostenibles, herrajes dorados y estampados clásicos reinterpretados en tonos modernos como azul marino y vino. Además de ser elegantes y atemporales, tienen una tecnología llamada LusterLoc, que evita que las piezas se oxiden hasta por 35 años. Un recordatorio de que el verdadero lujo está en los detalles.

Texturas, color y diseño (Mark Langridge)

Joyería con historia

Estas piezas son un homenaje a lo nostálgico y con la funcionalidad contemporánea. La colección celebra la colaboración, la artesanía y la sostenibilidad.

El diseño Ianthe, con su Art Nouveau vibe aparece grabado sobre cuero sostenible, mientras que el estampado floral Julia, inspirado en los años 30, da ese toque romántico y nostálgico que caracteriza a Liberty. Más que un accesorio, cada pieza es una declaración: cuidar tus joyas también puede ser una forma de arte.