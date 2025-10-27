Cómo guardar tu joyería con estilo

No hay nada más triste que encontrar un collar hecho nudo o unos aretes rayados, ¿cierto? Por eso, los joyeros no solo son una opción de toda la vida, ahora además de prácticos, tienen diseño, carácter y estilo.
En los últimos años, ha crecido una tendencia que combina artesanía, diseño y funcionalidad. Las marcas de joyería están apostando por materiales sostenibles, prints icónicos y tecnologías que protegen las piezas del paso del tiempo.
Una de las colaboraciones más especiales del momento es WOLF x Liberty, dos casas británicas que se unieron para crear una colección inspirada en la elegancia del Art Nouveau y la delicadeza de los años 30. Una fusión que honra la herencia de ambas marcas y redefine lo que significa guardar con estilo.