Estos son los accesorios de verano que puedes (y debes) llevar en todas las estaciones

Los mejores accesorios

Los accesorios de Zingara se sienten como pequeñas piezas que le dan identidad a cualquier look.

Son accesorios que definen el mood de tu outfit y convierten un día cualquiera en una oportunidad para expresarte. Porque al final, el estilo siempre está en los detalles.

El pañuelo mil usos

Un mismo pañuelo puede usarse en la cabeza, como un cinturón, como top improvisado o el moño para tu bolsa.

Los estampados coloridos y las telas ligeras hacen que sean piezas con las que puedes jugar y utilizar de maneras infinitas.

Lo mejor es que ocupan muy poco espacio en cualquier maleta, pero multiplican las posibilidades de tus looks.

Sombreros que nunca pasan de moda

Los sombreros de rafia vuelve con fuerza, pero no en versión clásica ni aburrida.

Se trata de sombreros de estructura flexible, con alas grandes y texturas bohemias que se convierten en aliados contra el sol y, de paso, se ven increíbles en cualquier foto junto al mar.