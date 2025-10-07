Publicidad

Moda

Estos son los accesorios de verano que puedes (y debes) llevar en todas las estaciones

Estos accesorios pueden ayudarte a transformar tu guardarropa y aunque son veraniegos, puedes usarlos a lo largo del año sin importar la temporada.
mar 07 octubre 2025 07:30 PM
Lentes para el sol
Lentes para el sol, un accesorio indispensable durante todo el año

Hay looks que se transforman gracias a un accesorio. Desde solo atar un pareo de manera distinta, elegir una bolsa con textura inesperada o ponerte unos lentes atrevidos para que un outfit de playa pase de básico a inolvidable.

Te contamos que accesorios son perfectos para transformar todo tu outfit en cuestión de segundos.

Los mejores accesorios

Los accesorios de Zingara se sienten como pequeñas piezas que le dan identidad a cualquier look.

Son accesorios que definen el mood de tu outfit y convierten un día cualquiera en una oportunidad para expresarte. Porque al final, el estilo siempre está en los detalles.

El pañuelo mil usos

Un mismo pañuelo puede usarse en la cabeza, como un cinturón, como top improvisado o el moño para tu bolsa.

Los estampados coloridos y las telas ligeras hacen que sean piezas con las que puedes jugar y utilizar de maneras infinitas.

Lo mejor es que ocupan muy poco espacio en cualquier maleta, pero multiplican las posibilidades de tus looks.

Sombreros que nunca pasan de moda

Los sombreros de rafia vuelve con fuerza, pero no en versión clásica ni aburrida.

Se trata de sombreros de estructura flexible, con alas grandes y texturas bohemias que se convierten en aliados contra el sol y, de paso, se ven increíbles en cualquier foto junto al mar.

SombreroZingara
Un sombrero de playa que nunca pasan de moda
 

Bolsas que viajan contigo

Una bolsa de palma rígida con asas de cuerda o bambú, parecen hechos para moverse y cargar con todo lo que necesites.

No importa si vas del aeropuerto directo a la playa o si terminas el día en una terraza. Estas bolsas tienen la versatilidad de acompañarte en cualquier escenario.

BolsaZingara
Estas bolsas tienen la versatilidad de acompañarte en cualquier escenario.

Lentes que son statement

Puede que sean cat eye, cuadrados o con cristales degradados, pero los lentes de sol de moda no son discretos.

Mientras más grandes, mejor, y su ligereza hace que puedas usarlos horas sin que te pesen.

En la playa, en la ciudad o en el brunch, funcionan como un marco para tu mirada y, sobre todo, para tu actitud.

Lentes
En la playa, en la ciudad, funcionan como un marco para tu mirada.
PORTADA.jpg
Moda

Bolsas de rafia, la tendencia de verano ideal para otoño

